Mới đây, một phụ nữ tại Thái Lan đã phải lên mạng xã hội để nhờ các netizen tìm ra danh tính của một người đàn ông nước ngoài sau khi bị kẻ này quấy rối tình dục trong thang máy.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, sự việc mới xảy ra vào rạng sáng hôm 16/11 vừa qua tại một khu chung cư tại Thái Lan. Chia sẻ câu chuyện của mình bằng tài khoản @khun_ning, cô gái cho biết hôm đó, cô đi làm ca đêm và trở về nhà lúc khá muộn bằng xe ôm.

Gã đàn ông bám theo cô gái và đi theo vào trong sảnh chung cư.

Khi về gần đến chung cư, cô đã bị một người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay màu đỏ cũng đi xe máy bám theo. Kẻ này đã vượt qua chốt bảo vệ một cách dễ dàng, khiến cô tưởng rằng người này là cư dân của chung cư nên không đề phòng gì.

Sau đó, người đàn ông cũng đi theo cô vào tòa nhà và cùng cô vào thang máy. Hắn ta bước ra khỏi thang máy cùng tầng với nạn nhân, khiến cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Do đó, cô gái quyết định không vào căn hộ của mình ngay mà quay lại thang máy để quay lại sảnh. Người đàn ông nước ngoài lại theo cô vào thang máy và bắt đầu nói chuyện với cô.

Gã đàn ông đi theo cô gái vào thang máy và bắt đầu có những hành động khiếm nhã.

Sau đó, hắn ta chạm vào cô gái, cố gắng nắm lấy tay cô. Có thể thấy lúc này, cô gái đã thu mình lại, cố gắng lùi về phía sau để tránh không chạm vào gã đàn ông.

Cô gái tìm mọi cách né tránh kẻ biến thái.

Tuy nhiên, hắn ta vẫn chưa buông tha cho cô gái và tìm mọi cách để chạm vào người cô. Khi cửa thang máy mở ra, cô gái đã bước nhanh ra ngoài. Từ hình ảnh do camera an ninh gắn ở sảnh thang máy, có thể thấy gã đàn ông vẫn bám theo nạn nhân. Tuy nhiên, do không đạt được mục đích của mình, cuối cùng hắn đã dùng xe máy rời khỏi khu chung cư.

Cô gái đi ra khỏi thang máy và kẻ biến thái vẫn đi theo sau.

Nạn nhân sau đó trả lời phỏng vấn của Kênh 8, tiết lộ sự việc xảy ra vào đêm khuya khi cô đi làm về. Cô khẳng định mình không biết người đàn ông này và chưa từng gặp hắn ta trước đây. Vụ việc đã làm dấy lên sự chỉ trích đội an ninh khu chung cư vì đoạn phim cho thấy nghi phạm bước vào khu chung cư mà không gặp phải bất kỳ sự kiểm tra nào.

Một số cư dân mạng đổ lỗi cho nạn nhân vì ăn mặc quyến rũ và tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Những bình luận này đã bị cộng đồng mạng lên án kịch liệt vì quan điểm đổ lỗi cho nạn nhân. Cô gái sau đó đã xóa đoạn clip vì cho rằng nó đã gây ra ảnh hưởng không tốt cho ban quản lý chung cư và đội an ninh ở đây.

Tuy nhiên, cô gái hy vọng việc cô công khai câu chuyện của mình với giới truyền thông sẽ giúp cảnh sát bắt giữ nghi phạm và có thể bảo vệ nhiều cô gái khác không trở thành nạn nhân của hắn. Quốc tịch của người đàn ông trong đoạn clip vẫn chưa được xác nhận nhưng cô gái nghi ngờ hắn ta đến từ một quốc gia Trung Đông.