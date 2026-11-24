Thay vì xây kín ban công để mở rộng diện tích sử dụng, một người phụ nữ ở Quảng Châu (Trung Quốc) quyết định giữ nguyên không gian ngoài trời và biến nơi này thành khu vườn xanh mát. Ban đầu, lựa chọn ấy vấp phải sự phản đối của gia đình, nhưng khi căn hộ hoàn thiện, chính góc ban công nhỏ chỉ 4,5m² lại trở thành nơi được yêu thích nhất trong nhà.

Không xây kín ban công dù cả nhà khuyên ngăn

Khi cải tạo căn hộ chung cư, nhiều gia đình thường cân nhắc việc xây kín ban công bằng hệ cửa kính hoặc vách ngăn để hạn chế bụi, tiếng ồn, mưa gió và tăng diện tích sử dụng. Đây là lựa chọn khá phổ biến, đặc biệt với những căn hộ có diện tích không quá rộng.

Tuy nhiên, một người phụ nữ sống tại Quảng Châu (Trung Quốc) lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Dù được gia đình khuyên nên xây kín ban công để thuận tiện sinh hoạt, cô vẫn quyết định giữ lại không gian mở vì muốn có một khu vườn nhỏ ngay trong nhà.

Căn hộ của gia đình nằm trên tầng cao của một tòa chung cư, có diện tích xây dựng 116m², diện tích sử dụng khoảng 96m². Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, ưu tiên ánh sáng tự nhiên, vật liệu gỗ và các gam màu trung tính.

Điều đáng chú ý nhất là gia chủ giữ nguyên hệ cửa kính trượt ngăn giữa phòng khách và ban công, thay vì phá bỏ để nối liền hai khu vực hoặc xây thêm hệ vách kính phía ngoài.

Nhờ vậy, phòng khách vẫn có khả năng cách biệt với thời tiết bên ngoài khi cần thiết, trong khi ban công tiếp tục là khoảng không gian thoáng đãng để đón nắng, gió và chăm sóc cây xanh.

Sau khi hoàn thiện, lựa chọn từng khiến các thành viên trong gia đình băn khoăn lại trở thành điểm nhấn đặc biệt của căn hộ.

Ban công 4,5m² được biến thành khu vườn xanh mướt, ngập hoa

Dù diện tích chỉ khoảng 4,5m², ban công được bố trí khá khoa học, vừa có cây xanh vừa dành đủ chỗ cho các hoạt động thư giãn.

Gia chủ lựa chọn gạch giả gỗ để lát sàn, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi với thiên nhiên. Đáng chú ý, mặt sàn được thiết kế có độ dốc khoảng 2% hướng về phía thoát nước. Đây là chi tiết quan trọng giúp hạn chế tình trạng đọng nước khi trời mưa hoặc sau khi tưới cây.

Thay vì đặt quá nhiều chậu nhỏ rải rác khiến ban công chật chội, cô bố trí sáu chậu cây màu trắng làm điểm nhấn, kết hợp những loại cây có chiều cao, hình dáng và màu sắc khác nhau.

Hoa giấy được trồng ở góc ban công, tạo nên những mảng màu rực rỡ khi đến mùa nở hoa. Bên cạnh đó là bàng Singapore với những chiếc lá lớn, xanh bóng, kết hợp cùng thiên điểu, chanh thơm, cẩm tú cầu và một số loại dương xỉ.

Điểm thú vị nằm ở cách sắp xếp cây theo từng tầng cao thấp. Những cây có dáng vươn cao được đặt phía sau, trong khi các loại cây thấp hoặc có tán mềm mại bố trí phía trước, tạo cảm giác khu vườn có chiều sâu dù diện tích rất khiêm tốn.

Vào mùa hoa nở, sắc hồng đỏ của hoa giấy nổi bật giữa những tán lá xanh. Những chùm cẩm tú cầu xanh tím mang đến vẻ dịu dàng, trong khi các loại cây lá lớn khiến ban công trông giống một khu vườn nhiệt đới thu nhỏ.

Gia chủ có thể ngồi uống trà, đọc sách hoặc đơn giản là ngắm cây sau một ngày làm việc. Với cô, giá trị của ban công không nằm ở việc tận dụng thêm được bao nhiêu mét vuông diện tích sinh hoạt, mà ở cảm giác thư giãn mỗi khi trở về nhà.

