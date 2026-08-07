Từ bỏ công việc văn phòng ổn định, cô gái trẻ 26 tuổi quyết định chuyển hướng làm thợ may với mức lương 19,25 USD/giờ, tạo bước đệm để theo đuổi giấc mơ lớn tại New York, Mỹ.

Zoe De La Paz luôn tin rằng may mắn không tự nhiên xuất hiện mà phải được tạo ra bằng chính những lựa chọn và hành động của mỗi người. Niềm tin đó đã thôi thúc cô rời bỏ công việc văn phòng ổn định tại Chicago, Mỹ để theo đuổi lĩnh vực thiết kế phục trang, chuyển đến Vườn quốc gia Yellowstone làm thợ may và nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể làm việc trên sân khấu Broadway cũng như trong các dự án điện ảnh tại New York.

Trước khi đưa ra quyết định này, De La Paz, 26 tuổi, làm họa viên kỹ thuật cho một công ty xây dựng kỹ thuật ở Chicago. Cô bắt đầu học may từ thời trung học như một sở thích cá nhân. Không tìm thấy sự thỏa mãn về mặt sáng tạo trong công việc chính, cô tranh thủ buổi tối và cuối tuần để làm thêm tại các địa điểm tổ chức biểu diễn âm nhạc với mục tiêu mở rộng quan hệ với những người phụ trách phục trang trong các chuyến lưu diễn và tìm cơ hội tham gia vào công việc may vá chuyên nghiệp.

Từ vị trí kiểm soát vé và chuẩn bị đồ ăn thức uống, De La Paz dần được giao nhiệm vụ hỗ trợ hậu trường, bao gồm sắp xếp phòng thay đồ cho các nghệ sĩ khách mời. Chính tại đây, cô có cơ hội tiếp xúc và xây dựng mối quan hệ với những người phụ trách trang phục của các nghệ sĩ biểu diễn.

Cơ hội đầu tiên trong lĩnh vực phục trang đến với cô theo một cách hoàn toàn bất ngờ. Trong khi làm việc phục vụ ăn uống cho buổi biểu diễn của The Weeknd tại Detroit, De La Paz nghe một thành viên trong đoàn lưu diễn nhắc đến việc họ cần một thợ may tại điểm dừng tiếp theo ở Chicago để hỗ trợ chỉnh sửa trang phục cho các vũ công phụ họa.

“Tôi lập tức viết số điện thoại của mình lên một tờ giấy ăn và nói rằng tôi có kinh nghiệm may vá”, De La Paz kể lại.

Cô cho rằng đó là sự tình cờ may mắn, nhưng điều đó chỉ xuất hiện khi con người chủ động tạo ra cơ hội cho bản thân. Theo De La Paz, nếu muốn làm việc trong bộ phận phục trang, điều quan trọng nhất là phải tìm cách xuất hiện ở đúng nơi, nơi có những người đang làm công việc mà mình mong muốn theo đuổi.

Mang kỹ năng tới nơi yêu thích

Đầu tháng 1, Zoe De La Paz cho biết cô cảm thấy đã đến lúc từ bỏ công việc văn phòng theo giờ hành chính để theo đuổi nghề may toàn thời gian. Quyết định này không hề dễ dàng đối với cô gái 26 tuổi.

“Rời bỏ công việc văn phòng ổn định để theo đuổi ước mơ thực sự rất đáng sợ, nhất là khi đó là điều mà nhiều người lớn thường khuyên bạn không nên làm”, De La Paz chia sẻ.

Cô nhớ lại chuyến thăm một người bạn đang làm công việc thời vụ tại Vườn quốc gia Yellowstone vài năm trước và chứng kiến cơ hội đó đã thay đổi cuộc sống của người bạn ấy như thế nào. Ký ức đó khiến cô bắt đầu tìm kiếm những cơ hội tương tự cho bản thân.

Trong quá trình tìm kiếm trực tuyến, De La Paz phát hiện vị trí thợ may thuộc bộ phận đồng phục của Xanterra Parks & Resorts – đơn vị vận hành nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và dịch vụ khác trong khu vực Yellowstone. Sau khi nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn qua điện thoại, cô đã được tuyển dụng.

