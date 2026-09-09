Ca sĩ "đầu trọc" hot nhất hiện tại: Lên thẳng top 1 gương mặt đẹp nhất thế giới, sao toàn cầu cũng phát cuồng

Xuống tóc 1 lần mà nam ca sĩ đình đám này viral liên tục không hết hot.

Không bao lâu nữa, Mingyu (SEVENTEEN) sẽ chính thức tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước thềm nhập ngũ, nam thần tượng bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội với diện mạo mới cùng mái tóc được cạo sát đầu. Hình ảnh "đầu trứng cút" của Mingyu nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội toàn cầu, công lớn thuộc về... Jung Kook (BTS) góp phần đẩy độ viral theo cách không thể hài hước hơn.

Diện mạo trước nghĩa vụ quân sự của Mingyu gây bão MXH

"Đầu trứng" hot nhất hiện tại

Chiều 3/9/2026, Mingyu xuất hiện tại một sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc. Vốn đã nổi tiếng với ngoại hình nổi bật, nam thần tượng lập tức thu hút sự chú ý khi lần đầu công khai diện mạo với kiểu tóc buzzcut. Mái tóc được cạo sát đầu để chuẩn bị cho lịch nhập ngũ khiến diện mạo của Mingyu thay đổi đáng kể, song không làm suy giảm sức hút của thành viên SEVENTEEN.

Jung Kook re-up hơn 30 bài viết về "đầu trọc" của Mingyu:

Ngược lại, hình ảnh mới của anh nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận trên mạng xã hội. Đặc biệt, khoảnh khắc này còn được Jung Kook - người bạn thân cùng hội 97-line nhiệt tình "tiếp sức" theo cách chẳng giống ai. Dù đang chạy world tour tất bật ở Mỹ, Jung Kook vẫn có thời gian thức đêm, liên tục đăng lại các bài viết, hình ảnh và video của bạn thân lên Instagram. Nam thần tượng BTS được cho là đã repost khoảng 34 nội dung liên quan đến Mingyu tại sự kiện, "phát cuồng" với đầu húi cua của bạn thân mình.

Mingyu và Jung Kook là cặp bạn thân nổi tiếng

Không chỉ đăng ảnh, Jung Kook còn liên tục gắn cho bạn mình những biệt danh hài hước liên quan đến mái tóc mới như "anh bạn đầu trọc", "đầu trọc quyến rũ" hay "đầu trọc Men in Black". Màn trêu chọc kéo dài đến mức chính tài khoản Instagram của Jung Kook cũng gần như ngập tràn hình ảnh Mingyu. "Giờ trên feed toàn là cậu", Jung Kook hài hước chia sẻ khi nhận ra mình đã đăng quá nhiều nội dung về người bạn thân. Sau đó, nam thần tượng tiếp tục tự nhắc bản thân: "Phải dừng lại thôi".

Màn tương tác chỉ thực sự khép lại khi Mingyu phải liên lạc với Jung Kook để xin người bạn thân dừng việc trêu chọc. Jung Kook sau đó còn chụp màn hình cuộc trò chuyện trên Weverse và đăng tiếp, đồng thời hứa sẽ không tiếp tục "cà khịa" mái tóc mới của Mingyu.

Jung Kook trêu chọc Mingyu lên thẳng top tìm kiếm toàn cầu

Câu chuyện nhanh chóng leo top trending trên X (Twitter), TikTok cùng nhiều diễn đàn Kpop như TheQoo, Instiz... Người hâm mộ thích thú trước tình bạn thân thiết của hai nam thần tượng, đặc biệt là cách Jung Kook biến diện mạo "đầu trọc" của Mingyu thành một chủ đề viral toàn cầu.

Không dừng lại ở độ phủ sóng trên mạng xã hội, Mingyu còn đang dẫn đầu một bảng bình chọn nhan sắc quốc tế trên mạng. Theo số liệu được cập nhật đến 18h ngày 8/9, nam thần tượng đứng vị trí số 1 tại 100 Top Face In The World 2026 với khoảng 380 nghìn lượt yêu thích và hơn 1,8 nghìn bình luận.

Mingyu còn đang dẫn đầu một bảng bình chọn nhan sắc quốc tế trên mạng

Xếp sau Mingyu là James (CORTIS) với khoảng 143 nghìn lượt yêu thích và hơn 3,6 nghìn bình luận. Keonho (CORTIS) đứng thứ ba với khoảng 93,7 nghìn lượt yêu thích cùng hơn 2,1 nghìn bình luận. Martin và Seonghyeon - hai thành viên khác của CORTIS - cũng góp mặt trong nhóm những nghệ sĩ nhận được lượng tương tác cao trong danh sách đề cử.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ 100 Top Face In The World 2026 là một hoạt động bình chọn được tổ chức trên mạng xã hội, kết quả được thúc đẩy bởi lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng người hâm mộ. Đây không phải bảng xếp hạng chính thức dựa trên các tiêu chí chuyên môn. 100 Top Face In The World 2026 nằm trong hệ thống bình chọn của Special Awards. Các đề cử được đăng tải trên mạng xã hội để người hâm mộ tương tác, từ đó hình thành thứ hạng dựa trên mức độ hưởng ứng của cộng đồng đối với từng gương mặt.

