Ca khúc nhạc Việt đang gây sốt ở Trung Quốc

“Giống như một vở kịch buồn anh diễn trọn cả hai vai. Yêu thương trao về ai đớn đau trong em còn mãi…”, đoạn điệp khúc trong Cánh hoa héo tàn đang phủ sóng trên Douyin những ngày qua. Ca khúc xuất hiện dày đặc trong các video trải nghiệm ẩm thực Việt như phở, bún bò...

Người dùng thể hiện sự bất ngờ và thích thú trước hương vị món ăn. Các video thường có thời lượng ngắn, nhưng nhờ phần nhạc nền bắt tai, nhiều nội dung đạt lượng tương tác cao, khiến người xem xem lại nhiều lần. Không chỉ ở Trung Quốc, trào lưu này nhanh chóng lan sang cộng đồng TikToker quốc tế, thu hút hàng triệu lượt xem.

Những màn "đu trend" Cánh hoa héo tàn gây sốt trên Douyin.

Nhiều người cho biết họ bị cuốn hút bởi giai điệu của bài hát dù chưa hiểu lời. Một số không nhận ra đây là ca khúc tiếng Việt và tìm kiếm trên các nền tảng để truy nguồn bản gốc.

Tại Việt Nam, đoạn nhạc remix của bài hát cũng tạo hiệu ứng tương tự từ một năm trước. Hàng trăm nghìn video sử dụng âm thanh này xuất hiện trên TikTok với nhiều người tham gia nhảy theo vũ đạo. Tính đến ngày 12/4, bản remix vẫn nằm trong danh sách âm thanh thịnh hành trên nền tảng khi tìm kiếm.

Phiên bản Mochiii x Domino Remix phát hành từ tháng 9/2024 hiện đạt hơn 44,6 triệu lượt nghe. Phần bình luận cho thấy sức hút vượt biên giới với nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Thái, Trung, Hàn, Malaysia… Một khán giả Thái Lan chia sẻ sẽ mở bài hát này trong dịp lễ hội Songkran vì bị “ám ảnh” bởi giai điệu này.

Trái ngược với thành công của bản remix, bản gốc thể loại ballad do Mochiii (tên thật Nguyễn Thị Thu Bình, sinh năm 2000) thể hiện chỉ đạt khoảng 4 triệu lượt xem. Sau khi bản remix lên sóng, nhiều khán giả quốc tế mới tìm về bản gốc để thưởng thức trọn vẹn.

Ngoài phiên bản của Mochiii, ca sĩ Khánh Phương cũng từng thể hiện ca khúc này, nhưng không tạo được hiệu ứng tương tự.