Bùng nổ tin nữ diễn viên đình đám cả nước biết mặt bí mật sinh con ngay trước ngày cưới

Thời gian gần đây, nghi vấn nữ minh tinh hạng S xứ Hàn Go So Young - bà xã tài tử Jang Dong Gun bí mật kết hôn ngay trước ngày cưới hồi năm 2010 bỗng gây chú ý trên các diễn đàn trực tuyến. Do trong hồ sơ cá nhân của Go So Young có ghi nữ diễn viên kết hôn và sinh con đầu lòng cùng năm 2010 nên 1 bộ phận khán giả ở hiện tại không nắm rõ nội tình sự việc ngày đó đã tưởng tin đồn nói trên là thật.

Và theo tờ Koreaboo cho hay, tới chiều 29/4, nữ diễn viên họ Go đã chính thức lên tiếng làm rõ về nghi vấn đẻ chui trước thềm đám cưới. Trước ống kính, Go So Young khẳng định không hề có chuyện cô bí mật hạ sinh con đầu lòng rồi mới làm đám cưới với Jang Dong Gun. Truyền thông Hàn cũng vào cuộc làm rõ rồi phát hiện thực ra nữ diễn viên họ Go “ăn cơm trước kẻng” và có thai trước hôn nhân nhưng đúng là cô không bí mật đẻ con rồi mới cử hành hôn lễ như tin đồn râm ran trên mạng. Trên thực tế, mỹ nhân sinh năm 1972 hạ sinh con đầu lòng vài tháng sau đám cưới thế kỷ với tài tử họ Jang.

Cũng trong video vừa mới đăng lên YouTube, cô bật cười trước độ vô lý của tin đồn liên quan tới mình, đồng thời chỉ ngay ra điểm vô lý: “Tôi xuất hiện trong các quảng cáo gần như cả năm 2010 luôn ấy chứ. Thông tin tôi bí mật sinh con trước đám cưới đúng là hết sức vô lý”.

Đồng thời, nữ minh tinh 7X nhấn mạnh, tin đồn nói trên không chỉ nực cười mà còn gây tổn hại tới danh dự của cô. Go So Young cho biết ban đầu cô định chọn cách phớt lờ tin đồn thất thiệt liên quan tới mình, và có niềm tin mãnh liệt rằng theo thời gian công chúng sẽ tự nhận ra sự phi logic trong tin tức được lan truyền.

Thế nhưng, theo thời gian tin đồn ngày càng lan rộng và leo thang tới mức vượt tầm kiểm soát, khiến Go So Young buộc phải có động thái quyết liệt. Nữ diễn viên quyết định nhờ pháp luật vào cuộc xử lý những cá nhân tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của gia đình cô. Go So Young nhấn mạnh: “Nếu tôi không dập tắt tin đồn này thì có khi phải mất công đi giải thích tất cả mọi chuyện với các con mất”.

Theo lời Go So Young, tin đồn hồi đó đã góp phần làm thay đổi cách cô đối diện với công chúng, khiến nữ diễn viên thận trọng hơn trong từng hành động của mình để tránh không gây tổn hại tới gia đình thân yêu.

Go So Young sinh năm 1972, là nữ diễn viên kiêm người mẫu đình đám tại Hàn Quốc. Cô trở nên nổi tiếng nhờ loạt phim truyền hình - điện ảnh gặt hái được thành tích thương mại khủng bao gồm Ký Ức, Lòng Mẹ Biển Cả, Tình Yêu Cuồng Dại...

Jang Dong Gun - Go So Young công khai chuyện tình cảm vào năm 2009. Trước đó, nghi vấn cặp đôi hẹn hò đã râm ran từ lâu. Thậm chí, còn xuất hiện cả tin đồn Jang Dong Gun bỏ bạn gái cũ Yeom Jung Ah để cặp kè mỹ nhân họ Go. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn dưới dạng ẩn danh, không kèm bằng chứng xác thực.

Vượt qua tin đồn tiêu cực, Jang Dong Gun - Go So Young chính thức về chung 1 nhà vào năm 2010. Trong ngày vui của cặp đôi, dàn sao khủng gồm Bi Rain, Ha Ji Won, Hyun Bin, So Ji Sub, Shin Min Ah, vợ chồng Kwon Sang Woo, Song Seung Hun, Lee Byung Hun, Kim Hee Ae, vợ chồng Kim Nam Joo… đã tề tựu để chúc mừng. Tổng chi phí của đám cưới thế kỷ ước tính vào khoảng 1 tỷ won (tương đương 18 tỷ đồng).

Tới năm 2020, cuộc hôn nhân của Go So Young - Jang Dong Gun bỗng đối mặt với cơn sóng gió lớn chưa từng thấy. Khi đó, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin rò rỉ từ một cuộc trò chuyện riêng tư giữa Jang Dong Gun và bạn thân - nam diễn viên Joo Jin Mo. Cuộc trò chuyện này bị hacker đánh cắp và phát tán, hé lộ việc cả 2 từng thảo luận về việc “săn gái” trong lúc đã kết hôn.

Trong các tin nhắn, Jang Dong Gun bị tố đã bàn bạc chọn lựa các cô gái trẻ, trong đó có đề cập đến việc gặp gỡ những người đẹp không liên quan đến giới giải trí. Điều này gây sốc bởi từ trước đến nay, Jang Dong Gun luôn được biết đến là tài tử mẫu mực, yêu vợ thương con và có đời sống cá nhân kín tiếng, không scandal.

Scandal khiến hình ảnh của Jang Dong Gun sụp đổ trong mắt công chúng. Nhiều người cảm thấy bị phản bội vì trước đó anh luôn thể hiện là người chồng mẫu mực. Cư dân mạng chỉ trích gay gắt hành vi của anh, cho rằng đó là sự phản bội không thể tha thứ.

Tuy nhiên, Jang Dong Gun và công ty quản lý không đưa ra lời phủ nhận hay xác nhận rõ ràng, chỉ giữ im lặng trước truyền thông. Go So Young cũng không phát biểu công khai về vụ việc. Dù chịu áp lực lớn từ dư luận, Jang Dong Gun và Go So Young đã chọn cách giữ im lặng và cùng nhau vượt qua sóng gió. Cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống gia đình, không có thông tin về ly hôn hay rạn nứt. Go So Young được cho là đã vì các con mà chọn cách tha thứ, đồng thời giữ hình ảnh ổn định cho gia đình.

Sau scandal, Jang Dong Gun rút lui khỏi làng giải trí 1 thời gian, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Anh cũng không nhận dự án mới, và gần như “ở ẩn” để tập trung cho gia đình. Go So Young, người được khen ngợi vì sự điềm tĩnh và bản lĩnh, tiếp tục các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh, đồng thời duy trì hình ảnh cá nhân 1 cách khéo léo. Dù scandal khiến danh tiếng Jang Dong Gun không thể trở lại như xưa, nhưng việc gia đình anh không tan vỡ được xem là minh chứng cho nỗ lực hàn gắn và bảo vệ tổ ấm.