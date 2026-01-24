Khi những ngày Tết Nguyên Đán đang cận kề và nhu cầu du lịch khởi đầu năm mới tăng cao, việc tìm kiếm một trải nghiệm vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Giữa lúc vé máy bay đến các điểm du lịch miền Trung liên tục biến động, việc lựa chọn đường sắt để bắt đầu hành trình du xuân bỗng trở thành một quyết định hợp lí. Nổi bật nhất hiện nay chính là đoàn tàu Kết nối di sản miền Trung chạy tuyến Huế - Đà Nẵng, một hành trình được ví như cuộc viễn du qua những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và không gian văn hóa cung đình đặc sắc.

Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chuyến tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 gồm 10 toa xe được nâng cấp toàn diện với hệ thống ghế mềm điều hòa hiện đại và êm ái. Điểm khác biệt lớn nhất khiến hành khách ngỡ ngàng chính là 2 toa xe cộng đồng được Đường sắt Việt Nam trang trí theo lối truyền thống cung đình xưa mang lại cảm giác cổ kính và sang trọng. Tại đây du khách không chỉ được nghỉ ngơi mà còn được đắm mình trong không gian nghệ thuật với các buổi biểu diễn ca Huế thính phòng trực tiếp như các bản Nam Bình hay Phủ Lục.

Ảnh: Lưu Hương

Bên cạnh toa xe nghệ thuật là khu vực ẩm thực hội tụ hàng loạt món bánh trái đặc trưng của xứ Huế. Với mức giá vé chỉ dao động khoảng 150.000 đồng hành khách có thể thoải mái lựa chọn thưởng thức nem Huế, bánh ít hay chả lụa cùng nhiều loại thức uống đa dạng khác trong suốt hành trình di sản. Tất cả các ghế ngồi đều được đặt cạnh những ô cửa sổ lớn hướng ra đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô giúp du khách dễ dàng thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp của cung đường sắt được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan hằng ngày Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 2 đôi tàu khởi hành theo các khung giờ sáng và chiều rất phù hợp cho các kế hoạch du xuân ngắn ngày. Tại Huế tàu HĐ1 xuất phát lúc 7h45 và đến ga Đà Nẵng lúc 10h35 trong khi chuyến tàu HĐ3 khởi hành lúc 14h25 và cập bến lúc 17h40. Ở chiều ngược lại xuất phát từ Đà Nẵng tàu HĐ2 bắt đầu lúc 7h50 và tàu HĐ4 chạy lúc 15h mỗi ngày. Việc di chuyển khoảng ba giờ đồng hồ trên cung điện di động này giúp hành khách vừa tiết kiệm chi phí vừa có thêm thời gian gắn kết và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên diệu kỳ của miền Trung.

Ảnh: Lưu Hương

Với mức giá vé chỉ 150.000 đồng cho một hành trình đẳng cấp đây thực sự là lựa chọn hoàn hảo để thay thế cho những chuyến bay đắt đỏ hoặc những chuyến xe khách đông đúc trong dịp Tết này. Du khách có thể dễ dàng đặt vé trực tuyến thông qua hệ thống của ngành đường sắt để chủ động cho kế hoạch du lịch đón năm mới của mình.

Theo Đường sắt Việt Nam