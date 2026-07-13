Bức ảnh này có gì mà đến nỗi 1 người mẹ phải đăng đàn "cầu giải cứu"

Một người mẹ đã khiến cõi mạng "ngã ngửa" khi đăng đàn xin đặt gạch trước một suất giải cứu... 7 anh con trai trong tương lai.

Mới đây, tài khoản mạng xã hội có tên B.L đã khiến cộng đồng mạng được một phen cười ra nước mắt khi chia sẻ bức ảnh gia đình "độc nhất vô nhị" cùng dòng trạng thái mang tính "dự báo tương lai" đầy lo lắng.

Nguyên văn người mẹ này hóm hỉnh chia sẻ:

"Dưa hấu ế, cả nước giải cứu. Sầu riêng ế, cả nước giải cứu. Thanh long ế, cả nước giải cứu. Chà là ế, cả nước giải cứu. Em đã góp phần tham gia trong tất cả các chiến dịch giải cứu. Chỉ mong cả nước chú ý tới em 1 tí. Để sau này, 7 cậu con trai em có ế, thì chung tay giải cứu giúp em với nhé".

Đi kèm với dòng "cầu cứu" là bức ảnh chụp lại cảnh 7 "cậu ấm" từ độ tuổi thiếu niên đến nhi đồng đang ngồi xếp lớp đều tăm tắp trên chiếc ghế gỗ phòng khách. Dù gương mặt của các nhân vật chính đã được che bằng những biểu tượng trái tim dễ thương, nhưng ai nhìn vào cũng phải trầm trồ trước "tài sản" quá đỗi đồ sộ của người mẹ.

Nhiều người đùa rằng, trong khi các gia đình khác chỉ cần một hai "cậu ấm" là đã đủ đau đầu, thì người mẹ này sở hữu hẳn cả một... dàn "bom nổ chậm" luôn! Nhìn đội hình nghiêm chỉnh, cao ráo thế kia, việc lo lắng chuẩn bị 7 sính lễ trong tương lai rõ ràng là một áp lực "không hề nhẹ" đối với nhị vị phụ huynh.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hội chị em bỉm sữa và các cư dân mạng đã lập tức tràn vào phần bình luận để phân tích tình hình. Thay vì đồng cảm với màn "cầu cứu" nông sản phiên bản nam nhân này, netizen lại đua nhau vào "an ủi" người mẹ bằng những phép tính kinh tế đầy thực tế.

Nhiều bình luận hài hước để lại:

“Quả này nhị vị phụ huynh cứ xác định là 7 cái nhà, 7 cái sính lễ... thì may ra 'mặt hàng' này mới được giải cứu thành công nhé!”

“Phen này bố mẹ cày cuốc mệt nghỉ rồi, nhân lên combo 7 lần sính lễ rước dâu thì đúng là áp lực nghìn tấn.”

“Giải cứu nông sản thì dễ, chứ giải cứu 7 chú rể thế này là phải chuẩn bị tiềm lực kinh tế vững vàng lắm đây.”

Bên cạnh những bình luận bông đùa, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người mẹ. Nuôi dạy một đứa trẻ đã vất vả, chăm sóc và nuôi nấng tới 7 cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn chắc chắn là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, yêu thương và cả một sự phi thường của người phụ nữ.

Hiện tại, bài viết của chị B.L vẫn đang nhận về cơn bão tương tác và chia sẻ. Dù chuyện "ế" hay "đắt hàng" của 7 chàng trai vẫn là câu chuyện của tương lai, nhưng chắc chắn ở thời điểm hiện tại, đây chính là bà mẹ "giàu có" và hạnh phúc nhất mạng xã hội!