Đặc biệt, bảng bình chọn này không thuộc TC Candler. Dù đều hướng đến việc lựa chọn những gương mặt được đánh giá cao về nhan sắc trên phạm vi quốc tế, hai hệ thống có cách thức đề cử và bình chọn riêng. TC Candler đã duy trì danh sách của mình trong nhiều năm và xây dựng bảng xếp hạng theo phương thức riêng, không đơn thuần dựa trên lượng tương tác của khán giả. Trong khi đó, Special Awards mới tổ chức hoạt động bình chọn trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Vị trí dẫn đầu của Mingyu cho thấy sức hút rất lớn của nam thần tượng trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế

Vị trí dẫn đầu của Mingyu cho thấy sức hút rất lớn của nam thần tượng trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Sinh ngày 6/4/1997, Mingyu là thành viên thuộc Hip-hop Team của SEVENTEEN - nhóm nhạc nam do Pledis Entertainment quản lý dưới HYBE. Trong đội hình 13 thành viên, anh đảm nhận vai trò lead rapper, visual và là một trong những gương mặt đại diện nổi bật của nhóm.

Không chỉ hoạt động trên sân khấu, Mingyu còn cho thấy sự đa năng khi tham gia vào nhiều công đoạn phía sau các sản phẩm của SEVENTEEN. Nam thần tượng từng góp sức trong quá trình sản xuất video, nhiếp ảnh, thiết kế sản phẩm cũng như các nội dung tự sản xuất của nhóm. Sự chủ động ở nhiều lĩnh vực giúp hình ảnh Mingyu vượt ra ngoài khuôn khổ một thần tượng chỉ tập trung vào biểu diễn.

Mỹ nam nổi tiếng nhất SEVENTEEN

Sở hữu chiều cao khoảng 1m87, bờ vai rộng cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật, Mingyu từ lâu đã được xem là một trong những nam thần tượng sở hữu hình thể ấn tượng của K-pop. Anh có gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, làn da ngăm khỏe khoắn và nụ cười răng khểnh đặc trưng. Bên cạnh visual nam tính, vóc dáng săn chắc giúp Mingyu dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách, từ hình ảnh trẻ trung, đời thường đến vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng trên thảm đỏ.

Mingyu cuốn hút nhất trong những hình ảnh đời thường khoe vẻ đẹp rắn rỏi, nam tính

Với hơn 17 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân, Mingyu cũng thuộc nhóm những thành viên SEVENTEEN có sức hút thương mại nổi bật. Ngoại hình, phong thái trước ống kính cùng khả năng cân nhiều hình tượng giúp nam thần tượng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón.

WOP Challenge đưa Mingyu thành hiện tượng

Tại Việt Nam, sức hút của Mingyu từng bùng nổ mạnh mẽ vào cuối năm 2023, khi anh cùng The8 thực hiện WOP Challenge trên TikTok chính thức của SEVENTEEN. Phần vũ đạo đặc trưng kết hợp với thần thái cuốn hút và những chuyển động cơ thể linh hoạt của Mingyu nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Video sau đó vượt mốc 90,8 triệu lượt xem trên TikTok, trở thành một trong những video có lượt xem cao nhất trên kênh TikTok của SEVENTEEN. Khoảnh khắc này cũng phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội Việt Nam, đưa hình ảnh Mingyu đến gần hơn với đông đảo khán giả vốn không phải người hâm mộ Kpop.

Đến Paris Fashion Week 2024, sức hút của Mingyu tiếp tục được chứng minh. Xuất hiện tại show diễn của Dior, nam thần tượng gây chú ý với diện mạo bảnh bao, phong thái sang trọng và hình ảnh được ví như một "bạch mã hoàng tử". Những khoảnh khắc giao lưu của Mingyu tại Pháp liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là hình ảnh anh cầm hoa sau show diễn.

Hình ảnh ở Pháp viral 1 thời của Mingyu

Từ những màn trình diễn trên sân khấu, các khoảnh khắc viral tại Việt Nam cho đến những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, Mingyu nhiều lần chứng minh khả năng tạo hiệu ứng bằng ngoại hình. Và lần này, ngay cả khi đã cạo sát đầu để chuẩn bị nhập ngũ, nam thần tượng vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm.