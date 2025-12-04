HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bụi mù bao phủ Thủ đô: Người Hà Nội vật lộn đối phó với cảnh ‘mắt cay, thở khó’

Dương Triều |

Nhiều ngày qua, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục duy trì ở mức xấu đến rất xấu, khiến bầu trời mờ đục, đặc quánh mùi khói bụi ngay từ sáng sớm. Trong tình trạng ô nhiễm kéo dài, người dân Thủ đô buộc phải thay đổi sinh hoạt, hạn chế hoạt động ngoài trời và tìm mọi cách để bảo vệ sức khỏe.

VIDEO: Người Hà Nội phải thay đổi thói quen vì không khí ô nhiễm ngột ngạt.

6h sáng, tại nhiều trục đường lớn, tầm nhìn thu hẹp còn vài trăm mét. Những tòa nhà cao tầng thường dễ nhận ra nay chỉ còn hiện lên mờ nhạt, lẫn vào màu trắng xám bao phủ khắp đô thị.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia chụp lúc 6h sáng và 17h ngày 2/12.

Trước diễn biến ô nhiễm không khí gia tăng, UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm trong bối cảnh chất lượng không khí diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm chạm ngưỡng cảnh báo. UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND phường, xã thực hiện ngay hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu giảm nhanh nguồn phát thải bụi, khí thải và tăng cường giám sát môi trường.

Chị Mai Phương, nhân viên văn phòng tại khu vực Cầu Giấy, cho biết cảm giác khó chịu xuất hiện ngay khi bước ra khỏi nhà. “Tôi đi xe máy hơn 20 phút, về đến cơ quan là mắt cay buốt, cổ họng khô rát. Dù có khó chịu nhưng ai cũng phải đeo khẩu trang kín mít, không dám tháo ra giữa đường”.

Không ít người cho biết họ cảm thấy khó thở khi di chuyển ngoài đường. Một số phải dừng xe giữa chừng để chỉnh lại khẩu trang vì “bụi bay đặc quá, không thở nổi”.

Trong các khu dân cư, nhiều gia đình đóng cửa suốt cả ngày, hạn chế tối đa việc mở cửa sổ. Phụ huynh nói mỗi sáng đều phải kiểm tra chỉ số AQI để quyết định có cho trẻ hoạt động ngoài trời hay không. Nhiều lớp học ngoại khóa buộc phải tạm dừng, chuyển sang không gian kín hoặc học trực tuyến.

Shipper, công nhân xây dựng, xe ôm công nghệ là nhóm chịu tác động rõ nhất. Quần áo, găng tay, khẩu trang đều sớm phủ bụi sau vài tiếng làm việc. Nhiều người ghi nhận mắt cay, cổ họng khô và đờm tăng trong những ngày ô nhiễm nặng.

Tại Công viên Cầu Giấy, bà Nguyễn Thị H. (64 tuổi) cho biết, bà duy trì thói quen đi bộ sáng suốt hơn 10 năm nay nhưng chưa bao giờ cảm thấy không khí nặng nề như những ngày này. “Tôi đi bộ vài vòng đã thấy khó thở. Trước đây chỉ cần khẩu trang vải là đủ, giờ phải dùng khẩu trang dày mà vẫn ngửi thấy khói bụi”, bà nói.

Người cao tuổi chịu tác động rõ rệt nhất. Ông Phạm Văn T. (70 tuổi) thường xuyên đi bộ ở hồ Hoàng Cầu, than rằng mắt cay và ngực nặng khi hít thở sâu. “Bình thường công viên đông lắm, nay thưa thớt hẳn. Không khí kiểu này tập nặng rất khó, nhiều người lớn tuổi phải bỏ buổi”, ông nói.

Toà nhà Keangnam mờ ảo trong không khí ô nhiễm của Thủ đô Hà Nội.

Tại các khu tập thể dục ngoài trời, lượng người giảm đáng kể; những ai vẫn tập đều bịt kín mặt và tránh tập quá lâu.

Sáng 3/12, IQAir ghi nhận Hà Nội đang ở mức “Không lành mạnh” với nồng độ bụi PM2.5 cao - mức cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.

