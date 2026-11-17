Nhiều tỷ phú và lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon đã ký thư ngỏ gửi hội đồng quản trị Nvidia, kêu gọi đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Tính đến sáng 16/11, bức thư đã thu hút ít nhất 176.000 chữ ký.

Cổ phiếu Nvidia giảm 3,6% xuống còn 156,97 USD trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày 16/11 (giờ Mỹ).

Theo tờ Financial Times, ông Jensen Huang đã trao đổi với những người thân cận về khả năng quay lại vị trí CEO Nvidia. Một số người thân cận của tỷ phú này được cho là đang thành lập một nhóm vận động nhằm thúc đẩy hội đồng quản trị khôi phục vị trí lãnh đạo cho ông.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Huang rời ghế CEO vì bê bối liên quan đến các cáo buộc ngoại tình với Alice Huang - cựu lãnh đạo công ty công nghệ Megaspeed - bị nghi có liên quan với tình báo Trung Quốc và nhân viên Nvidia.

Jensen Huang đối mặt với tương lai bất định tại Nvidia dù làn sóng kêu gọi ông trở lại ghế CEO đang diễn ra. Ảnh: Yahoo News.

Cuối tuần qua, nhiều tỷ phú và lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon đã ký thư ngỏ gửi hội đồng quản trị Nvidia, kêu gọi đưa ông Huang trở lại vị trí CEO. Danh sách này có Elon Musk, CEO Epic Games Tim Sweeney, cựu CEO Uber Travis Kalanick, CEO Y Combinator Garry Tan và đồng sáng lập YouTube Steve Chen.

Bức thư cũng nhận được chữ ký của một số nhân viên và cổ đông Nvidia. Những người ủng hộ đề nghị công ty khôi phục vị trí cho ông Huang trong thời gian chờ kết quả điều tra độc lập, đồng thời nhấn mạnh cần bảo đảm quy trình công bằng thay vì đưa ra phán xét dựa trên áp lực dư luận.

Theo trang web của chiến dịch, tính đến sáng 16/11, bức thư đã thu hút ít nhất 176.000 chữ ký. Trong đó, 8.792 người tự nhận là nhân viên Nvidia và 92.240 người cho biết họ là cổ đông công ty. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Tờ Wall Street Journal cho biết một số nhân viên cấp cao của Nvidia và những người có tên trong danh sách ký tên khẳng định họ không tham gia bản kiến nghị. CEO Replit Amjad Masad cũng được liệt kê trong danh sách, được cho là đã hỗ trợ ban tổ chức xử lý các vấn đề kỹ thuật, bao gồm gỡ giới hạn số lượng chữ ký mỗi phút và bổ sung mã xác thực nhằm ngăn chặn chữ ký tự động.

Dù nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận nhân viên và giới công nghệ, khả năng ông Huang trở lại vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Một người thân cận của ông Huang thừa nhận với tờ Financial Times rằng việc có quan hệ tình cảm với nhân viên cấp dưới có thể là hành vi đủ nghiêm trọng để dẫn đến sa thải.

Trong khi đó, những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc và Singapore tiếp tục thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng công khai kêu gọi Nvidia tiến hành thay đổi nhân sự sâu rộng, bao gồm phương án tìm kiếm CEO mới từ bên ngoài công ty.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 15/11, ông Scott Bessent cho biết cần xem xét lại văn hóa doanh nghiệp tại Nvidia, đặc biệt là khả năng công ty bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo trong các giao dịch với đối tác nước ngoài hoặc cố tình thúc đẩy những thương vụ có dấu hiệu bất hợp pháp để gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng doanh số Nvidia tại Trung Quốc suy giảm trong khi doanh số tại Singapore tăng mạnh. Dù đánh giá Nvidia là doanh nghiệp xuất sắc và ông Huang là nhà đổi mới có năng lực, nhưng ông Bessent nhấn mạnh các lãnh đạo công ty vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định liên bang.