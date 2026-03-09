Đức đang ngồi trên một trong những mỏ lithium lớn nhất thế giới với trữ lượng ước tính lên tới 43 triệu tấn lithium carbonate tương đương (LCE) tại vùng Altmark, phía bắc bang Saxony-Anhalt.

Và "kho báu vàng trắng" này đang khiến cả châu Âu "dậy sóng" khi các quốc gia này đang chạy đua để đảm bảo nguồn khoáng sản quan trọng cần thiết cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo, Wonderfulengineering thông tin ngày 7/3.

Vì sao mỏ lithium tại Altmark thu hút sự chú ý từ châu Âu?

Ngay từ tháng 3/2023, Ủy ban châu Âu đã đề xuất Đạo luật Nguyên liệu thô thiết yếu, đặt ra tiêu chuẩn rằng ít nhất 10% lượng tiêu thụ nguyên liệu thô chiến lược hàng năm của EU phải đến từ việc khai thác trong khối vào năm 2030.

Ảnh minh họa: Discoveryalert

Đề xuất này cũng đặt ra các mục tiêu về chế biến và tái chế, đồng thời hướng đến việc giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp đơn lẻ từ các nước thứ ba.

Các dự án như Altmark nằm trong cuộc thảo luận chính sách đó vì chúng nằm trong các mạng lưới công nghiệp hiện có của châu Âu.

Dự án này rất quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng lithium toàn cầu vẫn bị chi phối bởi một số ít khu vực sản xuất. Đơn cử, ba nước Chile, Argentina và Bolivia tạo thành Tam giác Lithium của Nam Mỹ vốn đang nắm giữ khoảng 53% - 68% trữ lượng lithium toàn cầu.

Do đó, một nguồn cung trong châu lục, ngay cả khi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, cũng mang lại một lộ trình cung ứng rất khác so với việc vận chuyển lithium qua đại dương.

Kho báu có thể mang lại cho Đức 6,4 tỷ Euro

Với đánh giá độc lập từ công ty Sproule ERCE theo tiêu chuẩn quốc tế, trữ lượng trong các khu vực mới được cấp phép của Công ty Neptune Energy tại vùng Altmark, phía bắc bang Saxony-Anhalt là 43 triệu tấn LCE, điều này có nghĩa là khu vực phía bắc Saxony-Anhalt là nơi sở hữu một trong những nguồn tài nguyên lithium lớn nhất thế giới có thể khai thác được.

Neptune Energy hiện đang phát triển một dự án khai thác lithium tại vùng Altmark (Saxony-Anhalt). Ảnh: Neptune Energy

Theo yêu cầu của Neptune Energy, các chuyên gia từ công ty tư vấn quản lý IW Consult (Đức) đã nghiên cứu các tác động kinh tế - xã hội tiềm năng trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Theo kết quả nghiên cứu công bố vào tháng 10/2025, nếu dự án sản xuất tới 25.000 tấn lithium (LCE) mỗi năm, tổng giá trị gia tăng trên toàn nước Đức trong giai đoạn 2025 - 2042 có thể đạt tới 6,4 tỷ Euro. Theo giả định của IW Consult, dự án có thể tạo ra tới 1.500 việc làm mỗi năm.

Andreas Scheck, Giám đốc điều hành của Neptune Energy, cho biết: “Mặc dù hiện tại chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển dự án, nhưng các số liệu kinh tế - xã hội cho thấy rõ tiềm năng mà việc sản xuất lithium sẽ mang lại trong những thập kỷ tới. Điều này có thể mang lại những tác động tích cực đáng kể cho khu vực Altmark và các vùng lân cận.”

Vùng Altmark đã được khai thác khí đốt từ năm 1969, nên sở hữu sẵn hệ thống giếng khoan, đường ống và cơ sở hạ tầng công nghiệp dày đặc.

Công ty năng lượng Neptune Energy đang tận dụng chính những hạ tầng cũ này để khai thác lithium mà không cần đào mỏ lộ thiên hay xây ao bốc hơi như cách truyền thống.

Họ bơm nước muối nóng giàu lithium từ độ sâu khoảng 3.200 đến 4.000 mét dưới lòng đất (trong các lớp cát kết và đá núi lửa), sau đó dùng công nghệ thân thiện với môi trường có tên là khai thác lithium trực tiếp (DLE) từ vùng nước sâu – không cần khai thác lộ thiên, không cần hồ bay hơi và chỉ cần diện tích đất tối thiểu.

Lithium sau đó được lọc ra, còn chất lỏng còn lại được bơm ngược trở lại lòng đất để giảm thiểu tác động lên bề mặt.

Mặc dù vẫn còn cách xa sản xuất thương mại quy mô lớn (cần thêm giấy phép, thử nghiệm mở rộng và giai đoạn chứng minh), nhưng dự án cho thấy các vùng khai thác năng lượng hóa thạch cũ hoàn toàn có thể chuyển mình sang cung cấp nguyên liệu cho tương lai sạch.

Các dự báo hiện nay ước tính nhu cầu lithium hàng năm của Đức sẽ đạt 0,17 triệu tấn vào năm 2030. Hiện tại, quốc gia này phụ thuộc vào nhập khẩu từ các nhà sản xuất lớn như Úc, Argentina, Chile và Trung Quốc.