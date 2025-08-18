Số liệu trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu khi trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 18/8.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Ông Vũ Chiến Thắng cho biết, một trong những điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá là Đảng bộ tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sắp xếp tổ chức bộ máy của khối Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả là giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ (tương ứng giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (tương ứng giảm 37,5%). Ở cấp trung gian, cắt giảm toàn bộ 30/30 tổng cục; 1.025 vụ, cục; 4.413 chi cục và 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về đơn vị hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định cuộc sắp xếp vĩ đại đã diễn ra, đưa cả nước từ 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh xuống còn 34 (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị cấp xã (từ 10.035 xuống còn 3.321, tương ứng 66,91%), kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

" Công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ. Đến ngày 31/7/2025, đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức ", ông Vũ Chiến Thắng nêu rõ.

Song song với đó, các chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo và thu hút người tài được ban hành. Yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết được cắt giảm, được dư luận đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, hơn 4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội được triển khai hiệu quả với mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 5,96%/năm; mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng (tăng trên 57% so với năm 2021); diện bao phủ bảo hiểm xã hội ngày càng mở rộng.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho hay, Đảng bộ sẽ hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính nhà nước, quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý, quản trị phát triển giữa Trung ương và địa phương; thể chế về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách đối với người có công.

Bên cạnh đó, Đảng bộ sẽ đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ; thực hiện hiệu quả chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng người tài, tài năng cho khu vực công.

Cụ thể là hoàn thiện công cụ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ hài lòng của người dân; đánh giá công khai, định lượng gắn với vị trí việc làm và mục tiêu cơ cấu lại đội ngũ tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Chú trọng sàng lọc thường xuyên, loại bỏ cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, yếu kém về năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ không đáp ứng yêu cầu; trọng dụng người có năng lực, trách nhiệm; bảo đảm nguyên tắc "có vào có ra, có lên có xuống" góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội phát triển mới, song cũng đan xen nhiều thách thức.

Đặc biệt, Đại hội diễn ra trong thời điểm Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng, với điểm nhấn là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

" Những vận hội mới đối với đất nước đang đặt ra cho Đảng bộ Bộ Nội vụ cần phải có nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, cần có năng lực dự báo trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao toàn diện hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trước những nhiệm vụ nặng nề đó, bà Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu cùng tập trung trí tuệ, tâm huyết để thảo luận, nhận diện, đánh giá với tư duy toàn diện, vượt ra khỏi những lối mòn, những thói quen hiện tại để thay đổi nhận thức và tư duy mới, thực chất trước các vấn đề thực tiễn.



