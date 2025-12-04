VIDEO: Người Hà Nội phải thay đổi thói quen vì không khí ô nhiễm ngột ngạt.
Bụi mù bao phủ Thủ đô: Người Hà Nội vật lộn đối phó với cảnh ‘mắt cay, thở khó’
Dương Triều |
Nhiều ngày qua, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục duy trì ở mức xấu đến rất xấu, khiến bầu trời mờ đục, đặc quánh mùi khói bụi ngay từ sáng sớm. Trong tình trạng ô nhiễm kéo dài, người dân Thủ đô buộc phải thay đổi sinh hoạt, hạn chế hoạt động ngoài trời và tìm mọi cách để bảo vệ sức khỏe.
