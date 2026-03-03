Gần 210 ô tô bị phạt nguội do dừng đỗ sai quy định tại khu vực này: Nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Chiều 2.3, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT – PC08 Công an TP.HCM) thông tin về danh sách phương tiện vi phạm lỗi dừng, đỗ không đúng quy định đã bị lực lượng chức năng ghi nhận và xử lý qua hình ảnh.

Theo đơn vị này, tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định vẫn diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt tại khu vực gần trung tâm thương mại, trường học và bệnh viện. Hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn mà còn khiến nhiều người dân bức xúc khi lưu thông.

Trên cơ sở theo dõi thực tế, Đội CSGT Hàng Xanh duy trì việc ghi hình để xử phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm. Biện pháp này nhằm xử lý nghiêm các phương tiện dừng, đỗ trái quy định gây ùn tắc, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Thống kê trong tháng 2.2026 cho thấy, bên cạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và lập biên bản trực tiếp đối với 313 trường hợp ô tô vi phạm, lực lượng chức năng còn ghi hình và gửi thông báo phạt nguội đối với 209 phương tiện mắc lỗi tương tự dưới đây:

CSGT đề nghị chủ phương tiện có tên trong danh sách sớm liên hệ Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp giải quyết theo quy định, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, song song với việc xử lý lỗi dừng, đỗ sai quy định, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tiếp tục phối hợp với công an địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường… nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.

Sau Tết, bao lâu có kết quả phạt nguội để tra cứu?

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại bằng ô tô cá nhân tăng mạnh. Không ít người thực hiện các chuyến đi dài qua nhiều tuyến đường có lắp đặt hệ thống camera giám sát. Vì vậy, câu hỏi được quan tâm là: nếu phương tiện vi phạm, sau bao lâu thông tin sẽ xuất hiện trên hệ thống tra cứu?

Việc hiểu rõ mốc thời gian cập nhật giúp chủ xe chủ động kiểm tra, thực hiện nghĩa vụ nộp phạt đúng hạn và tránh ảnh hưởng đến thủ tục đăng kiểm sau này.

Theo Thông tư 73/2024/TT-BCA (Thông tư 73), quy trình xử lý vi phạm giao thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được thực hiện theo các bước chặt chẽ.

Cụ thể, khoản 1 Điều 24 của Thông tư 73 quy định: trong thời hạn 10 ngày kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan công an nơi ghi nhận lỗi phải tiến hành xác minh thông tin phương tiện và chủ phương tiện. Sau khi xác định đúng đối tượng, cơ quan chức năng đồng thời thực hiện hai việc: Gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện đến làm việc; Cập nhật thông tin vi phạm lên hệ thống điện tử.

Điểm đáng chú ý là dữ liệu hiện được cập nhật song song với thời điểm phát hành thông báo. Khi đó, các thông tin như loại xe, biển số, thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và đơn vị phát hiện sẽ được công khai trên hệ thống.

Tra cứu kết quả bằng cách nào?

Chủ phương tiện có thể tự kiểm tra phạt nguội qua các kênh trực tuyến, gồm:

Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (mục “Tra cứu phạt nguội”);

Hoặc ứng dụng VNeTraffic, dữ liệu đồng bộ với tài khoản định danh điện tử;

Nhờ cơ chế số hóa này, người dân không nhất thiết phải chờ giấy báo gửi về nhà mà có thể chủ động theo dõi và sắp xếp thời gian xử lý vi phạm.

Nên kiểm tra khi nào để không bị động?

Với quy định thời hạn 10 ngày để xác minh và cập nhật, các chuyên gia khuyến nghị tài xế nên:

- Kiểm tra sau khoảng 7–10 ngày kể từ khi kết thúc hành trình dài

- Chủ động tra cứu sớm nếu nghi ngờ có vi phạm

- Theo dõi định kỳ trước kỳ đăng kiểm

Cần lưu ý, nếu đã có thông báo trên hệ thống nhưng chậm đến giải quyết, phương tiện có thể bị đưa vào diện cảnh báo tại cơ quan đăng kiểm. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm định xe.

Tóm lại, sau khi vi phạm bị ghi nhận, thông tin thường được cập nhật trong vòng tối đa 10 ngày. Việc chủ động tra cứu đúng thời điểm sẽ giúp tài xế tránh bị động và xử lý nghĩa vụ nhanh chóng, thuận lợi.

(Tổng hợp)