BYD thử nghiệm trạm sạc siêu nhanh, nạp điện nhanh như đổ xăng

Hãng xe điện Trung Quốc BYD tiến hành thử nghiệm thực tế mạng lưới trạm sạc siêu nhanh mới tại thành phố Thâm Quyến, với mục tiêu thay đổi thói quen sử dụng xe điện của người dùng.

Thay vì các trụ sạc đứng riêng lẻ truyền thống, hệ thống mới sắp xếp theo cấu trúc song song dưới mái che lớn, mô phỏng hoàn toàn mô hình của các trạm nhiên liệu cho xe động cơ đốt trong.

Mô hình trạm sạc điện siêu nhanh của BYD với thiết kế mái che và giàn treo tương tự trạm xăng truyền thống.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thiết kế giàn treo hình chữ T (T-shaped) với dây sạc được thả từ trên cao xuống.

Giải pháp này giúp người dùng dễ dàng thao tác cắm sạc từ nhiều hướng mà không phải kéo lê dây sạc nặng nề dưới mặt đất, đồng thời giữ cho thiết bị luôn sạch sẽ và giảm thiểu hư hại cơ học.

Các súng sạc được tích hợp hệ thống làm mát bằng chất lỏng để kiểm soát nhiệt độ khi vận hành ở cường độ dòng điện cao.

Về mặt kỹ thuật, trạm sạc hỗ trợ công nghệ sạc megawatt (Megawatt Flash Charge) với công suất tối đa đạt mức kỷ lục 1.500 kW.

Các trạm sạc Flash Charge đang được BYD vận hành thử nghiệm tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Với thông số này, các dòng xe điện tương thích có thể nạp đủ năng lượng để di chuyển quãng đường 400 km chỉ trong khoảng 5 phút. Tốc độ này được đánh giá là tương đương với thời gian đổ xăng truyền thống, giúp giải quyết triệt để nỗi lo về thời gian chờ đợi của tài xế.

Trong giai đoạn thử nghiệm hiện tại, hệ thống trạm sạc siêu nhanh của BYD chỉ giới hạn quyền truy cập cho các dòng xe điện thế hệ mới có gắn huy hiệu "Flash Charge". Danh sách các mẫu xe tương thích bao gồm Tang 9, Song Ultra, Seal 07, Denza Z9 GT và dòng sản phẩm FCB Tai-series.

Huy hiệu Flash Charge gắn phía sau xe là dấu hiệu nhận diện các dòng xe tương thích với trạm sạc 1.500 kW.

Về mặt kỹ thuật, các trụ sạc này được thiết kế chuyên biệt để phục vụ những phương tiện có khả năng tiếp nhận công suất đầu vào trên 1.000 kW. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống pin và tối ưu hóa tuổi thọ linh kiện, quy trình sạc sẽ được hệ thống tự động ngắt khi dung lượng pin chạm ngưỡng 97%.

Cơ chế này giúp tránh tình trạng quá nhiệt và áp lực điện áp cao trong giai đoạn sạc cuối.

Để đảm bảo an toàn cho lưới điện và duy trì công suất ổn định, mỗi cụm trạm sạc đều đi kèm hệ thống lưu trữ năng lượng đệm (battery buffer). Hệ thống sẽ tích trữ điện năng và giải phóng nhanh khi có nhiều xe cùng vào sạc một lúc.

Theo lộ trình, sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm nội bộ, BYD dự kiến sẽ triển khai rộng rãi mô hình trạm sạc này tại thị trường Trung Quốc và các khu vực trọng điểm khác trong năm 2026.

Việc chuẩn hóa thiết kế trạm sạc giống trạm xăng được xem là bước đi chiến lược nhằm thu hút nhóm khách hàng vẫn còn đang phân vân giữa xe điện và xe xăng.

(Nguồn: Carscoops)