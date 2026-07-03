Bùng nổ clip Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò mỹ nhân trẻ đẹp mới trong đêm, toang với thiên kim tiểu thư kém 22 tuổi sau 4 tháng yêu

Đời sống tình ái hỗn loạn của Huỳnh Hiểu Minh khiến công chúng chóng hết cả mặt.

Sáng 2/7, Sohu cho hay, công chúng xứ Trung hiện đang xôn xao trước đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò 1 mỹ nhân trẻ đẹp tóc dài ở quán karaoke sau khi kết thúc bữa tiệc tối. Theo nguồn tin, bữa tiệc kéo dài đến hơn 11 giờ đêm mới kết thúc.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Huỳnh Hiểu Minh không ra về mà đi chơi tiếp tăng 2 với 1 mỹ nhân xinh đẹp tóc dài bí ẩn. Nam diễn viên ngồi cùng ô tô với kiều nữ này, di chuyển tới quán karaoke trong khi những người còn lại lên xe khác rời đi.

Khi tới quán karaoke, cô gái bí ẩn xuống xe trước, 1 mình rảo bước vào bên trong vì muốn tránh xuất hiện cùng lúc với Huỳnh Hiểu Minh. Gần 1 phút sau, tài tử họ Huỳnh mới chậm rãi đẩy cửa xuống xe rồi tiến vào trong quán karaoke. Anh không né tránh ống kính của các tay săn ảnh, giữ tâm trạng hoàn toàn bình thản dù biết mình đã bị quay chụp lại buổi đi chơi với mỹ nhân.

Theo tờ Sohu nhận xét, nhìn từ góc nghiêng, cô gái đi cùng Huỳnh Hiểu Minh tới quán karaoke có phong cách khá giống với những hot girl mạng. Được biết, mỹ nhân này sở hữu cằm V-line cùng chiếc mũi cao thanh tú.

Đáng nói, truyền thông xứ Trung hiện vẫn chưa xác định được danh tính cô gái đi hẹn hò với tài tử họ Huỳnh. Từ đây, công chúng nhận định, nam diễn viên đã chia tay thiên kim tiểu thư Hồ Nhiễm Nhi kém 22 tuổi sau hơn 4 tháng hẹn hò.

Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối và hẹn hò riêng tư với mỹ nhân bí ẩn

Huỳnh Hiểu Minh vừa đi hẹn hò với 1 mỹ nhân xinh đẹp trong đêm. Cặp đôi đã được bắt gặp cùng nhau tới quán karaoke tận hưởng bầu không khí riêng tư. Ảnh: Sohu

Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã chia tay Hồ Nhiễm Nhi. Ảnh: Weibo

Trước đó, truyền thông Hoa ngữ từng hé lộ về những bất ổn trong mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Hồ Nhiễm Nhi. Nguồn tin cho biết, việc Diệp Kha - tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh “dăm bữa nửa tháng” làm loạn, đem con chung với tài tử họ Huỳnh ra trói buộc đạo đức đã gây ảnh hưởng lớn tới chuyện tình cảm giữa nam diễn viên này và thiên kim tiểu thư Hồ Nhiễm Nhi. Gia đình Hồ Nhiễm Nhi vốn là nhà gia giáo, quyền thế. Không chỉ vấn đề chênh lệch tuổi tác quá lớn, đời tư ồn ào của Huỳnh Hiểu Minh cũng khiến cha mẹ nhà gái không hài lòng.

Huỳnh Hiểu Minh lộ clip hẹn hò Hồ Nhiễm Nhi tại Universal Studio (Singapore) vào cuối tháng 2 năm nay. Mỹ nhân họ Hồ sinh năm 1999, là người chủ động theo đuổi nam diễn viên. Hồ Nhiễm Nhi tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ). Người đẹp từng làm MC, tham gia show vũ đạo Great Dance Crew với vai trò thí sinh bà phát hành 1 số sản phẩm âm nhạc. Năm 2024, mỹ nhân này từng tham dự 1 sự kiện cùng Hồ Ca.

Trước khi yêu thiên kim tiểu thư họ Hồ, Huỳnh Hiểu Minh đã trải qua khá nhiều mối tình khiến mạng xã hội phải ồn. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tên anh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với 2 mỹ nhân Angelababy và Diệp Kha.

Hồi năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy tổ chức đám cưới xa hoa trị giá 200 triệu NDT (700 tỷ VND) sau 6 năm hẹn hò. Ấy thế nhưng sau 7 năm là vợ chồng và có 1 cậu con trai kháu khỉnh, cặp đôi vàng Cbiz bất ngờ thông báo ly hôn, gây chấn động dư luận lúc bấy giờ.

Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh có chuyện tình đầy rẫy thị phi với hot girl kém 15 tuổi Diệp Kha. Khi quá khứ lừa đảo, ngoại tình của Diệp Kha bại lộ, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp dứt khoát chia tay, bất chấp bạn gái hot girl đang mang thai. Đến tháng 2/2025, Diệp Kha đã bí mật sinh con gái cho Huỳnh Hiểu Minh. Dù vậy, nam diễn viên chỉ muốn nuôi con, không muốn tái hợp với Diệp Kha.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từng tổ chức hôn lễ thế kỷ vào năm 2015 nhưng đã ly hôn sau đó 7 năm. Ảnh: Sohu

Huỳnh Hiểu Minh chỉ nhận con gái út, chứ không nhận Diệp Kha làm vợ. Ảnh: Sohu

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, không chỉ là nam diễn viên nổi tiếng mà còn có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Anh được yêu thích qua các tác phẩm đình đám như Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Lạc Lối Ở Hong Kong...

Nguồn: Sohu