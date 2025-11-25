Buồn vì phải cố tiêu hết 100 tỷ đồng một mình

Một người đàn ông Nhật Bản 66 tuổi, được truyền thông gọi là ông S sau khi nghỉ hưu, bất ngờ trở thành chủ nhân giải độc đắc trị giá 600 triệu JPY (tương đương khoảng 120 tỉ đồng). Tưởng rằng khoản tiền khổng lồ sẽ giúp ông thực hiện những ước muốn bị bỏ lỡ từ thời trẻ, nhưng thực tế lại khiến ông rơi vào trạng thái áp lực và lo âu. Việc âm thầm che giấu gia đình để tự mình hưởng thụ niềm vui trúng số, cho đến lúc phải tìm đến chuyên gia tài chính để xin lời khuyên, đã cho thấy “mặt tối” của món quà bất ngờ này.

Cụ thể, theo trang The Golden Online (Nhật Bản), ông S và vợ – bà T, cùng 66 tuổi – sống khá chắt chiu dựa vào khoản lương hưu tổng cộng 300.000 yên mỗi tháng (khoảng 60 triệu đồng). Trước khi trúng số, họ tích lũy được khoảng 57 triệu yên (hơn 11 tỉ đồng).

Trong một buổi sáng bình thường, khi đang vừa thưởng cà phê vừa đọc báo và tiện thể mua vài tờ vé số như thói quen, ông S choáng váng khi phát hiện mình trúng giải lớn 600 triệu yên. Dù vậy, ông chọn giấu nhẹm tin vui, chỉ nói với vợ rằng ông “may mắn kiếm được 5 triệu yên” (khoảng 1 tỉ đồng) rồi dùng số tiền này để sửa sang lại căn nhà.

Ngay sau khi cầm khoản tiền còn lại trong tay, ông S bắt đầu một “cuộc sống xa hoa trong bí mật”: mua xe sang trọng, nghỉ dưỡng tại khách sạn hạng sang, đi du lịch khắp Nhật Bản. Chỉ trong nửa năm, ông đã chi khoảng 18 triệu yên (khoảng 3,6 tỉ đồng).

Để không bị gia đình hay người quen phát hiện, ông tìm cách đỗ xe ở những nơi xa nhà, ăn mặc giản dị, cũ kỹ, cố tình tạo hình ảnh nghèo khó và tránh những mối quan hệ xã giao quen thuộc. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác cô đơn và tội lỗi.

Lối sống lén lút khiến ông dần rơi vào trạng thái căng thẳng tâm lý. Trong những chuyến du lịch một mình, nhìn các gia đình khác quây quần hạnh phúc, ông lại nhớ đến người cha đã qua đời trong cảnh cô độc và túng quẫn. Ông bắt đầu mất ngủ, mệt mỏi tinh thần, và có những ngày chỉ nằm dài trong bộ đồ ngủ, chẳng muốn làm gì cả.

Tiền bạc mà không được chia sẻ với người thân chỉ mang lại cảm giác nặng nề. Ông S chia sẻ: “Nếu đây là thành quả từ nỗ lực của mình, tôi sẽ cảm thấy tự hào. Nhưng may mắn bất ngờ này chỉ gợi lại những ký ức khó chịu và khiến cuộc sống tôi rối loạn.”

Ông S từng cân nhắc việc quyên góp một phần giải thưởng, nhưng lo sợ bị vợ thắc mắc nên cuối cùng đã tìm đến chuyên gia tư vấn tài chính. Theo lời khuyên, ông dùng toàn bộ số tiền còn lại để mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trong đó vợ và các con trở thành người thụ hưởng. Ông thở dài: “Khoản tiền này cuối cùng không đem lại hạnh phúc thật sự.”

Các chuyên gia nhận định rằng, giàu có đến một cách bất ngờ và quá lớn có thể gây ra căng thẳng tâm lý nghiêm trọng và phá vỡ những giá trị sống quen thuộc. Nếu thiếu kiến thức tài chính đúng đắn và mạng lưới hỗ trợ vững chắc, không chỉ người trúng số mà ngay cả những người nhận được các khoản tiền bảo hiểm lớn cũng dễ rơi vào tình trạng áp lực và khó xử tương tự.

Đây là một bài học quan trọng về cách quản lý tài chính và tâm lý khi bất ngờ giàu có. Trước hết, nó nhắc nhở rằng tiền bạc dù lớn đến đâu cũng không tự động mang lại hạnh phúc. Nếu thiếu sự chuẩn bị về tâm lý và kiến thức tài chính, ngay cả khoản tiền khổng lồ cũng có thể trở thành gánh nặng, gây lo âu, căng thẳng và thậm chí cô lập xã hội.

Thứ hai, sự công khai minh bạch luôn là yếu tố then chốt. Giấu giếm tiền bạc để hưởng thụ một mình không chỉ làm tăng cảm giác tội lỗi mà còn làm suy yếu các mối quan hệ gắn bó. Ngược lại, quản lý tài sản một cách có trách nhiệm, ví dụ như thông qua bảo hiểm, đầu tư hay quỹ hỗ trợ gia đình, vừa bảo vệ bản thân vừa mang lại lợi ích lâu dài cho những người thân yêu.

Cuối cùng, câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các giá trị sống cốt lõi: trách nhiệm, sự tiết chế và lòng biết ơn. May mắn có thể đến bất ngờ, nhưng cách chúng ta đối diện và sử dụng nó mới quyết định chất lượng cuộc sống, sự bình an tinh thần và hạnh phúc thực sự.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)