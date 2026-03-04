HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
BYD Atto 3 chỉ bung túi khí, hư hỏng bên ngoài sau khi 'dính' rocket tại Isarel: 5 người trên xe sống sót, pin không cháy

Hoàng Dũng |

Giữa bối cảnh rocket rơi xuống khu dân cư tại Jerusalem, một chiếc BYD Atto 3 vẫn không xảy ra hiện tượng cháy pin, dù chịu tác động từ vụ nổ gần đó, đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Một chiếc BYD Atto 3 vừa được ghi nhận là chịu ảnh hưởng từ một nổ do tên lửa tại khu vực Jerusalem và vùng lân cận, nơi các cuộc tấn công bằng tên lửa, bom tiếp tục diễn ra trong bối cảnh xung đột gia tăng. Tình huống được xác định là chiếc xe đứng gần một điểm nổ chưa trúng trực tiếp, và phần lớn lực từ vụ rocket phát nổ lan tỏa quanh khu vực.

Xe điện BYD Atto 3 sống sót sau vụ tấn công tên lửa ở Israel, tất cả các hệ thống vẫn hoạt động bình thường dù bị hư hại nặng. Ảnh: Zaker

Thông tin ban đầu cho biết vụ nổ xảy ra trong một đợt tấn công bằng rocket vào khu vực Jerusalem, khiến 5 người trên chiếc BYD Atto 3 được ghi nhận sống sót và 3 người bị thương, trong đó không ai gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cú nổ tuy cách xa, nhưng lực tấn công vẫn mạnh tới mức gây thiệt hại cho những phương tiện xung quanh.

Điểm đáng chú ý là trong trường hợp này, dù chịu ảnh hưởng từ vụ rocket, viên pin trên Atto 3 không xảy ra cháy hay mất kiểm soát nhiệt, điều mà nhiều người quan tâm mỗi khi xe điện bị tác động mạnh. Dường như cấu trúc xe và hệ thống pin may mắn vẫn giữ được tính ổn định ngay cả trong tình huống khắc nghiệt này. Ảnh chụp cho thấy chiếc xe điện bị hư hỏng nặng ở ngoại thất, toàn bộ túi khí bên trong cabin đều nổ.

Chiếc xe được lực lượng cứu hộ tìm thấy ở rìa miệng hố hình thành khi quả tên lửa phát nổ. Ảnh: Zaker

Vụ việc này thu hút sự chú ý vì cho thấy trong bối cảnh xung đột quân sự, ngay cả các sự cố liên quan tới tên lửa/rocket có thể diễn ra tại khu vực dân sự và ảnh hưởng tới phương tiện cá nhân. Mặc dù vậy, không có chi tiết kỹ thuật sâu về mức độ thiệt hại từng phần của chiếc BYD Atto 3, nhưng rõ ràng xe vẫn đảm bảo cấu trúc khá vững sau sự kiện.

Rõ ràng đây không phải là một cú đánh trực diện, nếu không thì chiếc xe và những người bên trong đã không thể sống sót. Tuy nhiên, sóng xung kích đủ mạnh để gây ra những vết lõm trên các tấm thân xe. Ảnh: Zaker

