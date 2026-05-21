HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

BYD thách thức huyền thoại Land Rover Defender ngay trên sân nhà

Hùng Cường/VTC News
|

Mẫu xe địa hình thuần điện mới từ thương hiệu BYD vừa chính thức ra mắt tại thị trường Anh, cạnh tranh trực tiếp với dòng xe Land Rover Defender.

BYD vừa giới thiệu mẫu xe điện địa hình cấu trúc khung gầm rời ngay tại thị trường Anh. Xe tập trung vào khả năng vận hành vượt địa hình vượt trội, thiết kế hình khối hộp cơ bắp đặc trưng cùng khoang cabin ngập tràn công nghệ để thu hút nhóm khách hàng ưa thích khám phá.

Kiểu dáng khối hộp vuông vức và cơ bắp của mẫu xe địa hình thuần điện.

Nhìn trực diện, xe sở hữu khoảng sáng gầm xe lớn cùng góc tiếp cận và góc thoát tối ưu cho việc vượt địa hình. Hệ thống cản trước và sau được làm bằng vật liệu nhựa tối màu, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng LED có thiết kế lớn, mang lại diện mạo hầm hố tương tự cấu trúc của chiếc Defender truyền thống.

Khoảng sáng gầm xe lớn cùng hệ thống cản va cơ bắp hỗ trợ tối đa cho khả năng vượt địa hình khó.

Trong khoang lái là sự kết hợp giữa tính thực dụng của xe dã ngoại và không gian công nghệ hiện đại. Chiều dài cơ sở lớn mang lại một không gian ngồi rộng rãi cho cả hai hàng ghế với khoảng để chân thoải mái. Trần xe được thiết kế cao và vuông vức, giúp hành khách có chiều cao tốt vẫn không bị cảm giác bí bách, đồng thời tối ưu hóa tầm nhìn ra không gian xung quanh.

Không gian cabin rộng rãi với khoảng trần xe thoáng đãng đặc trưng của dòng xe hình khối hộp.

Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng giải trí kích thước lớn được bố trí dạng nổi, tích hợp toàn bộ hệ thống định vị địa hình. Bệ tỳ tay trung tâm được làm lớn, cơ cấu cần số điện tử thiết kế mô phỏng tay quay của phi thuyền, xung quanh là các nút bấm cơ học chuyển đổi chế độ vượt địa hình (bùn, cát, đá) được sắp xếp trực quan.

Hệ thống mô-tơ điện độc lập mang lại lực kéo tối ưu và khả năng phân bổ lực thông minh đến các bánh xe.

Về khả năng vận hành, mẫu xe được trang bị cấu hình đa mô-tơ điện độc lập, cung cấp sức mạnh giúp xe dễ vượt qua các chướng ngại vật phức tạp. Hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh có khả năng phân bổ mô-men xoắn tức thời đến từng bánh xe tùy theo độ bám đường. Xe sử dụng khối pin LFP có cấu trúc bảo vệ chống va đập và chống nước tiêu chuẩn cao, đảm bảo an toàn khi lội nước sâu.

Xe sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) được tinh chỉnh riêng cho điều kiện off-road, bao gồm camera giả lập dưới gầm xe để người lái quan sát chướng ngại vật ẩn và hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp trên địa hình xấu. Sự xuất hiện của mẫu xe này hứa hẹn sẽ khuấy động phân khúc xe địa hình hạng sang vốn đang được thống trị bởi các thương hiệu châu Âu.

(Theo Carscoops)

VinFast sắp tung 2 SUV cỡ lớn mới: Xe to ngang VF 9, một mẫu giống VF 8
Tags

xe điện

VTC News

BYD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại