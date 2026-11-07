Câu nói “Mang tiền đi rồi nhanh chóng rời khỏi đây” nghe có vẻ cứng rắn, nhưng cũng thể hiện rất rõ điều anh lựa chọn. Ơn dưỡng dục không phải thứ có thể dùng một tấm séc để mua đứt.

Năm 2010, khi Lý Thiên Tứ (Trung Quốc) đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Thanh Hoa, một cặp vợ chồng họ Tề tìm đến ngôi nhà của anh ở quê nhà Tứ Xuyên. Vừa bước vào nhà, họ đã giới thiệu mình là cha mẹ ruột của Lý Thiên Tứ. Ngay sau đó, hai người đặt lên bàn 10 triệu nhân dân tệ (gần 40 tỷ đồng), nói rằng đây là khoản tiền muốn gửi tặng người cha nuôi Lý Trường Giang, cũng là cách bù đắp cho những năm tháng họ đã vắng mặt trong cuộc đời con trai.

Với một gia đình từng phải sống dựa vào nghề nhặt phế liệu, số tiền ấy lớn đến mức nào có lẽ không cần phải giải thích. Thế nhưng, Lý Thiên Tứ thẳng thừng từ chối. Anh khẳng định trong cuộc đời mình chỉ có một người cha là Lý Trường Giang, yêu cầu hai người mang tiền đi và nhanh chóng rời khỏi nhà. Câu chuyện về người cha nhặt phế liệu nuôi con thành sinh viên Thanh Hoa, rồi người cha ruột mang 10 triệu nhân dân tệ đến nhận lại con đã được chia sẻ nhiều năm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Muốn hiểu vì sao Lý Thiên Tứ có thể từ chối số tiền khổng lồ ấy dứt khoát đến vậy, cần quay ngược thời gian khoảng 20 năm.

Lý Trường Giang là một người nông dân sống ở khu vực thị trấn Bảo Thạch, thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều thế hệ trong gia đình ông đều làm nông, cuộc sống đến đời ông vẫn vô cùng chật vật.

Không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập từ đồng ruộng không đủ trang trải sinh hoạt, ông đành đi nhặt phế liệu quanh thị trấn và các làng lân cận. Từng chiếc chai nhựa, từng mảnh bìa carton đều được ông gom góp, tích cóp để đổi lấy tiền. Hoàn cảnh gia đình càng thêm khó khăn. Vợ ông bị khuyết tật, không thể làm việc đồng áng, còn người cha già thường xuyên đau ốm. Khi ấy ông đã ngoài 50 tuổi.

Sáng 15/9/1990, trong lúc đi nhặt phế liệu như thường lệ, Lý Trường Giang phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ trong bụi cỏ ở thị trấn. Bên cạnh đứa trẻ có một chiếc thùng giấy cũ. Trong thùng là một mảnh giấy ghi dòng chữ: “Sinh lúc 2 giờ 15 phút ngày 15/9/1990”.

Ảnh Sohu

Điều đó có nghĩa là từ khi chào đời đến lúc được phát hiện, đứa trẻ mới chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ. Ngoài mảnh giấy ghi ngày giờ sinh, không còn bất kỳ thông tin nào giúp xác định thân nhân của em bé.

Lý Trường Giang bế đứa trẻ về nhà. Sau khi cả gia đình bàn bạc, họ quyết định giữ em lại nuôi dưỡng. Một số bài viết cho biết ông từng trình báo sự việc với công an địa phương, nhưng không có ai đến nhận con và cũng không tìm được thông tin đăng ký hộ khẩu của đứa trẻ. Không thể chờ đợi người thân đến tìm, ông quyết định tự mình nuôi nấng em bé. Đứa trẻ mang họ Lý, được đặt tên là Lý Thiên Tứ.

Chi phí nuôi trẻ nhỏ lớn nhất là tiền ăn uống. Gia đình không đủ khả năng mua sữa bột thường xuyên, ông chỉ còn cách đi thêm nhiều chuyến, nhặt thêm nhiều đồ để kiếm tiền, ưu tiên dành phần tốt nhất cho đứa trẻ.

Đến tuổi đi học, gia đình không có tiền mua cặp sách. Lý Trường Giang tìm một chiếc bao tải đựng phân bón, sửa lại thành chiếc túi cho con mang đến trường. Vở viết cũng phải tiết kiệm. Khi viết kín một cuốn, hai cha con dùng tẩy xóa từng trang để có thể viết lại từ đầu.

Trường học cách nhà vài cây số, hai cha con đều đi bộ mỗi ngày. Buổi tối, Lý Thiên Tứ ngồi làm bài dưới ánh đèn bàn cũ nhặt được, còn cha nuôi ngồi bên cạnh trông nom. Dù điều kiện học tập thiếu thốn, thành tích của cậu bé luôn thuộc nhóm dẫn đầu. Những tấm giấy khen dần phủ kín bức tường trong nhà.

