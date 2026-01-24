Việc phát triển tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và phương tiện lặn không người lái Poseidon là kết quả của nghiên cứu cơ bản do các nhà khoa học Nga tiến hành từ cuối những năm 1940.

Đây là những gì được ông Mikhail Kovalchuk - Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Viện Kurchatov và Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khoa học của Học viện Hàng hải chia sẻ.

"Ngày nay chúng ta có Burevestnik và Poseidon là nhờ vào công việc này, cách đây gần 80 năm," ông Kovalchuk nói tại một cuộc họp hội đồng.

Vị chuyên gia đã cung cấp bản sao trang đầu tiên của một báo cáo "về tính khả thi của việc chế tạo máy bay, tên lửa siêu thanh tầm xa với động cơ phản lực hạt nhân".

Theo ông Kovalchuk, vào năm 1955, báo cáo này đã được Viện sĩ Igor Kurchatov - Giám đốc khoa học của dự án nguyên tử Liên Xô; đồng nghiệp của ông, nhà khoa học hạt nhân lỗi lạc - Viện sĩ Anatoly Alexandrov; và nhà lý luận chính của chương trình vũ trụ Liên Xô - Viện sĩ Mstislav Keldysh phê duyệt.

Ông Kovalchuk cho biết thêm, những nghiên cứu và phát triển này đã được tiến hành liên tục từ cuối những năm 1940 tại Phòng thí nghiệm Dụng cụ Đo lường của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (nay là Viện Kurchatov).

Ý tưởng về Burevestnik và Poseidon đã có từ cách đây hơn 80 năm.

Cuối tháng 10 năm 2025, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hoàn thành các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, có tầm bắn không giới hạn.

Theo báo cáo của Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, vụ phóng diễn ra vào ngày 21 tháng 10: tên lửa đã bay được 14.000 km trong 15 giờ. Ông Putin nhấn mạnh đây là một loại vũ khí độc nhất vô nhị, chưa từng có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Vài ngày sau, người đứng đầu nhà nước Nga tuyên bố thử nghiệm thành công phương tiện dưới nước Poseidon.

Ông Putin cho biết những tàu ngầm không người lái như vậy có thể được trang bị cả vũ khí thông thường và hạt nhân, cho phép chúng tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các nhóm tàu sân bay, công sự ven biển và cơ sở hạ tầng.

Như Tổng thống Putin đã nhấn mạnh, Burevestnik và Poseidon sẽ đảm bảo sự cân bằng chiến lược và an ninh của Nga trong nhiều thập kỷ tới.