Trong 6 tháng qua, các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không có độ chính xác cao, dẫn đường tự động Storm Shadow/Scalp-EG do Anh - Pháp hợp tác sản xuất đã trở nên hiếm hoi.

Điều này không phải vì Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ngừng sử dụng chúng, và Anh - Pháp đã ngừng cung cấp, mà bởi phòng không Nga đã tìm được cách bắn hạ loại đạn trên một cách hiệu quả.

Hình ảnh thú vị cho thấy một tên lửa bị bắn hạ đã xuất hiện. Đoạn phim cho thấy một thợ lặn người Nga đang kiểm tra xác quả đạn nói trên, được phát hiện dưới đáy Biển Đen gần Crimea. Tên lửa đối phương đã bị phòng không Nga bắn hạ khi nó đang tiến gần đến bán đảo.

Storm Shadow được trang bị trên các máy bay ném bom tiền tuyến chiến thuật Su-24M cánh cụp cánh xòe của Không quân Ukraine, vốn đã tích hợp loại vũ khí do phương Tây sản xuất.

Mỗi chiếc Su-24M có thể mang theo 2 quả Storm Shadow. Những máy bay này hoạt động từ các sân bay ở Tây Ukraine và thường được hộ tống trên không trong các nhiệm vụ tấn công bởi tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine, vốn cũng đã tích hợp vũ khí phương Tây.

Một chiếc Su-24M mang theo 2 tên lửa hành trình Storm Shadow dưới cánh.

Tên lửa Storm Shadow với tầm bắn hơn 250 km, đầu đạn nặng 450 kg và giá thành trên 2 triệu đô la mỗi quả lần đầu tiên xuất hiện tại Ukraine vào tháng 5 năm 2023, do Anh cung cấp. Sau đó Pháp cũng bắt đầu chuyển giao chúng. Việc chuyển giao từng lô nhỏ với quy mô vài chục quả vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Cho đến gần đây, những tên lửa này là biểu tượng cho cam kết của phương Tây trong việc hỗ trợ Kyiv, nhưng giờ đây chúng gần như đã biến mất khỏi chiến trường, trở thành một thứ gì đó như bóng ma.

Tuy nhiên người Ukraine khẳng định họ sẽ bảo quản chúng, vì loại đạn này rất cần thiết cho "những mục đích quan trọng cụ thể". Gần đây Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới vào sâu trong lãnh thổ Nga.