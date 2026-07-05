Bức ảnh khiến Phi Hùng phải lên tiếng về thông tin cưới mẹ đơn thân Ngọc Lan

Mạng xã hội từng xôn xao trước thông tin ca sĩ Phi Hùng chuẩn bị kết hôn với diễn viên Ngọc Lan chỉ từ một bức ảnh chụp chung của cả hai.

Nguồn cơn của tin đồn bắt đầu vào khoảng năm 2024 khi Nguyễn Phi Hùng và Ngọc Lan cùng tham gia ghi hình một chương trình truyền hình. Trong hậu trường sự kiện, hai nghệ sĩ chụp chung một số bức ảnh kỷ niệm với không khí vui vẻ, thân thiết.

Tuy nhiên, ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, một số trang và hội nhóm đã cắt ghép, giật tít cho rằng cả hai đang bí mật hẹn hò, thậm chí chuẩn bị tổ chức đám cưới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý và được chia sẻ rộng rãi.

Trước những đồn đoán ngày càng lan xa, Nguyễn Phi Hùng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Nam ca sĩ khẳng định đây là thông tin bịa đặt, đồng thời bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng tin giả, tin sai sự thật xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội và mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm.

Bức ảnh khiến cặp đôi bị hiểu lầm hẹn hò.

Đây là góc khác được chụp cùng thời điểm với bức ảnh gây bão mạng.

Khi phân tích bức ảnh thân thiết từng gây bão mạng này, có thể thấy khoảnh khắc Nguyễn Phi Hùng diện chiếc áo phông xanh đơn giản đứng kề cạnh diễn viên Ngọc Lan trong bối cảnh sân vườn nhiều cây xanh, ngập tràn ánh sáng đời thường. Cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ và hướng mắt trực diện vào ống kính.

Chính góc chụp cận cảnh "vai kề vai", cái nghiêng đầu tự nhiên của Ngọc Lan cùng biểu cảm ấm áp của Nguyễn Phi Hùng đã vô tình tạo nên một "phản ứng hóa học" cực kỳ ngọt ngào, giống hệt một bức ảnh công khai tình cảm của các cặp đôi ngoài đời thực. Sự tương tác tự nhiên, không có khoảng cách này đã khiến người xem dễ dàng bị đánh lừa thị giác nếu không biết rõ bối cảnh sự kiện trước đó.

Có hai nguyên nhân cốt lõi khiến bức ảnh thân thiết này dễ dàng trở thành tâm điểm của những lời thêu dệt từ cư dân mạng. Đầu tiên là tình trạng độc thân của cả hai nghệ sĩ khi Nguyễn Phi Hùng dù đã bước sang tuổi ngoài 40, sở hữu danh tiếng lẫn khối tài sản đáng mơ ước nhưng vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân và chưa từng công khai người yêu.

Trong khi đó, Ngọc Lan sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2019 cũng đang là một mẹ đơn thân quyến rũ, kín tiếng chuyện yêu đương. Sự kết hợp giữa hai "trai đơn gái chiếc" tài sắc vẹn toàn hiển nhiên là miếng mồi ngon cho các tin đồn câu view.

Lý do thứ hai đến từ tâm lý hiếu kỳ của khán giả khi công chúng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đời tư của những mẹ đơn thân trong showbiz. Việc Ngọc Lan xuất hiện quá rạng rỡ bên một nam ca sĩ lịch lãm đã đánh trúng tâm lý muốn thấy một "cái kết có hậu" của người hâm mộ, khiến tin đồn lan rộng với tốc độ chóng mặt trước khi chính chủ kịp thời đính chính.