Năm 2009, Lý Thiên Tứ tham gia kỳ thi đại học và trúng tuyển Đại học Thanh Hoa. Một người đàn ông kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu nuôi con thành sinh viên của một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc. Câu chuyện nhanh chóng được nhiều người trong vùng biết đến.

Khi mang giấy báo trúng tuyển về nhà, Lý Thiên Tứ đựng nó trong chiếc túi được Lý Trường Giang khâu từ những sợi dây thừng cũ nhặt được. Sau khi vào đại học, mỗi lần nghỉ học trở về quê, anh vẫn phụ giúp gia đình làm việc đồng áng, chăm sóc cha mẹ nuôi.

Cuộc sống tưởng chừng sẽ tiếp tục bình lặng như vậy, nhưng năm 2010, một cặp vợ chồng họ Tề bất ngờ xuất hiện. Theo lời kể của hai người, khi còn trẻ, họ từng yêu nhau nhưng bị gia đình hai bên phản đối. Sau khi có con, sự phản đối vẫn không thay đổi. Cuối cùng, đứa trẻ bị bỏ lại trong bụi cỏ ở thị trấn Bảo Thạch. Sau đó, hai người rời quê đến nơi khác lập nghiệp. Qua nhiều năm, họ gây dựng được một khối tài sản đáng kể. Khi điều kiện kinh tế đã khá giả, họ muốn tìm lại con trai và đưa anh trở về.

Ngoài khoản tiền 10 triệu nhân dân tệ, cặp vợ chồng còn đưa ra một yêu cầu: Lý Thiên Tứ phải cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi.

Theo suy nghĩ của nhiều người, nếu nhận số tiền này, gia đình họ Lý có thể chấm dứt những tháng ngày nghèo khó. Còn Lý Thiên Tứ, nếu trở về sống với cha mẹ ruột giàu có, tương lai có lẽ cũng sẽ thuận lợi hơn.

Nhưng vấn đề nằm chính ở điều kiện đi kèm.

Tiền bạc có thể thương lượng, nhưng cắt đứt quan hệ với cha nuôi đồng nghĩa với việc Lý Thiên Tứ phải xóa bỏ 19 năm gắn bó, những năm tháng anh được chăm sóc, nuôi dưỡng và trưởng thành trong vòng tay người cha đã nhặt mình về từ bụi cỏ.

Lý Thiên Tứ không hề do dự. Anh tuyên bố đây mới là nhà của mình, trong cuộc đời chỉ có một người cha là Lý Trường Giang. Anh không đi theo hai người họ Tề và cũng không nhận 10 triệu nhân dân tệ. Anh yêu cầu họ mang tiền đi và nhanh chóng rời khỏi nhà. Sau đó, anh cùng cha mẹ nuôi tiễn cặp vợ chồng ra khỏi cửa.

Cặp vợ chồng họ Tề không dễ dàng từ bỏ. Một số bài viết cho biết sau đó họ từng có ý định sử dụng con đường pháp lý để đòi lại con. Tuy nhiên, việc này không đơn giản như họ nghĩ.

Lý Thiên Tứ sinh ngày 15/9/1990. Đến năm 2010, anh đã 19 tuổi, là người trưởng thành và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Việc lựa chọn sống với ai, có thừa nhận quan hệ với cha mẹ ruột hay không đều thuộc quyền quyết định của anh. Quan trọng hơn, việc bỏ rơi một đứa trẻ sơ sinh năm xưa cũng là vấn đề không thể bỏ qua.

Lý Thiên Tứ đã trải qua nhiều năm học tập, cũng hiểu biết về pháp luật để bảo vệ quyết định của mình. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ giữa hai bên kết thúc trong bất hòa.

Một số nguồn tin cho rằng mẹ nuôi của Lý Thiên Tứ qua đời trong khoảng thời gian xảy ra cuộc gặp gỡ nhận thân. Sau biến cố ấy, anh tiếp tục ở bên cha nuôi và theo đuổi việc học. Khoản tiền 10 triệu nhân dân tệ vẫn không được anh nhận. Lý Thiên Tứ tập trung nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, gần như từ chối mọi lời mời phỏng vấn từ bên ngoài.

Lý Trường Giang không có tiền bạc, nhưng đã dành 19 năm để cho một đứa trẻ bị bỏ rơi mái nhà, cơm ăn, áo mặc và cơ hội học hành. Cặp vợ chồng họ Tề có thể đưa ra 10 triệu nhân dân tệ, nhưng không thể mang trở lại 19 năm đã vắng mặt trong cuộc đời con.

Câu nói “Mang tiền đi rồi nhanh chóng rời khỏi đây” của Lý Thiên Tứ nghe có vẻ cứng rắn, nhưng cũng thể hiện rất rõ điều anh lựa chọn. Ơn dưỡng dục không phải thứ có thể dùng một tấm séc để mua đứt.