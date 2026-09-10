Bức ảnh học sinh ngủ trưa đang thổi bùng một cuộc tranh cãi: Có vấn đề thật hay phụ huynh "làm quá"?

Khi liên quan đến trẻ nhỏ, lắng nghe một băn khoăn, rồi cùng nhau tìm cách phòng ngừa, có lẽ vẫn tốt hơn là chờ đến khi một sự cố xảy ra mới bắt đầu đặt câu hỏi.

Khi con học bán trú, chuyện ăn, ngủ ngay tại trường gần như trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nhiều gia đình. Sau những giờ học buổi sáng, các em sẽ ăn trưa, nghỉ ngơi rồi tiếp tục trở lại lớp vào buổi chiều. Vì vậy, không gian và cách thức tổ chức giờ ngủ trưa cho học sinh cũng là điều khiến nhiều phụ huynh quan tâm.

Mới đây, hình ảnh một lớp học tiểu học cho học sinh nằm ngủ trưa ngay trên những chiếc bàn ghép lại đã khiến nhiều người chú ý. Có phụ huynh cho rằng đây là cách nghỉ trưa khá phổ biến ở các trường có tổ chức bán trú, nhưng cũng có người không khỏi lo lắng khi nhìn những em nhỏ nằm sát mép bàn, bởi chỉ một cú trở mình trong lúc ngủ say cũng có thể khiến trẻ lăn, ngã xuống nền nhà.

Người đăng bài cho biết bản thân khá bất an khi nhìn thấy các con nằm ngủ trên mặt bàn tương đối cao. Nếu trẻ ngủ say, trở mình hoặc vô tình lăn ra ngoài, việc va đập với nền gạch cứng có thể dẫn đến những chấn thương không mong muốn. Phụ huynh thậm chí tính đến phương án gửi một chiếc đệm nhỏ để con được nằm dưới đất cho an toàn hơn.

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại tạo ra một cuộc tranh luận khá sôi nổi.

Bức ảnh gây chú ý

Có vấn đề thật hay phụ huynh "làm quá"?

Trên thực tế, hình thức ngủ trưa trên bàn đã tồn tại từ lâu tại không ít trường học. Với số lượng học sinh đông và diện tích lớp học không lớn, việc tận dụng bàn học để làm chỗ nghỉ trưa là giải pháp quen thuộc. Không ít phụ huynh từng trải qua thời học sinh cũng chia sẻ rằng mình đã ngủ trên bàn trong nhiều năm và không gặp sự cố.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác cho rằng việc một hình thức đã tồn tại lâu không đồng nghĩa với việc mọi băn khoăn về an toàn đều không đáng được lắng nghe. Bởi suy cho cùng, sự lo lắng của cha mẹ cũng xuất phát từ một điều rất bình thường: mong muốn con mình được an toàn.

Trẻ nhỏ khi ngủ thường khó kiểm soát tư thế. Có em nằm yên từ đầu đến cuối giấc ngủ, nhưng cũng có em trở mình liên tục. Không ai có thể khẳng định chắc chắn một tình huống bất ngờ sẽ không xảy ra. Đặc biệt, với những trẻ nằm ở vị trí ngoài cùng, sát mép bàn, nỗi lo về nguy cơ lăn ngã là điều hoàn toàn có thể thấu hiểu.

Cha mẹ lo cho con không nhất thiết là nuông chiều hay làm quá vấn đề. Ngược lại, việc phụ huynh quan sát môi trường học tập, sinh hoạt của con và bày tỏ những băn khoăn chính đáng cũng là một phần trách nhiệm.

Tất nhiên, lo lắng cũng cần đi cùng sự chia sẻ và thấu hiểu với nhà trường. Không phải trường nào cũng có đủ phòng nghỉ, giường nằm hay không gian riêng cho hàng trăm học sinh bán trú. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, việc bố trí cho trẻ nghỉ trưa trên bàn có thể là giải pháp mà nhà trường đang áp dụng để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Vì vậy, thay vì biến câu chuyện thành cuộc tranh cãi giữa hai bên, có lẽ phụ huynh và nhà trường có thể cùng tìm kiếm những phương án phù hợp hơn.

Chẳng hạn, giáo viên có thể cân nhắc cách sắp xếp vị trí nằm để hạn chế nguy cơ đối với trẻ ở sát mép bàn; bố trí thêm bàn hoặc khoảng trống ở hai đầu dãy; thường xuyên kiểm tra trong giờ nghỉ. Nếu điều kiện cho phép, nhà trường cũng có thể từng bước cải thiện không gian nghỉ trưa cho học sinh. Về phía phụ huynh, nếu có băn khoăn, một cuộc trao đổi nhẹ nhàng với giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường có lẽ sẽ hữu ích hơn việc vội vàng kết luận.

Không phải mọi nỗi lo đều đồng nghĩa với việc làm quá. Và cũng không phải điều gì tồn tại lâu năm thì không thể được xem xét để cải thiện. Khi liên quan đến trẻ nhỏ, lắng nghe một băn khoăn, rồi cùng nhau tìm cách phòng ngừa, có lẽ vẫn tốt hơn là chờ đến khi một sự cố xảy ra mới bắt đầu đặt câu hỏi.