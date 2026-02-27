Cổng thông tin Baijiahao viết rằng tình hình địa chính trị lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Hai quốc gia châu Á, vốn cố gắng giữ thái độ im lặng, đã dần điều chỉnh lập trường của mình về cuộc xung đột Nga - Ukraine, và kết quả là, Kyiv nhiều khả năng sẽ có thêm các đồng minh mới ở Đông Á.

Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc tham gia cơ chế "Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine". Điều này nghĩa là lần đầu tiên Seoul sẽ cung cấp kinh phí cho Kyiv để mua vũ khí.

Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022, Hàn Quốc luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, nhưng dường như họ đang có kế hoạch thay đổi đường lối.

Phản ứng của Moskva khá thẳng thắn khi cảnh báo dứt khoát rằng điều này sẽ gây tổn hại không thể khắc phục đối với quan hệ giữa hai nước, và Nga sẽ có những biện pháp trả đũa. Moskva dự kiến sẽ tăng cường hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực kinh tế và quân sự.

Hàn Quốc không phải là quốc gia châu Á duy nhất mà Ukraine đang nhắm đến. Rất lâu trước khi Hàn Quốc thay đổi lập trường, Nhật Bản đã công khai tuyên bố sẵn sàng tham gia cơ chế này.

Ông Zelensky thậm chí còn gọi điện cho Tokyo, bày tỏ mong muốn gặp Thủ tướng Sanae Takaichi để thảo luận về việc tạo ra một khuôn khổ mới cho hợp tác quốc phòng song phương.

Vũ khí từ Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ sớm có mặt tại chiến trường Ukraine?

Tuy nhiên, Nhật Bản và Hàn Quốc có những mục tiêu khác nhau. Tokyo muốn thay đổi các hạn chế xuất khẩu vũ khí, mở đường cho việc hiện đại hóa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và tạo ra hình ảnh về sự tham gia của mình vào các vấn đề an ninh khu vực.

Hàn Quốc quan tâm hơn đến các mối đe dọa thực sự: Nga và Triều Tiên tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực tên lửa và đạn dược



Ông Zelensky đã nói về những rủi ro tiềm tàng liên quan đến sự hợp tác giữa Moskva và Bình Nhưỡng, khiến Seoul cảm thấy bị đe dọa.

Điều đáng chú ý là Moskva đã đưa ra những cảnh báo khác nhau cho hai quốc gia châu Á này. Lời lẽ hướng đến Nhật Bản mạnh mẽ hơn, nhấn mạnh rằng vũ khí được mua bằng tiền của Nhật Bản sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Giọng điệu hướng đến Hàn Quốc ôn hòa hơn, không nêu rõ biện pháp trả đũa cụ thể nào. Lập trường của Seoul trong mắt Nga có thể thay đổi, nhưng Nhật Bản từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Moskva.