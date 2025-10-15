Bức ảnh "Tim Cook khác lạ" đang gây sốt

CEO Apple Tim Cook đang có chuyến công tác thứ hai đến Trung Quốc trong năm nay, nhân dịp chuẩn bị ra mắt iPhone Air.

Trong chuyến đi này, Tim Cook đã ghé triển lãm Labubu tại Bến Thượng Hải, nơi ông gặp Kasing Lung cùng Wang Ning, CEO của Pop Mart – công ty sở hữu dòng sản phẩm đồ chơi này. Trên Weibo, người đứng đầu Apple chia sẻ: “Tôi rất vui khi được gặp gỡ và trò chuyện cùng những tài năng sáng tạo tuyệt vời tại đây.”

Đáng chú ý, Tim Cook cũng nhận được một búp bê Labubu được làm riêng và gửi tặng tận tay cho ông. Theo hình ảnh được đăng tải, Labubu này không chỉ mặc đồ như Tim Cook mà còn cầm một chiếc điện thoại màu cam, màu đặc trưng của chiếc iPhone 17 ProMax đang hot gần đây.

Tim Cook cũng nhận được một búp bê Labubu của riêng mình. Ảnh: 東TOUCH

Labubu này không chỉ mặc đồ như Tim Cook mà còn cầm một chiếc điện thoại màu cam, màu đặc trưng của chiếc iPhone 17 ProMax đang hot gần đây. Ảnh: 東TOUCH

POP MART là thương hiệu đồ chơi nghệ thuật đình đám đến từ Trung Quốc. Các sản phẩm của thương hiệu này đang trở thành hiện tượng toàn cầu trong vài năm trở lại đây, đặc biệt được giới trẻ yêu thích nhờ phong cách thiết kế độc đáo và tính sưu tầm cao.

Nhờ sự bùng nổ này, CEO Vương Ninh của thương hiệu đã vươn lên trở thành tỷ phú USD ở tuổi 37, với khối tài sản ước tính hơn 20 tỷ USD (khoảng 528.000 tỷ đồng).

Một trong những sản phẩm tạo nên sức hút mạnh mẽ nhất của POP MART chính là Labubu. Đây là món đồ chơi nghệ thuật, dưới dạng sinh vật lông xù có tai dài, răng sắc nhọn, nụ cười rộng nham hiểm, được nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) Kasing Lung lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, tạo ra vào năm 2015 cho công ty Pop Mart của Trung Quốc.

Tim Cook đã ghé triển lãm Labubu tại Bến Thượng Hải và gặp gỡ "cha đẻ Labubu" Kasing Lung cùng Wang Ning, CEO của Pop Mart. Ảnh: 東TOUCH

Cơn sốt Labubu lan tỏa nhanh chóng, khiến nhiều người sẵn sàng “cắm trại” qua đêm để sở hữu bằng được món đồ chơi này. Không chỉ giới trẻ, nhiều nghệ sĩ Việt cũng góp phần khuấy động trào lưu khi chia sẻ bộ sưu tập Labubu của mình trên mạng xã hội.

Trên nền tảng TikTok, từ khóa “Labubu” thu hút hàng trăm triệu lượt xem với vô số video “đập hộp”, sưu tầm và chia sẻ trải nghiệm. Nhiều phiên livestream bán hàng sử dụng Labubu làm quà tặng hoặc phần thưởng raffle (bốc thăm trúng thưởng), tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mua sắm trực tuyến.

Trên Facebook, hàng loạt hội nhóm quy tụ hàng trăm nghìn thành viên ra đời, trở thành “chợ” trao đổi, mua bán và săn tìm phiên bản hiếm của Labubu. Theo Ifeng Weekly, sau hơn một năm gây bão trên thị trường, Labubu vẫn là món đồ chơi được giới sưu tầm toàn cầu săn đón. Việc sở hữu một món Labubu chính hãng giờ đây trở thành “cuộc đua” đòi hỏi cả sự kiên nhẫn và may mắn của người mua.

Ảnh: 東TOUCH

Một ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc cũng đam mê sưu tập món đồ chơi này và từng bày tỏ: “Tôi mệt nhất là chuyện các nhóm gom hàng mua sạch trong cửa tiệm rồi bán lại với giá cao. Muốn mua chính hãng cũng chẳng dễ, vì hàng luôn hết sạch.”

Thậm chí, trong các buổi phát sóng trực tiếp của Pop Mart, phần bình luận thường xuyên ngập tràn câu hỏi “Bao giờ có hàng mới?”, trong khi nhân viên chỉ có thể trả lời: “Hiện tại vẫn chưa có hàng bổ sung.”

Cơn sốt Labubu không chỉ tạo nên làn sóng tiêu dùng cuồng nhiệt mà còn đẩy giá cổ phiếu Pop Mart tăng hơn 160% kể từ đầu năm 2025. Tính đến ngày 6/6, giá trị vốn hóa thị trường của công ty đạt gần 330 tỷ NDT (tương đương khoảng 45,9 tỷ USD). Với 48,73% cổ phần đang nắm giữ, CEO kiêm nhà sáng lập Vương Ninh sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 146,7 tỷ NDT, khẳng định vị thế của Pop Mart như một trong những thương hiệu đồ chơi nghệ thuật quyền lực nhất thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, cơn sốt này cũng gây ra không ít tranh luận giữa những người xem đó là một thú vui sưu tầm nghệ thuật và những ý kiến cho rằng trào lưu này tốn kém, mang tính chạy theo xu hướng.