Buộc dùng xăng E10 từ 1-6, hàng chục triệu xe máy, ô tô cần chú ý gì?

Mới đây, Thủ tướng đã ký ban hành Chỉ thị 07 về việc đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.



Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ 1-6-2026

Tại chỉ thị 07, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến sản xuất, tồn trữ, phối trộn, phân phối và chất lượng nhiên liệu sinh học.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh từ ngày 1-6, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Việc phối trộn xăng E5 RON 92 tiếp tục thực hiện đến hết tháng 12-2030.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là phải giúp chủ sở hữu khoảng 75 triệu xe máy và hơn 5,5 triệu xe ô tô hiểu đúng, dùng đúng loại nhiên liệu phù hợp với phương tiện của mình.

Theo ông, cần khẳng định rõ E5 hay E10 chỉ là xăng sinh học thay thế xăng khoáng, còn phân hạng theo tiêu chuẩn môi trường vẫn bao gồm các mức Euro 2, Euro 3, Euro 4 và Euro 5.

Vì vậy, mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng không phải là "E5 hay E10", mà là phương tiện của họ phù hợp với tiêu chuẩn nhiên liệu nào. Việc khuyến cáo phải đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Đơn cử, các phương tiện sản xuất từ năm 2022 trở đi bắt buộc phải sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5.

Người dùng chú ý gì khi sử dụng xăng E10?

PGS-TS Đàm Hoàng Phúc (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng rủi ro lớn nhất không nằm ở bản thân xăng sinh học, mà ở việc người dùng sử dụng sai tiêu chuẩn nhiên liệu so với tiêu chuẩn khí thải của xe. Người tiêu dùng cần xác định phương tiện của mình đạt chuẩn Euro 3, Euro 4 hay Euro 5 để lựa chọn loại xăng phù hợp, qua đó bảo vệ động cơ và tránh phát sinh chi phí sửa chữa không đáng có.

Phân tích sâu hơn, ông cho biết ethanol là chất dung môi, không gây ảnh hưởng tới các chi tiết cơ khí kim loại mà chủ yếu tác động tới vật liệu phi kim như gioăng, phớt, cao su. Tuy nhiên, khi đã thay đổi sang nhiên liệu có ethanol, các nhà sản xuất phải thiết kế và sử dụng vật liệu tương thích.

Với những phương tiện không có ký hiệu "E" trên nắp bình xăng, thường là xe sản xuất cách đây hơn 20 năm cần đặc biệt chú ý bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu. Theo ông, việc kiểm tra và thay thế các chi tiết lão hóa là nguyên tắc bắt buộc để đảm bảo an toàn, kể cả khi không sử dụng xăng E10….

Dưới góc độ kỹ thuật, ông cho rằng những lo ngại về xăng E5 hay E10 không xuất phát từ bản chất công nghệ, mà chủ yếu liên quan tới chất lượng triển khai trên thực tế. Khi nhiên liệu đạt chuẩn, hạ tầng kiểm soát tốt và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hãng xe, E10 hoàn toàn có thể trở thành bước chuyển đổi an toàn, góp phần giảm phát thải trong bối cảnh hiện nay.