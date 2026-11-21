BYD vừa công bố hình ảnh đầu tiên của mẫu MPV đầu bảng thuộc dòng Ocean.

Ngày 20/11, ông Zhang Zhuo, Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh dòng Ocean của BYD, đăng ảnh teaser mẫu xe trên Weibo. Ông gọi đây là “tác phẩm mới của thời đại, sinh ra vì gia đình”. Mẫu xe sẽ là MPV đầu bảng, đồng thời là MPV đầu tiên của dòng Ocean.

Trước đó, hồi tháng 8, ông Zhang cho biết mẫu MPV có thể ra mắt trước cuối năm nay. Bên cạnh đó, BYD gần đây đã đăng ký nhãn hiệu “Haijing” (Cá voi biển). Vì vậy, nhiều trang tin cho rằng đây có thể là tên chính thức của mẫu xe.

Hình ảnh đầu tiên của mẫu MPV mới nhất nhà BYD. Ảnh: BYD

Thiết kế và trang bị dự kiến trên MPV mới của BYD

Ảnh teaser cho thấy góc nghiêng thân xe với các đường nét trải dài theo phương ngang. Phía trước nóc xe là cụm cảm biến LiDAR. Theo CarNewsChina, trang bị này cho thấy xe sẽ dùng hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye của BYD. Thay vì tay nắm cửa ẩn, mẫu MPV dùng tay nắm cơ học truyền thống.

Ảnh chạy thử do Autohome đăng tải hồi tháng 10 cho thấy xe có kiểu dáng MPV truyền thống. Xe có cột B và cửa trượt phía sau. Trong khi đó, một bộ ảnh khác cho thấy đầu xe giống Seal 08 và Sealion 08, với cụm đèn chia tầng.

Ảnh mô phỏng mẫu xe mới của BYD. Ảnh đồ họa: AP

Hiện BYD chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức. CarNewsChina dự đoán xe dùng hệ truyền động hybrid cắm sạc với động cơ 1.5L tăng áp. Theo đó, động cơ xăng cho công suất 115 kW, còn mô-tơ điện đặt trước đạt 200 kW. Cấu hình này tương tự BYD Xia, mẫu MPV được bán ở nước ngoài dưới tên M9. Ngoài ra, xe có thể có cả bản thuần điện và hybrid hỗ trợ sạc nhanh Flash Charging.

Về nội thất, mẫu MPV được dự đoán theo công thức tủ lạnh, TV, sofa lớn của MPV cao cấp Trung Quốc. Bên cạnh đó, xe có thể kế thừa một số chi tiết từ concept Ocean-V. Cụ thể, đó là ghế không trọng lực có sưởi, thông gió, massage cùng khả năng cách âm tốt. Mẫu concept này từng ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh hồi tháng 4. Khi đó, BYD cho biết một số chi tiết của Ocean-V sẽ dần xuất hiện trên xe thương mại.

Mẫu xe mới của BYD dễ góp mặt tại thị trường Việt Nam

Khi mẫu xe mới ra mắt, dải MPV của BYD sẽ có mặt ở bốn dòng sản phẩm. Đó là Dynasty, Ocean, Denza và Linghui. Theo CnEVPost, BYD Xia thuộc dòng Dynasty có giá khởi điểm 206.800 Nhân dân tệ. Trong khi đó, Linghui M9 dành cho dịch vụ vận tải có giá từ 188.800 Nhân dân tệ. Denza D9 ở phân khúc cao cấp có giá từ 359.800 Nhân dân tệ. CarNewsChina dự đoán mẫu MPV dòng Ocean có giá khoảng 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 30.000 USD).

Tại Việt Nam, BYD M9 ra mắt vào tháng 11/2025 với hai phiên bản Advanced và Premium. Giá bán của hai bản lần lượt từ 1,999 tỷ đồng và 2,388 tỷ đồng. Xe dùng gói hỗ trợ lái 5R1V gồm 5 radar và 1 camera. Đối thủ của BYD M9 trong phân khúc gồm Kia Carnival, GAC M8 và Volkswagen Viloran. Hiện BYD chưa đưa ra thông tin về việc phân phối mẫu MPV dòng Ocean ngoài Trung Quốc.