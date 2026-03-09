Búp bê đẹp nhất showbiz lái xe liều lĩnh gây ra vụ va chạm, bất ngờ với cách hành xử sau đó

Sáng 9/3, tờ Xportsnews đưa tin, nữ diễn viên đình đám Hàn Quốc Nam Gyu Ri (phim 49 Days) vừa gây ra 1 vụ tai nạn giao thông xuất phát từ việc người đẹp lái xe liều lĩnh. Sau vụ va chạm, chiếc xe hơi của “búp bê đẹp nhất showbiz Hàn Quốc” đã bị trầy xước đáng kể.

Nam Gyu Ri cũng đã ở lại hiện trường để giải quyết hậu quả từ vụ tai nạn. Theo nguồn tin, nữ diễn viên sinh năm 1985 có gửi lời xin lỗi chân thành tới người điều khiển chiếc xe kia và đã gọi điện tới công ty bảo hiểm ngay sau khi gây ra cú va chạm. Nữ minh tinh 49 Days cũng vừa xác nhận thông tin này: “Mọi chuyện đã được giải quyết, dàn xếp ổn thỏa rồi”.

Nam Gyu Ri gây ra tai nạn giao thông vì lái xe liều lĩnh. Ảnh: Naver

Trong lần xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân mới đây, Nam Gyu Ri cũng bày tỏ sự hối hận sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông: “Tôi thực sự cảm thấy thất vọng và buồn quá đi. Xe ô tô của tôi bị trầy xước khắp nơi rồi. Vì sự bất cẩn của mình, tôi đã gây ra vụ tai nạn khi đang lưu thông trên đường.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình gặp phải chuyện như thế này, nên tôi đã thực sự cảm thấy rất sốc. Dù mọi chuyện đã được giải quyết nhưng tâm trí tôi lúc đó kiểu bị chấn động thực sự luôn ấy. Tôi đã rất ngạc nhiên và cứ tự nhủ ‘không thể tin được là mình vừa gây ra 1 vụ tai nạn giao thông’. Tất cả mọi chuyện xuất phát từ sự bất cẩn của tôi”.

Không chỉ cảm thấy hối hận sau khi gây ra tai nạn, Nam Gyu Ri còn tự kiểm điểm bản thân và cam kết sẽ lái xe cẩn thận hơn trong tương lai: “Mọi người nhận xét rằng tôi có cách lái xe khá liều lĩnh. Bản thân tôi ban đầu không nghĩ như vậy, nhưng sau sự cố vừa rồi, tôi nhận ra mình nên thay đổi thói quen cầm lái và lái xe an toàn hơn trong tương lai”.

Nữ diễn viên xót xa khi nhìn cảnh chiếc ô tô của mình bị trầy xước khắp nơi sau vụ va chạm. Ảnh: Nate

Nam Gyu Ri sinh năm 1985, ra mắt cùng nhóm nhạc Seeya vào năm 2006. Đến năm 2009, cô rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Kể từ đó tới nay, nữ nghệ sĩ tỏa sáng và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng châu Á qua nhiều bộ phim gây tiếng vang như 49 Days, You Are My Spring, More Than Blue,...

Tại Kbiz, Nam Gyu Ri từng có thời gian dài chiếm giữ danh hiệu “búp bê đẹp nhất showbiz” dù đã lên tiếng thừa nhận từng trải qua 2 ca phẫu thuật thẩm mỹ.