BYD có SUV mới giá quy đổi từ hơn 1,1 tỷ đồng: Đầy điện chạy gần 1.000km, sạc 10-97% chỉ trong 9 phút, phần cứng khủng hỗ trợ tự lái

Denza N8L thuần điện của BYD thuộc phân khúc SUV lớn, vừa ra mắt với pin 130,15 kWh cho tầm vận hành lớn nhất trong phân khúc.

BYD vừa chính thức ra mắt phiên bản thuần điện của mẫu SUV Denza N8L tại Trung Quốc. Mẫu xe mới sẽ được bán song song với phiên bản plug-in hybrid (PHEV) hiện có.

Denza N8L là SUV cỡ lớn. Ảnh: BYD

Denza N8L thuần điện được phân phối với hai phiên bản. Giá khởi điểm từ 299.800 nhân dân tệ (khoảng 1,16 tỷ đồng). Bản cao cấp có giá 329.800 nhân dân tệ (khoảng 1,28 tỷ đồng).

Đáng chú ý, dù sở hữu bộ pin lớn hơn, phiên bản thuần điện lại rẻ hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 77 triệu đồng) so với bản PHEV. Phiên bản hybrid hiện có giá khởi điểm 319.800 nhân dân tệ (khoảng 1,24 tỷ đồng).

Denza N8L có kích thước lớn, cấu hình 6 chỗ

Denza N8L thuần điện có chiều dài 5.200 mm, rộng 1.999 mm và cao 1.820 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.075 mm.

Xe sử dụng cấu hình 6 chỗ ngồi theo kiểu 2+2+2. Hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập. Hàng ghế thứ ba có thể trượt dọc để linh hoạt không gian.

Ngoại thất được thiết kế với phần đầu xe kín, đặc trưng của xe điện. Một cảm biến LiDAR được đặt trên nóc xe. Denza cũng bổ sung ba màu sơn độc quyền gồm Golden Black, Winter Green và Sunset Ink.

Thiết kế ngoại thất tối giản. Ảnh: BYD

Pin 130 kWh, chạy gần 1.000 km

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống truyền động điện. N8L thuần điện sử dụng bộ pin Blade thế hệ thứ hai có dung lượng 130,15 kWh. Xe đạt phạm vi hoạt động 960 km theo chuẩn CLTC, tương đương 778 km theo WLTP.

Bộ pin có cùng dung lượng cũng được sử dụng trên các phiên bản dẫn động bốn bánh của BYD Great Tang (Da Tang). Tuy nhiên, Da Tang chỉ đạt 850 km theo CLTC, tương đương 689 km theo WLTP.

Bộ pin là điểm nhấn trên Denza N8L. Ảnh: BYD

Trong khi đó, Denza N8 sử dụng cùng loại pin nhưng có phạm vi hoạt động lên tới 1.003 km theo CLTC, tương đương 812 km theo WLTP.

Denza N8L thuần điện được phát triển trên nền tảng điện áp cao 800V. Theo công bố, xe có thể sạc từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút.

Ở thời điểm ra mắt, N8L thuần điện chỉ có cấu hình một mô-tơ điện đặt phía sau. Công suất tối đa đạt 370 kW (496 mã lực).

Công nghệ hỗ trợ tự lái với phần cứng mạnh

Về khả năng hỗ trợ lái, N8L được trang bị hệ thống God's Eye 5.0 của BYD. Hệ thống phần cứng gồm một LiDAR, 5 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và 12 camera.

Các tính năng hỗ trợ bao gồm hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ điều hướng trong đô thị và khả năng đỗ xe tự động trong nhiều tình huống.

Nội thất ngợp màn hình

Khoang cabin được thiết kế với hệ thống liên kết 6 màn hình. Các màn hình gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm, màn hình giải trí cho hành khách phía trước, hai màn hình giải trí phía sau, màn hình hiển thị trên kính lái AR-HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Nội thất xe gây ngợp với nhiều màn hình. Ảnh: BYD

N8L thuần điện cũng là mẫu xe đầu tiên sử dụng trợ lý AI DiClaw của BYD. Hệ thống có khả năng hiểu các câu lệnh phức tạp gồm nhiều bước. Các chức năng hỗ trợ bao gồm lập kế hoạch hành trình và điều khiển thiết bị nhà thông minh.

Một chi tiết đáng chú ý khác là khoang chứa đồ phía trước có dung tích 208 lít. Khoang này tích hợp van thoát nước nên có thể được vệ sinh trực tiếp bằng nước.

Không gian bên trong xe rộng rãi. Ảnh: BYD

Với mức giá thấp hơn bản PHEV nhưng sở hữu pin 130 kWh, phạm vi hoạt động gần 1.000 km và khả năng sạc từ 10 lên 97% trong khoảng 9 phút, N8L thuần điện đang tạo ra một cấu hình khá khác biệt trong phân khúc SUV điện cỡ lớn tại Trung Quốc.