Bức ảnh Hiệu trưởng đăng tải lên mạng xã hội dịp đầu năm khiến phụ huynh người thì giận run, người bênh vực "nên làm thế"

Vừa qua dịp đầu năm mới, 1 hiệu trưởng trường mầm non tại Thẩm Dương (Trung Quốc) đã đăng ảnh chụp màn hình các phong bao lì xì lên trang cá nhân, lập tức gây xôn xao dư luận. Những phong bao này đều do phụ huynh gửi, phần lớn với lời chúc giáo viên mầm non một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, đồng thời mong cô giáo "quan tâm thêm" đến con em mình.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các giáo viên đều khéo léo từ chối. Bà chia sẻ rằng có thể hiểu được tấm lòng của phụ huynh, nhưng việc tặng quà như vậy rất dễ tạo ra sự không công bằng giữa các trẻ.

Tuy nhiên, hành động công khai ảnh chụp màn hình phong bao lì xì của vị hiệu trưởng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận phụ huynh bày tỏ sự bức xúc, cho rằng dù xuất phát từ mục đích tốt, việc đăng hình ảnh cụ thể lên mạng xã hội có thể khiến người gửi cảm thấy bị "bêu tên", xấu hổ hoặc tổn thương, nhất là khi động cơ ban đầu chỉ là lời chúc lễ mang tính tình cảm.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, không ít phụ huynh lại đồng tình với cách làm này. Họ cho rằng việc công khai quan điểm "giáo viên không nhận quà" giúp chấm dứt tâm lý so bì, áp lực ngầm giữa các gia đình, đồng thời tạo ra một môi trường giáo dục minh bạch, công bằng cho tất cả trẻ em.

Dẫu vậy, nhiều ý kiến trung dung cho rằng, thông điệp là cần thiết, nhưng cách truyền tải có thể mềm mại hơn. Thay vì đăng tải hình ảnh cụ thể, nhà trường hoàn toàn có thể chỉ gửi một lời nhắn hoặc thư ngỏ tới phụ huynh để bày tỏ quan điểm rõ ràng, tránh gây hiểu lầm hay tổn thương không đáng có.

Thực tế, rất nhiều phụ huynh từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi con đi học, hàng loạt câu hỏi khiến cha mẹ đau đầu: Có nên tặng quà cho giáo viên không? Một lớp có ba bốn giáo viên, nên tặng hết hay chỉ tặng giáo viên chủ nhiệm? Tặng bao nhiêu là phù hợp? Nếu không tặng, liệu con mình có bị phân biệt đối xử? Phụ huynh thì khổ tâm, giáo viên thì khó xử, truyền thống "tôn sư trọng đạo" dần biến thành một bài toán đầy áp lực.

Về vấn đề này, 1 hiệu trưởng nói: "Phụ huynh rằng đừng dùng việc tặng quà để thể hiện sự tôn trọng đối với giáo viên. Thực ra, không tặng quà mới chính là sự tôn trọng tốt nhất. Giáo dục là lĩnh vực cần được giữ gìn sự trong sạch". Theo ông, việc tặng quà ở một số trường học đã khiến các ngày lễ bị biến tướng. Phụ huynh và học sinh tặng quà dưới nhiều hình thức khác nhau không chỉ làm xấu đi thuần phong mỹ tục, khiến sứ mệnh thiêng liêng của nghề giáo bị tổn hại, mà còn làm rối loạn trật tự dạy và học, thực chất là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với giáo viên.

Hơn nữa, nếu ngay từ khi con mới học mầm non mà phụ huynh đã tìm cách "đặc biệt hóa" cho con, vậy khi lên tiểu học, trung học, đại học và bước ra xã hội thì sao? Những đứa trẻ được cha mẹ bao bọc quá kỹ thường có khả năng xử lý vấn đề và tự bảo vệ bản thân kém hơn. Rồi sẽ đến một ngày, các em buộc phải rời khỏi vòng tay che chở để tự mình đối mặt với sóng gió cuộc đời. Cuộc sống có thể ép con người trưởng thành, nhưng "cho con cá không bằng dạy con cách câu cá".

Câu chuyện ở Thẩm Dương vì thế không chỉ dừng lại ở đúng sai của một bài đăng trên mạng xã hội, mà gợi mở một câu hỏi lớn hơn cho giáo dục hiện đại: làm thế nào để sự biết ơn và niềm tin giữa phụ huynh, nhà trường được thể hiện một cách lành mạnh, không gây áp lực, không tạo đặc quyền ngầm cho bất kỳ đứa trẻ nào.

Khi giáo dục được đặt trong khuôn khổ minh bạch, công bằng và tôn trọng lẫn nhau, thì sự an tâm của phụ huynh không cần đến phong bao, còn sự tận tâm của giáo viên cũng không cần phải được “bảo chứng” bằng quà cáp. Và với trẻ nhỏ, bài học quan trọng nhất có lẽ không phải là được ưu ái hơn bạn bè, mà là được lớn lên trong một môi trường nơi mọi cơ hội đều bắt đầu từ sự công bằng.