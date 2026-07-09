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Ca sĩ được Taylor Swift mời dự đám cưới mà hành xử thế này sao?

Minh Hồng
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Hành động của nữ ca sĩ này đã khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi.

Nữ ca sĩ Gracie Abrams đã khiến một số fan của Taylor Swift khó chịu khi được mời dự đám cưới nhưng lại đăng ảnh bạn trai cũ Joe Alwyn. Trong đám cưới, nữ ca sĩ 26 tuổi diện váy đỏ lấp lánh, để mái tóc nâu vuốt ngược cổ điển.

Tuy nhiên, Gracie Abrams khiến mọi người ngạc nhiên khi đăng ảnh dự đám cưới cùng ảnh Joe Alwyn và Emma Stone trong phim The Favourite. Cô cũng đăng những hình ảnh nghệ thuật khác ngẫu nhiên và không viết cùng chú thích gì.

Gracie Abrams vừa dự đám cưới Taylor Swift...

 

... vừa đăng ảnh tình cũ của nữ ca sĩ. Ảnh: Page Six

Điều này đã khiến giọng ca That's So True nhận được nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ của Taylor Swift. Một người nhận xét rằng lựa chọn bức ảnh này là “điên rồ” và người khác gọi hành động này là “kỳ lạ”. Một người thứ ba lên tiếng: "Không phải chúc mừng Taylor, mà là đăng ảnh người yêu cũ của cô ấy lên à?". Việc Gracie Abrams vừa dự đám cưới vừa đăng ảnh bạn trai cũ của Taylor Swift bị cho là vô cùng kém duyên. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cư dân mạng đang suy diễn quá đà.

Gracie Abrams được mời bởi có mối liên hệ với Taylor Swift trong âm nhạc. Nữ ca sĩ này đã diễn mở màn cho Taylor Swift trong The Eras Tour năm 2023 và 2024. Hai người cũng hợp tác trong bài hát Us năm 2024, nằm trong album thứ hai của Gracie Abrams mang tên The Secret of Us.

Taylor Swift hợp tác cùng đàn em trong âm nhạc. Ảnh: X

Về phần Joe Alwyn, anh được biết đến là tình cũ lâu dài nhất của Taylor Swift, là niềm cảm hứng cho album Lover. Nam diễn viên 35 tuổi và Taylor Swift hẹn hò hơn 6 năm, từ năm 2016 đến năm 2023. Một nguồn tin tiết lộ với Page Six vào thời điểm đó rằng cuộc chia tay "không có gì kịch tính" và cả hai không hề có hiềm khích gì, chỉ đơn giản là mối quan hệ đã đi đến hồi kết.

1 tháng sau khi chia tay, Taylor Swift nhanh chóng bập vào thủ lĩnh nhóm nhạc 1975 Matty Healy. Chuyện tình này vấp phải sự phản đối kịch liệt do Matty Healy là nhân vật vô cùng tai tiếng. Chính vì vậy, chả mấy chốc mà họ chia tay. Sau đó, Taylor Swift đã đến với Travis Kelce và phần còn lại đã là lịch sử. Hiện tại, Joe Alwyn đã tìm được tình yêu mới bên nữ diễn viên 29 tuổi Sarah Pigeon.

Taylor Swift và Joe Alwyn từng có nhiều năm bên nhau. Ảnh: X

 

Joe Alwyn hiện hẹn hò với nữ diễn viên 29 tuổi Sarah Pigeon. Ảnh: X

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