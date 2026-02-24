Bức ảnh thư viện ngày mùng 3 Tết gây xôn xao: Đây là khác biệt giữa người bình thường và người thành công?

Nhiều người vẫn thường nói sự khác biệt giữa người bình thường và người thành công đôi khi không nằm ở xuất phát điểm mà ở những điều rất nhỏ như khả năng kỷ luật, sự tự giác và cách mỗi người sử dụng thời gian của mình. Bức ảnh gây xôn xao mới đây ghi lại quang cảnh trong thư viện ngày đầu năm chính là minh cho điều này.

Theo chia sẻ từ một bài đăng trên mạng xã hội, sáng mùng 3 Tết tại Thư viện Quốc gia (Trung Quốc), 9 giờ mở cửa nhưng người này chỉ cần đến sớm 10 phút thôi đã thấy đoàn người xếp hàng dài bên ngoài. Khi vào bên trong, gần như mọi bàn học đều kín chỗ, chỉ còn lại vài vị trí trống ở góc.

Không gian rộng lớn, hiện đại với nhiều tầng bàn dài, ánh đèn sáng trắng và hàng trăm người cặm cụi học tập tạo nên một khung cảnh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi giữa kỳ nghỉ lễ, thay vì sum vầy hay du xuân, rất đông bạn trẻ vẫn lựa chọn đến thư viện học tập.

(Ảnh: Xiaohongshu)

Chủ nhân bài đăng viết: “Mỗi khi thấy mệt muốn nghỉ một chút, vừa ngẩng đầu lên thấy ai cũng đang cố gắng, thế là lập tức không còn thấy mệt nữa”. Câu nói nhanh chóng chạm tới tâm lý của nhiều người trẻ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh học tập ngày càng khốc liệt.

Phần bình luận vì thế cũng sôi nổi không kém. Có người thừa nhận: “Không sợ người giỏi, chỉ sợ người giỏi mà còn chăm hơn mình.” Nhiều ý kiến cho rằng chính những ngày “ai cũng nghỉ” lại là lúc khoảng cách được tạo ra. Kỷ luật cá nhân không phải điều gì lớn lao, mà đơn giản là biết mình cần làm gì và kiên trì với nó, kể cả trong những dịp đặc biệt như nghỉ Tết.

Trong một xã hội cạnh tranh ngày càng gay gắt, hình ảnh hàng trăm người chọn ngồi học giữa kỳ nghỉ lễ dễ tạo cảm giác rằng “chậm một nhịp là tụt lại phía sau”. Nhưng đồng thời, nó cũng phản chiếu áp lực vô hình mà nhiều người trẻ đang phải đối mặt là nỗi sợ bị bỏ lại, sợ không đủ giỏi, sợ người khác chăm hơn mình.

(Ảnh: Xiaohongshu)

Tuy nhiên, bên cạnh sự ngưỡng mộ, cũng có những quan điểm trái chiều, không ít ý kiến cho rằng kỷ luật không đồng nghĩa với việc từ chối mọi khoảng nghỉ. Sự tự giác bền vững là biết khi nào cần tăng tốc và khi nào nên dừng lại để tái tạo năng lượng. Một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, những cuộc trò chuyện không vội vã hay đơn giản là cho bản thân vài ngày không phải nhìn vào sách vở, cũng có thể là cách “nạp pin” để quay lại đường đua với tinh thần tốt hơn. Học tập và ôn luyện hoàn toàn có thể được lên kế hoạch hợp lý sau kỳ nghỉ, miễn là không buông thả hay đánh mất nhịp độ của bản thân.

Có lẽ điều đáng suy ngẫm trong bài đăng không phải là việc nên ở thư viện hay ở nhà ngày Tết, mà là thái độ với lựa chọn của mình. Nếu học tập là mục tiêu dài hạn, thì một buổi sáng trong thư viện có thể là bước tiến nhỏ. Nếu sự cân bằng là điều cần thiết, thì một kỳ nghỉ đúng nghĩa cũng không phải là lùi lại. Suy cho cùng, thành công không được quyết định bởi việc dành vài ngày lễ cho việc học, mà bởi cách mỗi người tích lũy từng ngày có kế hoạch, có kỷ luật, nhưng cũng có sự thấu hiểu chính mình.