Theo Jeanne Holmes, 73 tuổi, một nhà giáo dục đã nghỉ hưu và hiện làm thợ may tại Yellowstone, người trực tiếp tham gia tuyển dụng De La Paz, ứng viên trẻ tuổi này gây ấn tượng nhờ kinh nghiệm may vá sẵn có cùng khả năng xử lý nhiều công việc cùng lúc trong môi trường có nhịp độ nhanh.

Holmes cho biết trong mùa làm việc đầu tiên tại công viên vào năm 2023, bà từng phải sửa gấu cho hơn 1.000 chiếc quần. Theo bà, công việc này đòi hỏi không chỉ kỹ năng kỹ thuật mà còn cả sự linh hoạt và óc sáng tạo. Bà nhận xét De La Paz là người có trực giác nghề nghiệp tốt, đồng thời cho biết điều đó đã thể hiện rõ khi cô trả lời các câu hỏi phỏng vấn tình huống liên quan đến công việc sửa chữa và xử lý phục trang.

Ngoài việc bảo trì đồng phục cho nhân viên, bộ phận may tại Yellowstone còn thực hiện nhiều dự án tái chế đồ cũ hoặc hư hỏng thành những sản phẩm mới, chẳng hạn biến ba lô cũ thành túi đeo hông cho nhân viên. “Cô ấy đã cho tôi xem một số sản phẩm mình từng thực hiện và tôi có thể thấy cô ấy rất sáng tạo. Đó là một lợi thế lớn đối với công việc này”, Holmes nói.

De La Paz chính thức bắt đầu công việc vào tháng 6. Hiện mỗi ngày cô đều dành phần lớn thời gian để may vá, sửa khuy bấm, thay cúc áo và khóa kéo trên đồng phục cho hàng nghìn nhân viên của Xanterra, từ nhân viên buồng phòng, bảo vệ cho đến nhân viên phục vụ ăn uống.

Cuộc sống trong mơ: ‘Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới’ điều này

Hiện De La Paz làm việc toàn thời gian với vai trò thợ may tại Yellowstone, với lịch làm việc 40 giờ mỗi tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, khoảng 7 giờ sáng - 4 giờ chiều, có thời gian nghỉ giữa ca.

Ngoài công việc, cô tận dụng thời gian rảnh để tham gia các hoạt động ngoài trời như cưỡi ngựa, đi bộ đường dài hoặc tham gia những chương trình miễn phí và chi phí thấp do các nhóm nhân viên tại Yellowstone tổ chức.

De La Paz nhận mức lương 19,25 USD mỗi giờ, đồng thời được hỗ trợ chỗ ở và suất ăn dành cho nhân viên. Dù thu nhập theo giờ thấp hơn công việc trước đây tại Chicago, cô cho biết cuộc sống tại Yellowstone giúp mình tiết kiệm được nhiều hơn nhờ chi phí sinh hoạt thấp và có nhiều lựa chọn giải trí không tốn kém.

Theo kế hoạch, De La Paz sẽ làm việc tại Yellowstone đến khoảng tháng 10. Cô xem công việc thời vụ này là bước đệm để thực hiện mục tiêu lớn hơn: chuyển đến thành phố New York và theo đuổi sự nghiệp thiết kế phục trang cho các vở diễn Broadway, phim ảnh và những dự án nghệ thuật khác.

Đó là giấc mơ mà cô từng nghĩ mình đã từ bỏ khi rời xa sở thích may vá thời trung học để theo học đại học và xây dựng một sự nghiệp được xem là "ổn định" và "nghiêm túc".

Giờ đây, khi được làm công việc mình thực sự yêu thích mỗi ngày, De La Paz tin rằng quyết định thay đổi cuộc sống có thể mở ra những cơ hội lâu dài hơn trong tương lai.

“Hai năm trước, khi còn làm việc trong môi trường doanh nghiệp, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay”, cô chia sẻ.