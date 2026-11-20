Không gian sống của gia đình nam ca sĩ gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, nội thất gỗ chủ đạo càng tôn lên vẻ đẹp bề thế cho căn nhà.

Khánh Phương (SN 1981) là giọng ca quen thuộc với khán giả yêu âm nhạc thế hệ 8X, 9X. Anh ghi dấu ấn nhờ chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách âm nhạc riêng. Nhắc đến nam ca sĩ, nhiều người sẽ nhớ ngay tới bản hit đình đám Chiếc Khăn Gió Ấm. Gần 2 thập kỷ trôi qua, ca khúc vẫn được đông đảo khán giả yêu thích, liên tục được làm mới qua nhiều bản phối và bản cover của các ca sĩ trẻ. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Khánh Phương còn được biết đến là một trong những đại gia ngầm của Vbiz. Nam ca sĩ xuất thân từ một gia đình giàu có, bản thân anh cũng tham gia đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, từ nhà hàng cho tới bất động sản. Nhắc đến những cơ ngơi của gia đình Khánh Phương, nam ca sĩ từng gây chú ý khi chia sẻ về việc gia đình sở hữu và sống trong biệt thự 6 tầng, rộng khoảng 400m² tại TP.HCM, có giá trị ước tính lên tới 200 tỷ đồng.

Trên MXH cá nhân, Khánh Phương thỉnh thoảng chia sẻ những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường, được quay tại khu vực bếp trong biệt thự của gia đình. Công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn được tận dụng để kinh doanh khách sạn. Trong đó, tầng 6 là nơi gia đình nam ca sĩ sinh sống và thường được anh gọi là penthouse bởi được thiết kế tách biệt với các khu vực bên dưới. Không gian bên trong có diện tích rộng rãi, các phòng được bố trí thoáng đãng, nội thất chủ yếu làm từ gỗ, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa ấm cúng. Bên cạnh cơ ngơi bề thế này, Khánh Phương còn sở hữu bất động sản ở cả TP.HCM và Hà Nội.

Cùng khám phá không gian sống của gia đình Khánh Phương!

Không gian bên ngoài và khu vực sân vườn

Dù không hé lộ chi tiết về không gian sống của gia đình, nhưng qua một vài hình ảnh và video từng chia sẻ, Khánh Phương cũng phần nào giúp khán giả hình dung rõ nét về cơ ngơi rộng lớn, sang trọng. Một góc bên ngoài căn nhà gây ấn tượng với thiết kế bề thế, nổi bật bởi hệ cửa gỗ và những trụ cột gỗ lớn, mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi. Xung quanh nhà được phủ xanh bởi nhiều loại cây cảnh, góp phần tạo nên khung cảnh thoáng đãng và đẹp mắt.

Sở hữu cơ ngơi rộng lớn, biệt thự của gia đình Khánh Phương cũng không thể thiếu khoảng sân vườn xanh mướt. Không gian này được chăm chút tỉ mỉ với nhiều cây cảnh, tạo cảm giác như một khu vườn thu nhỏ ngay trong khuôn viên nhà. Bức tường tại đây còn được tận dụng để vẽ tranh phong cảnh đồng quê tuyệt đẹp, mang đến nét bình dị, thân thuộc. Không gian này cũng bố trí thêm bộ bàn ghế gỗ để nghỉ ngơi, thư giãn. Tất cả hòa quyện tạo nên một góc sân vườn đẹp mắt, vừa sang xịn vừa phảng phất hơi thở truyền thống.

Không gian bên trong

Căn nhà được bố của Khánh Phương vẽ thiết kế, trong khi nam ca sĩ cũng góp sức đưa ra ý tưởng để hoàn thiện không gian sống của gia đình. Bên trong cơ ngơi, sắc vàng ấm áp của gỗ được lựa chọn làm gam màu chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Một trong những điểm gây ấn tượng là thiết kế trần nhà cao, được trang trí cầu kỳ với nhiều họa tiết, kết hợp các ô trần vẽ tranh bầu trời xanh, mang đến vẻ đẹp bề thế thường thấy ở những biệt phủ, dinh thự lớn. Chính giữa trần nhà là chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, vừa tạo điểm nhấn nổi bật vừa tăng thêm vẻ xa hoa cho tổng thể. Hia đình Khánh Phương còn treo một bức tranh khổ lớn giúp không gian thêm phần sinh động và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Sở hữu diện tích rộng lớn, không gian phòng khách và bếp trong nhà được thiết kế liền mạch, tạo cảm giác thông thoáng và thuận tiện cho sinh hoạt. Từ hệ cửa, bàn ghế, tủ kệ cho đến khu vực bếp, gia đình Khánh Phương đều ưu tiên sử dụng nội thất gỗ làm chủ đạo. Chất liệu này không chỉ tạo sự đồng điệu cho tổng thể mà còn mang đến vẻ đẹp sang trọng, ấm cúng. Khu vực bếp được bố trí rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, bàn ăn đặt ngay cạnh giúp các thành viên dễ dàng quây quần, dùng bữa cùng nhau. Tổng thể không gian vừa có nét bề thế, chỉn chu, vừa giữ được cảm giác gần gũi, thoải mái.

Ngay cạnh khu vực bếp là phòng khách được thiết kế đồng bộ với phong cách chung của căn nhà. Hệ tủ tivi tiếp tục sử dụng chất liệu gỗ làm chủ đạo, vừa tạo sự hài hòa vừa tăng thêm vẻ sang trọng cho không gian. Đối diện là bộ sofa rộng rãi, thuận tiện để gia đình tiếp khách và nghỉ ngơi, giải trí. Đáng chú ý, khu vực tivi còn được trang bị cả dàn loa, phục vụ sở thích ca hát karaoke tại gia của nam ca sĩ. Trên tường, gia đình cũng treo nhiều bức ảnh của Khánh Phương, tạo điểm nhấn trang trí cho không gian.

Không gian phòng ngủ trong nhà Khánh Phương tiếp tục mang đậm phong cách sang trọng, ấm cúng với nội thất gỗ được sử dụng xuyên suốt. Nổi bật nhất là chiếc giường ngủ kích thước lớn với phần đầu giường và đuôi giường chạm khắc hoa văn cầu kỳ, tạo cảm giác bề thế. Bên cạnh giường còn có bàn trang điểm bằng gỗ, tủ quần áo gỗ cao rộng và bàn làm việc được bố trí gọn gàng ở phía trong. Dù có nhiều món nội thất, cách sắp xếp vẫn thoáng đãng, mang đến một không gian nghỉ ngơi tiện nghi và đầy đủ công năng.