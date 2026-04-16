BYD Atto 3 có thêm tính năng sạc siêu nhanh, thời điểm mở bán tại Việt Nam vẫn là ẩn số

Thanh Nhã |

Những thay đổi về công nghệ và kích thước cho thấy BYD đang nỗ lực làm mới Atto 3, trong bối cảnh mẫu xe này dần hụt hơi tại thị trường nội địa.

BYD Yuan Plus (được gọi là Atto 3 tại các thị trường quốc tế) đã được bổ sung phiên bản mới tại quê nhà Trung Quốc. Theo hồ sơ được công bố, xe có các nâng cấp về công nghệ pin, khả năng sạc và kích thước tổng thể.

Theo thông tin đăng tải, Atto 3 mới sẽ được trang bị 2 tùy chọn pin dung lượng 57,545 kWh hoặc 68,547 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn CLTC lần lượt là 540 km và 630 km. Xe sử dụng nền tảng thuần điện dẫn động cầu sau hoàn toàn mới, công nghệ pin Blade thế hệ thứ hai và khả năng sạc nhanh flash tiên tiến.

BYD Atto 3 có tên gọi Yuan Plus tại Trung Quốc. Ảnh: BYD

Xe tiếp tục ngôn ngữ thiết kế thuộc dòng Dynasty của BYD. Phần đầu xe nổi bật với tấm ốp dạng lưới tản nhiệt màu bạc, đi kèm cụm đèn pha mảnh, tối màu. Cản trước tích hợp các khe hút gió bố trí dọc ở hai bên, kết hợp với lưới tản nhiệt làm mát hình thang ở trung tâm.

Mẫu xe mới có kích thước 4.665 x 1.895 x 1.675 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.770 mm, tăng đáng kể so với Atto 3 hiện tại (4.455 x 1.875 x 1.615 mm, trục cơ sở 2.720 mm). Xe có tùy chọn mâm 18 hoặc 19 inch, tay nắm cửa dạng bán ẩn và ốp trụ D có thể tùy chỉnh với nhiều màu sắc nhằm tăng khả năng cá nhân hóa.

Ở phía sau, xe được trang bị đèn phanh trên cao dạng hai đoạn và cần gạt mưa kính sau. Cụm đèn hậu nối liền thông qua một dải trang trí chạy ngang, tạo hiệu ứng ánh sáng liền mạch. Cản sau sử dụng thiết kế lõm cho khu vực biển số, giúp tổng thể thêm chiều sâu.

Xe có khả năng sạc nhanh từ từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút. Ảnh: BYD

BYD Atto 3 mới sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, với hai mức công suất gồm 200 kW (268 mã lực) và 240 kW (322 mã lực). Công nghệ pin Blade thế hệ thứ hai mang lại khả năng sạc ấn tượng nhờ kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh flash, pin có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút. Ngay cả trong điều kiện nhiệt độ thấp -30°C, thời gian sạc cũng chỉ tăng thêm 3 phút so với điều kiện bình thường.

Tại Trung Quốc, BYD Atto 3 phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Dù từng đạt doanh số tốt, lượng bán hàng tháng đã không còn vượt mốc 10.000 xe kể từ tháng 10 năm ngoái, và trong tháng 1 cùng tháng 2 năm nay, con số này thậm chí giảm mạnh xuống còn khoảng 2.000 xe mỗi tháng.

