BYD Tang thế hệ thứ ba có thể sạc pin từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút. Tại Việt Nam, thế hệ trước của mẫu SUV điện này được bán với tên Sealion 8.

BYD chính thức ra mắt Tang thế hệ thứ ba tại thị trường Trung Quốc. Tại Việt Nam, thế hệ trước của mẫu xe đang được phân phối với tên gọi BYD Sealion 8. Xe có 4 phiên bản, đều dùng hệ truyền động thuần điện.

Cụ thể, bản tiêu chuẩn có giá 28.195 USD (khoảng 730 triệu đồng). Hai bản trung cấp có giá 31.195 USD (khoảng 808 triệu đồng) và 32.995 USD (khoảng 855 triệu đồng). Trong khi đó, bản cao cấp nhất có giá 35.995 USD (khoảng 932 triệu đồng).

BYD Tang thế hệ mới có thể sạc pin từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút. Ảnh: BYD

BYD Tang thế hệ mới chỉ còn 5 chỗ, lắp màn hình 30 inch

BYD Tang mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.045 x 1.980 x 1.760 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt 2.950 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 75 mm, rộng hơn 25 mm và cao hơn 15 mm. Ngoại thất tiếp tục dùng ngôn ngữ thiết kế Dynasty của BYD, phần đầu có dải đèn dài 2,5 m.

Mẫu Sealion 8 đang bán tại Việt Nam sử dụng cấu hình 7 chỗ. Ngược lại, BYD Tang thế hệ thứ ba chỉ có cấu hình 5 chỗ. Hàng ghế thứ hai có khoảng để chân 1.000 mm, lưng ghế ngả tối đa 130 độ. Khoang hành lý đạt 910 lít, tăng lên 2.113 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có cốp trước dung tích 205 lít.

Nội thất có sự chênh lệch trang bị giữa các phiên bản. Ảnh: BYD

Trong khoang lái, BYD trang bị màn hình cảm ứng 30 inch trải dài sang phía ghế phụ. Xe còn có tùy chọn màn hình 35,4 inch dưới chân kính lái, thay cho đồng hồ và HUD. Riêng bản tiêu chuẩn dùng màn hình trung tâm 15,6 inch và đồng hồ 10,25 inch.

Về tiện nghi, ghế trước và sau của BYD Tang đều có chức năng sưởi, thông gió và massage. Xe cũng có tủ lạnh 6,8 lít. Bản tiêu chuẩn có 16 loa, còn từ bản thứ ba trở lên dùng âm thanh Devialet 22 loa.

Hàng ghế sau trên BYD Tang mới. Ảnh: BYD

BYD Tang thế hệ mới sạc 10-97% trong 9 phút, chạy tối đa 850 km

Về vận hành, bản tiêu chuẩn của BYD Tang dùng mô-tơ đặt sau, công suất 300 kW (402 mã lực). Xe dùng pin Blade thế hệ thứ hai 88,7 kWh, cho tầm hoạt động 730 km theo chuẩn CLTC. Hai bản trung cấp dùng pin 105,8 kWh, nhờ đó tầm hoạt động tăng lên 850 km.

Trong khi đó, bản cao cấp nhất dùng hai mô-tơ với tổng công suất 515 kW (691 mã lực). Bản BYD Tang dẫn động 4 bánh tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây. Xe có tầm hoạt động 770 km và hệ thống đánh lái bánh sau.

BYD Tang trang bị loạt công nghệ hiện đại. Ảnh: BYD

Theo BYD, công nghệ Flash Charging giúp pin nạp từ 10% lên 70% trong khoảng 5 phút. Thời gian sạc từ 10% lên 97% là khoảng 9 phút ở nhiệt độ thông thường.

Ngoài ra, bản thứ ba được BYD trang bị hệ thống treo khí nén buồng kép. Về hỗ trợ lái, gói God's Eye C dùng camera được trang bị tiêu chuẩn. Khách hàng có thể nâng cấp lên gói God's Eye B với cảm biến LiDAR. Hiện tại, thế hệ mới gia nhập dải SUV gồm Tang L và Da Tang của BYD.