Nhìn thấy Lương Thế Thành là không ai chịu nổi.

Trại Giam Hạnh Phúc đang là cái tên chiếm sóng phòng vé Việt. Tính đến ngày 22/11, bộ phim đã đạt doanh thu khoảng 87 tỷ đồng sau 2 ngày khởi chiếu chính thức (theo số liệu từ Box Office), đồng thời tạo hiệu ứng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh sức hút từ câu chuyện chốn lao tù cùng màn thể hiện của dàn diễn viên như Tuấn Trần, Tiến Luật, Ma Ran Đô, cái tên khiến khán giả đặc biệt chú ý nhất là Lương Thế Thành.

Trại Giam Hạnh Phúc đang áp đảo phòng vé

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Lương Thế Thành đảm nhận vai Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò, là một phạm nhân sừng sỏ, thuộc nhóm nguy hiểm bậc nhất tại buồng giam số 9. Đây được xem là một trong những vai phản diện nặng đô nhất mà Lương Thế Thành từng thử sức, cũng là lần hiếm hoi khán giả được chứng kiến anh rũ bỏ gần như hoàn toàn hình tượng nam thần lịch lãm, điển trai vốn đã gắn liền với tên tuổi mình suốt nhiều năm.

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, Long Đầu Bò đã khiến người xem phải chú ý. Không còn mái tóc chỉn chu, gương mặt thư sinh hay phong thái điềm đạm thường thấy, Lương Thế Thành xuất hiện với cái đầu cạo trọc, hình xăm phủ kín cổ và cơ thể, diện trang phục tù nhân rộng thùng thình. Những đường nét vốn được xem là lợi thế ngoại hình của nam diễn viên lại trở thành một phần của diện mạo dữ tợn, lạnh lẽo và đầy bất trắc.

Tạo hình của Lương Thế Thành trong vai Long Đầu Bò

Thế nhưng, tạo hình mới chỉ là màn chào sân. Khi bộ phim ra rạp, Long Đầu Bò càng khiến khán giả ám ảnh. Không chỉ là một gã giang hồ thích thị uy bằng nắm đấm, Long được xây dựng với tính cách ngông cuồng, độc ác, thích chèn ép kẻ yếu và có những hành vi lệch lạc, điên loạn. Mỗi lần nhân vật xuất hiện, bầu không khí trong phim lại căng thẳng. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến cách nói chuyện, đi đứng, Lương Thế Thành đều tạo ra cảm giác về một kẻ có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai chỉ vì một cơn hứng thú bất chợt.

Phản ứng của khán giả trên mạng xã hội vì thế cũng tỏ ra "phát điên" với Lương Thế Thành trong Trại Giam Hạnh Phúc. "Mỗi lần thấy Long Đầu Bò xuất hiện là tôi lại phát điên", "Cha Lương Thế Thành đóng vai công nhận thấy ghét kinh khủng khiếp", "Xem xong ám ảnh cái ánh mắt và điệu cười nửa miệng của ông này tới tận lúc về nhà", "Chưa bao giờ xem phim mà thấy ghét một nhân vật đến mức chỉ muốn lao vào màn hình như ông Long Đầu Bò này, đúng kiểu ác không có lý do"... là một số bình luận trên MXH.

Bài đăng bày tỏ sự ám ảnh của khán giả với nhân vật của Lương Thế Thành

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít khán giả dành lời khen cho sự lột xác của nam diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng đây là thành công của Lương Thế Thành khi khiến người xem bất ngờ về diện mạo lẫn màu sắc diễn xuất. Thay vì chỉ nhìn thấy một gương mặt điển trai đang cố gắng đóng vai ác, khán giả cảm nhận được một nhân vật có thần thái riêng, đủ sức tạo áp lực mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh.

Lương Thế Thành được khen ngợi về diễn xuất trong Trại Giam Hạnh Phúc

Đáng nói, Long Đầu Bò không phải vai diễn duy nhất cho thấy Lương Thế Thành đang tích cực làm mới bản thân trong thời gian gần đây. Trước đó, nam diễn viên từng khiến khán giả truyền hình tranh luận dữ dội với Hoàng Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Không còn là hình mẫu người chồng lý tưởng, Hoàng Dũng hiện lên với sự ích kỷ, nhu nhược và nhiều góc khuất trong đời sống hôn nhân. Vai diễn khiến người xem bức xúc đến mức có người thừa nhận ghét lây cả diễn viên vì nhân vật quá đáng ghét.

Tiếp đó, anh còn xuất hiện trong dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc với vai Bá Dũng. Sự khác biệt trong các vai diễn trong năm 2026 cho thấy Lương Thế Thành không chỉ đơn giản thay đổi diện mạo để đóng vai ác mà đang phát huy thực lực diễn xuất với những kiểu nhân vật có tâm lý, hành vi và cách thể hiện riêng biệt.

Trước đó, anh khiến khán giả ức chế khi đóng Bóng Ma Hạnh Phúc

Về nội dung, Trại Giam Hạnh Phúc thuộc thể loại hài, tâm lý, xã hội, do Trung Lùn đạo diễn, lấy bối cảnh chính tại một trại giam với những số phận, hoàn cảnh và mối quan hệ đan xen sau song sắt. Phim xoay quanh Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo hiền lành, tốt bụng, bất ngờ phải ngồi tù sau khi gây ra án mạng trong lúc bảo vệ em gái. Từ cuộc sống vốn bình yên, Phúc phải bước vào môi trường hoàn toàn xa lạ, nơi những quy tắc ngầm, sự phân chia thứ bậc và những cuộc va chạm giữa các phạm nhân khiến hành trình hoàn lương trở nên không hề dễ dàng.

Tuấn Trần lần đầu vào vai tù nhân

Tại buồng giam số 9, Phúc gặp những người bạn tù có cá tính và số phận khác nhau như Chính (Tiến Luật), Thuận (La Thành), Điền (Hoàng Phi), Minh Hữu (Gi A Nguyễn) và Bách Khoa (Khuyến Dương). Bên cạnh đó là Tú (Ma Ran Đô), người quản giáo nguyên tắc, có những va chạm và chuyển biến trong mối quan hệ với Phúc. Đặc biệt, Long Đầu Bò (Lương Thế Thành) trở thành mối đe dọa lớn đối với nhân vật chính, đẩy cuộc sống trong buồng giam vào nhiều tình huống căng thẳng.

Không chỉ khai thác những va chạm, đấu đá trong môi trường lao tù, bộ phim còn đan xen tiếng cười với những câu chuyện về tình người, sự cảm thông và cơ hội làm lại cuộc đời của những người từng mắc sai lầm. Giữa một tập thể gồm nhiều cá tính đối lập, hành trình của Phúc dần tạo nên những thay đổi trong cách các nhân vật nhìn nhận nhau.