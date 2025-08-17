“Búp bê showbiz” sinh con đầu lòng: Bố mẹ visual cực phẩm thì con còn đẹp đến cỡ nào?

Mới đây, "búp bê sứ" Hứa Vỹ Ninh đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội, thông báo tin vui với đông đảo khán giả. Cô và ông xã Khưu Trạch đã chào đón thành viên mới có tên là Quân An (tên mang hàm ý bình an và thuận lợi).

Ngoài việc chúc mừng cho cặp đôi Cbiz đình đám, công chúng còn đặc biệt quan tâm tới giao diện tương lai của bé Quân An, bởi lẽ, cả bố lẫn mẹ đều sở hữu visual cực phẩm, hoàn toàn không có góc chết. Nếu nữ diễn viên Thơ Ngây gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp tựa búp bê thì Khưu Trạch cũng là cái tên được săn đón một thời của dòng phim thần tượng, được ví von là "mỹ nam bước ra từ truyện tranh". Được thừa hưởng gen xịn thế này, bảo sao con của Khưu Trạch – Hứa Vỹ Ninh lại được công chúng đặt kỳ vọng cao tới vậy!

Khưu Trạch - Hứa Vỹ Ninh chia sẻ niềm vui vỡ òa với công chúng. Netizen hết sức chờ mong vào ngoại hình tương lai của bé vì cha mẹ toàn đỉnh cao nhan sắc.

Trước kia, Khưu Trạch dính nhiều lùm xùm đời như nhưng visual này thì chẳng ai chê nổi.

Còn Hứa Vỹ Ninh là "búp bê sứ" với nét lai Tây cực cuốn hút.

Năm 2021, Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh bén duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim When We Get Married. Đến tháng 12/2021, cặp đôi khiến cả làng giải trí phải chấn động khi đột ngột tuyên bố chính thức về chung một nhà.

Ban đầu, công chúng không mấy coi trọng mối tình này, bởi lẽ, Khưu Trạch vốn là tay lãng tử tình trường khét tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, phải mang danh "trai đểu" suốt nhiều năm trời vì từng khiến nhiều người phụ nữ phải khổ đau.

Trong đó phải kể tới việc anh bạo lực lạnh "giáo chủ khả ái" Dương Thừa Lâm, phũ phàng với "nữ thần dòng phim thần tượng" Trần Kiều Ân. Đặc biệt, Khưu Trạch còn nhận nhiều chỉ trích vì "bắt cá nhiều tay", hẹn hò cùng lúc 2 nữ diễn viên Lý Dục Phân và Lại Nhã Nghiên sau lưng bạn gái Đường Yên. Điều này khiến người đẹp 8X sốc đến ngã bệnh, phải nhập viện nguy kịch trong thời gian dài, thậm chí bị hiểu lầm là tự vẫn vì tình.

Khưu Trạch là "tay sát gái" trứ danh Cbiz nhưng visual thì "đỉnh chóp" miễn chê. Tải tử này ghi dấu ấn qua những tác phẩm ăn khách như Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ, Giai Kỳ Như Mộng, Hương Vị Mùa Hè…Anh còn giành được ngôi Ảnh đế tại LHP Đài Bắc và được đề cử cho cúp vàng Kim Mã, trở thành diễn viên thực lực của đất nước tỉ dân.

Trong khi đó, Hứa Vỹ Ninh – nàng "nữ phụ đẹp nhất màn ảnh" lại từng chịu nhiều khổ đau trong tình cảm. Cô từng có mối tình 8 năm nhiều đau khổ với nam thần dòng phim thần tượng Nguyễn Kinh Thiên nhưng lại chẳng đi được đến cuối cùng do bản tính trăng hoa của nhà trai. Tiếp đó, cô lên xe hoa với một doanh nhân ngoài showbiz nhưng cũng đổ vỡ đầy tiếc nuối.

Khi Khưu Trạch – Hứa Vỹ Ninh tiến đến bên nhau, không ít người tỏ ra lo ngại "búp bê sứ" xứ Đài sẽ lại một lần nữa chịu tổn thương. Cũng may là sau khi thành chồng người ta, Khưu Trạch ngày càng chín chắn, trưởng thành, sống kín tiếng và nói không với những tin đồn tình ái. Có vẻ như chàng lãng tử trứ danh Cbiz đã thực sự quay đầu sau khi tìm được mảnh ghép phù hợp. Đặc biệt là giờ đây, khi cả hai đã có kết tinh tình yêu, netizen tin tưởng cặp đôi sẽ ngày càng hạnh phúc, nồng thắm bên nhau.

Nguồn: iFeng