BYD sẽ có sạc siêu nhanh tại Việt Nam: 10-97% chỉ trong 9 phút, tiện như đổ xăng

Trong vài năm qua, khi nhắc đến hạ tầng sạc xe điện tại Việt Nam, cái tên được nhắc đến nhiều nhất gần như chỉ có VinFast. Hãng xe Việt hiện là doanh nghiệp duy nhất tự xây dựng mạng lưới trạm sạc quy mô lớn, phủ từ trung tâm đô thị, cao tốc cho tới nhiều tỉnh thành trên cả nước. Chính hệ thống này đã giúp giải quyết một trong những rào cản lớn nhất của xe điện, đó là nỗi lo hết pin giữa đường.

Tuy nhiên, thị trường có thể sắp xuất hiện thêm một biến số mới. Trên trang Facebook cá nhân của ông Võ Minh Lực, giám đốc điều hành BYD Việt Nam, ông bất ngờ chia sẻ thông tin công nghệ sạc siêu nhanh FLASH - một trong những công nghệ sạc tiên tiến nhất của BYD toàn cầu – sẽ sớm được mang về thị trường Việt Nam.

Thông tin trạm sạc FLASH được giám đốc điều hành BYD Việt Nam hé lộ trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: FBNV

Thông tin này hiện chưa được BYD Việt Nam công bố chính thức, song chỉ riêng việc lãnh đạo hãng nhắc tới khả năng triển khai cũng đủ khiến khách hàng sử dụng xe BYD quan tâm.

Nếu điều này trở thành hiện thực, cuộc đua hạ tầng sạc tại Việt Nam có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

Trụ sạc siêu nhanh của BYD có thiết kế đặc trưng. Ảnh: Electrek

Trên thế giới, BYD đang là một trong những hãng xe điện phát triển nhanh nhất, không chỉ nhờ doanh số mà còn nhờ việc tự phát triển nhiều công nghệ lõi như pin, động cơ điện hay hệ thống điều khiển. Trong đó, công nghệ sạc siêu nhanh FLASH được xem là một trong những bước tiến đáng chú ý gần đây.

Theo thông tin từ BYD toàn cầu, hệ thống này được phát triển dựa trên nền tảng điện áp cao và công nghệ pin thế hệ mới, cho phép rút ngắn đáng kể thời gian sạc. Trong điều kiện phù hợp, người dùng chỉ mất 9 phút để sạc pin từ 10% lên 97%. Nói cách khác, việc sạc xe điện có thể trở nên nhanh hơn rất nhiều và tương đương với việc đổ xăng, dầu như xe truyền thống.

BYD Flash sạc từ 10% lên 97% pin chỉ trong 9 phút. Ảnh: BYD

Tại Việt Nam, VinFast hiện vẫn là hãng xe điện duy nhất chủ động xây dựng hệ thống trạm sạc phủ rộng. Hạ tầng này được xem là lợi thế lớn của hãng trong giai đoạn thị trường còn đang ở bước đầu phát triển. Trái ngược với điều này, nhiều thương hiệu quốc tế, trong đó có BYD, khi bước vào thị trường thường lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào sản phẩm trước khi tính tới các bước đi về hạ tầng.

Việc lãnh đạo BYD Việt Nam hé lộ khả năng đưa công nghệ sạc FLASH vào Việt Nam được xem là tín hiệu đáng chú ý. Nếu được triển khai, đây có thể là một trong những bước đi cho thấy các hãng xe quốc tế bắt đầu nhìn thị trường Việt Nam với tầm nhìn dài hạn hơn.

Hiện tại, BYD Việt Nam đang phân phối 10 mẫu xe, bao gồm EV lẫn PHEV. Theo kế hoạch, hãng sẽ giới thiệu thêm 4 sản phẩm mới trong năm 2026.