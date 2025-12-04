Bụi mù bao phủ Thủ đô: Người Hà Nội vật lộn đối phó với cảnh ‘mắt cay, thở khó’

Tại Công viên Cầu Giấy, bà Nguyễn Thị H. (64 tuổi) cho biết, bà duy trì thói quen đi bộ sáng suốt hơn 10 năm nay nhưng chưa bao giờ cảm thấy không khí nặng nề như những ngày này. “Tôi đi bộ vài vòng đã thấy khó thở. Trước đây chỉ cần khẩu trang vải là đủ, giờ phải dùng khẩu trang dày mà vẫn ngửi thấy khói bụi”, bà nói.