6h30' sáng ngày 24/9, khi tín hiệu bão cấp 10, mức cảnh báo cao nhất, vẫn còn hiệu lực tại Hong Kong (Trung Quốc), nhiếp ảnh gia Elson Li của tờ South China Morning Post có mặt tại khu vực bờ kè Tseung Kwan O promenade để ghi lại hình ảnh siêu bão Ragasa đang quần thảo. Sóng lớn liên tục ập vào bờ, có lúc cao bằng 2/3 chiều cao cầu Tseung Kwan O Cross Bay Link - công trình cao 17 mét.

Li không ngờ mình lại bắt gặp một cảnh tượng nguy hiểm đến mức nghẹt thở: một người đàn ông ngồi một mình trên ghế đá, quay mặt ra biển, ngay trước cây cầu đang bị sóng dữ vỗ bờ.

Bức ảnh lan truyền khắp mạng xã hội

“Khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã vừa bấm máy, vừa tìm cách đi vòng ra bức tường phía sau cách đó khoảng 10 mét để gọi anh ấy về chỗ an toàn. Tôi đã nói với anh ấy hãy lùi lại” Li kể.

Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một con sóng khổng lồ bất ngờ ập tới, hất tung người đàn ông khỏi ghế.

“May mắn là lan can đã chặn lại, nếu không anh ấy đã bị cuốn thẳng ra biển” Li nhớ lại. Tuy nhiên, người đàn ông này phớt lờ lời cảnh báo, chỉ lặng lẽ đứng dậy và bỏ đi.

Những bức ảnh Li chụp sau đó lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thậm chí được chọn làm hình ảnh trang nhất bản in của South China Morning Post ngày 25/9. Một số người dùng mạng nghi ngờ đây là ảnh tạo bởi AI, nhưng tòa soạn khẳng định đó hoàn toàn là hình ảnh thật.

Li cho biết anh mong những bức ảnh này sẽ là lời cảnh tỉnh cho sự liều lĩnh giữa thiên tai:

“Tôi cũng từng nghĩ việc bức ảnh lan truyền có thể vô tình khiến người khác bắt chước hành vi nguy hiểm như vậy. Nhưng rốt cuộc, tôi tin nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi và nhận thức được mối nguy hiểm thực sự trong cảnh tượng ấy.”

Trên mạng, một số người còn gọi nhân vật trong ảnh là “vị vua của cơn bão”. Nhưng với nhiều người khác, đó là hình ảnh khắc họa sự mong manh của con người trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên.

Tất cả các nhóm phóng viên tác nghiệp trong siêu bão Ragasa đã trở về văn phòng an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: SCMP