Tuy nhiên, khu vườn này cũng đòi hỏi sự chăm sóc thường xuyên. Các loại cây được lựa chọn có nhu cầu ánh sáng và nước khác nhau, nên không thể áp dụng một chế độ tưới chung cho tất cả. Việc kiểm soát lượng nước tưới, chống thấm và bảo đảm các chậu cây không gây quá tải cho ban công cũng là những yếu tố quan trọng.

Không gian bên trong tối giản nhưng đầy cảm giác thư thái

Nếu ban công là điểm nhấn xanh mát thì các khu vực còn lại trong căn hộ lại gây ấn tượng bởi cách phối màu nhẹ nhàng, không sử dụng quá nhiều đồ trang trí.

Phòng khách được lát gạch giả đá cẩm thạch màu xám nhạt, kết hợp sofa vải màu be, bàn trà và tủ tivi bằng gỗ. Những món nội thất có kiểu dáng đơn giản giúp tổng thể không gian trở nên gọn gàng, đồng thời tạo phông nền lý tưởng cho khu vườn phía ngoài.

Ánh sáng tự nhiên từ ban công đi qua hệ cửa kính lớn, giúp phòng khách luôn có cảm giác rộng rãi và thông thoáng.

Một chi tiết đáng chú ý khác là phòng ngủ phụ liền kề phòng khách được chuyển đổi thành không gian trà đạo kết hợp phòng làm việc mở. Tại đây, gia chủ sử dụng nội thất gỗ óc chó, rèm sáo gỗ và đèn trang trí mang hơi hướng cổ điển.

Khi ánh nắng xuyên qua những thanh rèm, các vệt sáng đổ xuống sàn nhà và đồ nội thất, tạo nên không gian yên tĩnh, thích hợp để đọc sách hoặc làm việc.

Giữa khu vực lối vào và phòng khách còn có một chiếc đàn piano màu đen. Cách bố trí này vừa tận dụng được khoảng trống, vừa tạo thêm điểm nhấn nghệ thuật cho căn hộ.

Phòng ăn và nhà bếp tiếp tục sử dụng chất liệu gỗ làm chủ đạo. Bộ bàn ghế ăn có thiết kế đơn giản, kết hợp những bình hoa nhỏ giúp không gian trở nên ấm cúng.

Trong khi đó, phòng ngủ được trang trí bằng những gam màu có độ bão hòa thấp, rèm voan trắng cùng các chất liệu vải mềm mại. Một góc cửa sổ được bố trí đệm ngồi để nghỉ ngơi, bên cạnh là chậu cây xanh tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Không gian sống không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, nhưng mỗi khu vực đều được tính toán để phù hợp với thói quen sinh hoạt của gia đình.

Có nên học theo cách thiết kế ban công này?

Điểm đáng học hỏi ở căn hộ không phải là việc nhất quyết từ chối xây kín ban công, mà là cách gia chủ xác định rõ nhu cầu sử dụng trước khi cải tạo.

Nếu gia đình cần thêm khu vực giặt phơi, lưu trữ đồ đạc hoặc muốn hạn chế tiếng ồn, bụi bẩn, việc lắp đặt hệ cửa kính phù hợp có thể mang lại nhiều lợi ích. Ngược lại, nếu đã có đủ diện tích sinh hoạt và yêu thích cây xanh, giữ lại ban công mở cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, với căn hộ chung cư, việc cải tạo ban công cần tuân thủ quy định của tòa nhà, không tự ý thay đổi kết cấu, lan can hay hình thức mặt ngoài công trình. Đặc biệt, những gia đình có trẻ nhỏ cần chú trọng giải pháp chống leo trèo, chống rơi ngã và không đặt chậu cây ở vị trí có nguy cơ rơi xuống phía dưới.

Ngoài ra, ban công trồng nhiều cây phải được kiểm tra khả năng chịu tải, chống thấm và thoát nước. Những chi tiết như tủ gỗ hay thiết bị điện đặt gần khu vực ngoài trời cũng cần có giải pháp bảo vệ phù hợp trước độ ẩm và mưa hắt.

Với người phụ nữ ở Quảng Châu, quyết định không xây kín ban công đã mang đến một kết quả ngoài mong đợi. Chỉ với 4,5m², cô có thêm nơi chăm sóc cây cối, ngắm hoa và tận hưởng những phút giây bình yên ngay giữa thành phố đông đúc.

Câu chuyện cũng gợi ra một cách nhìn khác về thiết kế nhà ở: Không phải lúc nào tận dụng tối đa diện tích cũng là lựa chọn tốt nhất. Đôi khi, giữ lại một khoảng không gian cho nắng, gió và cây xanh mới chính là cách khiến ngôi nhà trở nên đáng sống hơn.