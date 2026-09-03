Bức ảnh quá khó coi trong nhà hàng lẩu khiến bà mẹ bị chỉ trích: Sự thật sau đó lại khiến nhiều người "quay xe" xin lỗi

Phần video tiếp theo xuất hiện đã khiến dư luận đảo chiều.

Một đoạn video ghi lại cảnh người mẹ ở Trung Quốc công khai lấy bánh sinh nhật của con để chia cho mọi người đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Trong video, cả gia đình đang ăn uống tại một nhà hàng đông đúc để mừng sinh nhật một bé trai. Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật được chuẩn bị khá đẹp mắt. Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc vui vẻ nhất của cậu bé, nhưng tiếng khóc lớn và đầy ấm ức của em lại khiến nhiều người chú ý. Người mẹ cầm dụng cụ cắt bánh, liên tục chia chiếc bánh còn nguyên trước mặt con cho những người thân, bạn bè ngồi cùng bàn.

Cậu bé lập tức tìm cách ngăn mẹ. Em ôm chặt lấy chiếc bánh, dùng cả tay chân để giữ lại, vừa khóc vừa phản đối.

Nếu chỉ nhìn những hình ảnh này, không ít người sẽ cảm thấy người mẹ quá nghiêm khắc. Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, một đứa trẻ muốn giữ chiếc bánh của mình và không muốn chia sẻ cũng là tâm lý khá dễ hiểu. Thay vì giằng lấy bánh trước mặt con, người lớn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng hướng dẫn.

Thế nhưng, phần video tiếp theo xuất hiện đã khiến dư luận đảo chiều.

Hóa ra, nguyên nhân khiến người mẹ lấy bánh không phải vì muốn tranh phần ăn của con.

Ảnh: Sohu

Trước đó, cậu bé đã lấy một món đồ chơi hình máy xúc rồi vô tư chạy qua chạy lại trên chiếc bánh sinh nhật còn nguyên. Chiếc bánh vốn được chuẩn bị đẹp mắt nhanh chóng bị chiếc xe đồ chơi nghiền nát, trở nên nham nhở và gần như không còn nguyên hình dạng. Điều đáng nói là cậu bé dường như không quan tâm chiếc bánh có còn ăn được hay không. Với em, chiếc bánh lúc này giống như một món đồ chơi hơn là thực phẩm.

Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, nhiều người từng chỉ trích người mẹ đã thay đổi thái độ. Không ít ý kiến cho rằng nếu là cha mẹ trong tình huống ấy, có lẽ họ cũng sẽ rất khó kiềm chế.

Chiều con nhưng không thể dung túng cho sự lãng phí

Điều đáng chú ý trong cách xử lý của người mẹ là bà không lựa chọn cách quát mắng hay cấm đoán hoàn toàn. Thay vào đó, bà chia phần lớn chiếc bánh cho những người cùng bàn, ngăn việc chiếc bánh tiếp tục bị phá hỏng và lãng phí. Đồng thời, người mẹ vẫn để lại một phần bánh nhỏ trước mặt con để em có thể tiếp tục chơi theo cách mình muốn.

Cách xử lý này cho thấy một ranh giới khá rõ giữa chiều chuộng và dung túng. Trẻ con có quyền vui chơi, có quyền tận hưởng ngày sinh nhật và có những mong muốn rất riêng. Nhưng điều đó không có nghĩa người lớn phải đáp ứng mọi hành vi của trẻ, kể cả khi hành vi ấy gây lãng phí hoặc hình thành thói quen không tốt.

Một chiếc bánh sinh nhật không chỉ là món đồ để chơi. Đó là thực phẩm được mua bằng tiền, là công sức chuẩn bị của gia đình và cũng là thứ cần được trân trọng.

Nếu vì muốn con vui mà cha mẹ để mặc trẻ tùy ý phá hỏng thức ăn, sự chiều chuộng ấy có thể vô tình khiến trẻ hình thành suy nghĩ rằng những gì mình có đều có thể tùy tiện sử dụng, thậm chí lãng phí mà không cần quan tâm đến người khác.

Đây cũng là điều nhiều cha mẹ cần suy nghĩ khi giáo dục con.

Yêu thương không đồng nghĩa với đáp ứng mọi yêu cầu của con

Trong quá trình nuôi dạy trẻ, không ít phụ huynh dễ rơi vào một hiểu lầm: cho rằng tôn trọng con nghĩa là phải chấp nhận mọi hành vi của con, miễn là trẻ cảm thấy vui vẻ. Trẻ khóc thì lập tức nhượng bộ. Trẻ nổi giận thì tìm cách đáp ứng. Trẻ không muốn chia sẻ thì người lớn cũng mặc kệ. Trẻ làm sai nhưng lại được bao biện bằng lý do còn nhỏ.

Nếu những tình huống như vậy lặp lại quá nhiều, trẻ rất dễ hình thành thói quen lấy bản thân làm trung tâm, quen được phục vụ và khó chấp nhận giới hạn. Một đứa trẻ cần được yêu thương, nhưng cũng cần được dạy về giới hạn.

Cha mẹ có thể bảo vệ sự hồn nhiên của con nhưng không nên bỏ qua những hành vi sai. Có thể nhẹ nhàng với trẻ nhưng không có nghĩa là không có nguyên tắc.

Giáo dục tốt không phải là lúc nào cũng khiến trẻ vui. Đôi khi, một lời từ chối đúng lúc, một quy tắc được đặt ra đúng lúc hay một lần để trẻ đối diện với hậu quả từ hành động của mình cũng là cách cha mẹ giúp con trưởng thành.

Trường hợp của cậu bé trong nhà hàng lẩu cũng vậy. Điều đáng học hỏi không nằm ở việc người mẹ lấy bánh của con, mà ở cách bà không chiều theo hành vi lãng phí nhưng vẫn chừa lại một phần để tôn trọng nhu cầu vui chơi của trẻ.

Yêu thương có giới hạn không làm tình cảm dành cho con ít đi. Ngược lại, đó có thể là cách cha mẹ giúp trẻ hiểu rằng bên cạnh quyền được yêu thương, mỗi người còn cần biết trân trọng thức ăn, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Nuôi con không phải là tìm mọi cách để con không bao giờ khóc, mà là giúp con lớn lên thành một người biết điều, biết giới hạn và biết trân trọng những gì mình đang có.