BYD Sealion 5 chốt ngày ra mắt khách Việt, kỳ vọng doanh số 'vượt' Honda CR-V

BYD Việt Nam đặt mục tiêu cho Sealion 5 khá lớn, cho thấy đây sẽ là mẫu xe chủ lực trong cuộc đua doanh số của thương hiệu.

BYD Sealion 5 ra mắt ngày 21/10

Đại diện BYD Việt Nam xác nhận Sealion 5 sẽ chính thức ra mắt thị trường vào ngày 21/10. Địa điểm giới thiệu sản phẩm mới này dự kiến ở TP.HCM.

Hiện tại, các đại lý BYD trên toàn quốc đã nhận đặt cọc mẫu xe này. Trong giai đoạn đặt cọc sớm, khách hàng tiên phong sẽ nhận ưu đãi giảm trực tiếp 100 triệu đồng vào giá xe. Sau khi cộng dồn các ưu đãi, Sealion 5 dự kiến có giá bán cao nhất không vượt quá 790 triệu đồng, bản thấp nhất trên 600 triệu đồng.

BYD Sealion 5 định vị ở phân khúc C-SUV. Ảnh: Đăng Nguyễn

Khi mở bán, mẫu xe này được đặt ở phân khúc C-SUV với Sealion 6, tuy nhiên định vị thấp hơn đôi chút "đàn anh". Tại Việt Nam, C-SUV hiện là phân khúc nhộn nhịp nhất với nhiều cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson.

Trao đổi với truyền thông, ông Võ Minh Lực (Giám đốc điều hành BYD Việt Nam) đặt mục tiêu doanh số bán hàng của Sealion 5 khoảng 700 xe/tháng. Theo số liệu được BYD Việt Nam công bố, "đàn anh" Sealion 6 đạt doanh số 1.083 xe trong 6 tháng đầu năm 2026.

BYD định vị Sealion 5 thấp hơn Sealion 6. Ảnh: Vĩnh Phúc

Thông tin cần biết về BYD Sealion 5

BYD Sealion 5 sẽ được mở bán với 2 phiên bản Essential và Premium. Cả 2 phiên bản khó phân biệt nếu chỉ nhìn ngoại thất, các thay đổi chủ yếu tập trung vào trang bị bên trong cũng như công nghệ an toàn.

Trên phiên bản cao nhất Premium, xe có thêm cụm radar phía trước, hàng ghế trước chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, màn hình trung tâm 12,8 inch, dàn âm thanh 8 loa. Đáng chú ý, Sealion 5 Premium có thêm sạc nhanh DC, trong khi bản Essential chỉ có sạc AC. Dung lượng pin của 2 phiên bản cũng có sự chênh lệch, đồng nghĩa phạm vi di chuyển cũng khác nhau.

BYD Sealion 5 Essential chỉ trang bị cổng sạc AC. Ảnh: Đăng Nguyễn

"Trái tim" của Sealion 5 là động cơ DM-i thế hệ thứ 5, kết hợp giữa máy xăng 1.5L và mô-tơ điện. Tổng công suất tối đa đạt mức 214 mã lực. Phạm vi di chuyển thuần điện của Sealion 5 Premium là 110 km, di chuyển kết hợp 1.200 km.

Về công nghệ an toàn, Sealion 5 trang bị khoảng 20 tính năng an toàn, trong đó các tính năng an toàn chủ động chỉ xuất hiện trên bản Premium. Các tính năng đáng chú ý như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tốc độ khi vào cua, hỗ trợ ngăn ngừa lệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng thông minh,...