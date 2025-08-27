Bức ảnh 'rùng rợn nhất mọi thời đại': Sự thật chấn động về cậu bé rơi khỏi máy bay

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 22/2/1970 tại sân bay Sydney (Úc). Nhiếp ảnh gia nghiệp dư John Gilpin vô tình ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của Keith Sapsford khi đang chụp ảnh tại đây. Ông đã chụp được hình ảnh cậu bé rơi khỏi khoang bánh máy bay, nhưng mãi đến một tuần sau khi rửa phim, ông mới nhận ra sự việc kinh hoàng này.

Cha của Keith, ông Charles Sapsford, một giảng viên đại học về kỹ thuật cơ khí và công nghiệp, mô tả con trai mình là một cậu bé thích lang thang, luôn có "ham muốn được di chuyển". Niềm đam mê du lịch của Keith càng trở nên mạnh mẽ sau chuyến đi nước ngoài cùng gia đình ngay trước khi cậu qua đời. "Con trai tôi chỉ muốn nhìn ngắm thế giới," ông Charles chia sẻ. "Quyết tâm của nó muốn được trải nghiệm cuộc sống ở những nơi khác đã cướp đi mạng sống của nó."

Để "uốn nắn" con trai, ông Charles đã gửi Keith đến một trường Công giáo ở Sydney. Tuy nhiên, Keith không thích nơi này và đã nhiều lần bỏ trốn. Hai tuần sau khi đến trường, cậu lại bỏ trốn và đến sân bay Sydney, nơi cậu lẻn vào đường băng. Keith đã chui vào khoang bánh của một chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines đang chuẩn bị bay đến Tokyo và đợi ở đó vài tiếng trước khi máy bay cất cánh.

Bức ảnh kinh hoàng và thương tâm vô tình được chụp lại

Người ta tin rằng Keith, khi đó chỉ mặc quần short và áo phông cộc tay, đã không biết rằng chốt của khoang bánh sẽ mở ra để bánh máy bay được thu vào trong khi máy bay cất cánh. Chỉ vài tháng trước khi thảm kịch xảy ra, ông Charles đã nói chuyện với Keith về sự nguy hiểm của việc trốn trong khoang bánh máy bay. Ông nhớ lại đã cảnh báo con trai về cái chết của một cậu bé người Tây Ban Nha vì hành động tương tự, nhấn mạnh rằng có rất nhiều nguy cơ dẫn đến tử vong. Theo ông Charles, nếu không bị bánh xe nghiền nát, người trốn trong khoang bánh có thể chết vì thiếu oxy hoặc chết cóng do nhiệt độ đóng băng ở độ cao lớn.

Các nhà điều tra sau đó đã tìm thấy dấu vân tay và những sợi vải từ quần áo của Keith trong khoang bánh máy bay, xác nhận nơi cậu đã trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Câu chuyện cùng bức ảnh ám ảnh đã gây chấn động mạng xã hội. Nhiều người dùng đã chia sẻ suy nghĩ của mình trên X. Một người viết: "Thật buồn cho cuộc phiêu lưu của Keith. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ việc làm bạn với con cái. Cố gắng hiểu chúng, những lựa chọn của chúng, ý chí của chúng... Bởi vì đó là cuộc sống của chúng." Một người khác bình luận: "Một thảm kịch lẽ ra có thể ngăn chặn được." Có người nhận xét: "Nhiếp ảnh gia đã chụp được bức ảnh ngẫu nhiên hiếm hoi nhất mọi thời đại." Và một người khác chia sẻ: "Người ta nói đúng, sự tò mò đã hại chết con mèo. Thật đáng tiếc khi biết về sự mất mát của một sinh mạng quý giá."

Cùng với bức ảnh, câu chuyện về Keith Sapsford đã trở thành một lời nhắc nhở đau lòng về những nguy hiểm tiềm ẩn khi theo đuổi những giấc mơ phiêu lưu mạo hiểm. Đồng thời, nó cũng là một bài học về tầm quan trọng của sự giao tiếp và thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái.