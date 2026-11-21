Chỉ qua 1 bức thư cũng đủ chứng minh tình yêu Viết Vương dành cho Đỗ Hà.

Từ sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và ông xã Nguyễn Viết Vương thường xuyên đồng hành trong các hoạt động đời thường. Nếu trước đây nam doanh nhân khá kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước công chúng thì thời gian gần đây, anh đã thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc bên vợ trên mạng xã hội.

Mới đây, Đỗ Thị Hà tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi khoe món quà bất ngờ từ chồng. Vào khoảng 10 giờ đêm, Viết Vương chuẩn bị một bó hoa hồng đỏ kèm bức thư tay dành tặng bà xã. Nội dung lời nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Happy Anniversary, My Queen", tạm dịch là "Chúc mừng ngày kỷ niệm, nữ hoàng của anh".

Đáng chú ý, ngày 20/10 cũng chính là dịp kỷ niệm 6 năm Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Việc Viết Vương nhớ đến cột mốc đặc biệt trong hành trình của vợ, đồng thời chuẩn bị hoa và thư tay vào buổi tối khiến nhiều người thích thú. Món quà tuy giản dị nhưng cho thấy sự quan tâm của nam doanh nhân dành cho những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời bà xã.

Viết Vương tặng hoa mừng ngày kỷ niệm của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Đỗ Thị Hà là 1 trong những Hoa hậu Việt Nam trẻ nhất Vbiz, cô đăng quang ở tuổi 19

Hôn nhân của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Đỗ Thị Hà từng đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss World 2021 và lọt Top 13 chung cuộc. Trong thời gian đương nhiệm, nàng hậu gốc Thanh Hóa hoạt động khá sôi nổi, liên tục xuất hiện trên các sàn diễn thời trang với vai trò first face, vedette và tham gia nhiều sự kiện giải trí. Bên cạnh công việc nghệ thuật, Đỗ Thị Hà còn chăm chỉ học tập. Người đẹp tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, duy trì hình ảnh một nàng hậu vừa hoạt động showbiz vừa chú trọng chuyện học hành.

Ông xã của Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, sinh ra trong một gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh hiện được giới thiệu là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông.

Đỗ Thị Hà có nhiều thay đổi trong 6 năm vào showbiz

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà cũng có những thay đổi trong công việc và cuộc sống. Nàng hậu từng chia sẻ về quyết định tạm dừng vai trò tại một thẩm mỹ viện, cho rằng đây là thời điểm để cô bước sang hành trình mới và dành sự ưu tiên cho những trách nhiệm khác. Người đẹp bày tỏ: “Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác".

Nàng hậu cho biết bản thân nhận ra cần ưu tiên những điều mới mẻ và tương lai chung sau khi lập gia đình. Vì vậy, cô lựa chọn khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, thay vì tiếp tục duy trì mọi thứ như trước. Đỗ Thị Hà nói thêm: “Mình biết ơn chặng đường qua như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp nhưng ở thời điểm này mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vun vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung".