Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á, đồng thời mở đường trừng phạt quan chức nước ngoài bị cáo buộc tiếp tay hoặc hưởng lợi từ hoạt động tội phạm này.

Ngày 26/11, Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Triệt phá các mạng lưới lừa đảo nước ngoài (Dismantle Foreign Scam Syndicates Act - DFSSA), nhằm tăng cường cuộc chiến chống các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành những trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Theo hãng tin ANI, dự luật được đưa ra sau cuộc điều tra về các mạng lưới tội phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền. Campuchia và Myanmar được xác định là nơi nhiều tổ hợp lừa đảo đang ẩn náu.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu Tổng thống Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm liên ngành trong vòng 30 ngày kể từ khi luật được ban hành. Lực lượng này do Ngoại trưởng Mỹ đứng đầu, với sự tham gia của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tài chính, cùng các đối tác thuộc khu vực tư nhân.

Nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm là điều phối nỗ lực của toàn bộ chính phủ Mỹ nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đóng cửa những khu phức hợp lừa đảo trực tuyến và ngăn chặn tình trạng nạn nhân buôn người bị cưỡng bức lao động để thực hiện hành vi phạm pháp.

Dự luật cũng mở rộng các công cụ trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức liên quan. Theo đó, quan chức nước ngoài cố tình tiếp tay hoặc trục lợi từ hoạt động lừa đảo có thể bị hạn chế thị thực và phong tỏa tài sản.

Đáng chú ý, Mỹ có thể chia sẻ hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao với các tổ chức phi chính phủ và giới nghiên cứu nhằm ghi nhận, theo dõi những hành vi vi phạm tại các khu phức hợp lừa đảo.

Trong vòng 180 ngày kể từ khi luật có hiệu lực, chính quyền Mỹ phải xây dựng chiến lược tổng thể để triển khai các biện pháp đối phó. Dự luật cũng yêu cầu báo cáo định kỳ và hằng năm lên Quốc hội trong thời hạn 5 năm, cập nhật tình hình trừng phạt, giải cứu nạn nhân và đóng cửa các trung tâm lừa đảo.

Hạ nghị sĩ John Moolenaar, một trong những người ủng hộ dự luật, cho biết cuộc điều tra của ủy ban thuộc Hạ viện đã làm rõ quy mô hoạt động của các trung tâm lừa đảo. Theo ông, số tiền những mạng lưới này chiếm đoạt từ các gia đình Mỹ lên tới hơn 10 tỷ USD mỗi năm.

Ông Moolenaar cảm ơn các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đã ủng hộ sáng kiến, đồng thời kêu gọi Thượng viện sớm xem xét dự luật để văn bản có thể được trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, riêng trong năm 2025, người dân nước này thiệt hại ít nhất 18,2 tỷ USD do các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Trên phạm vi toàn cầu, thiệt hại do hoạt động này gây ra ước tính khoảng 40-65 tỷ USD mỗi năm.

Dự luật hiện cần được Thượng viện xem xét trước khi có thể trình Tổng thống ký ban hành. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những bước đi nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Mỹ trong cuộc chiến chống các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Nguồn: Tổng hợp