Bức ảnh đáng sợ của Minh Hằng đang viral khắp MXH

Chuyện gì đã xảy ra với Minh Hằng vậy?

Ngày 22/7, ê-kíp Mẹ Mìn chính thức công bố thời điểm dự kiến khởi chiếu phim sẽ vào mùa Thu - Đông 2026. Đây là dự án của đạo diễn Jack Carry On, quy tụ dàn diễn viên gồm Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Nhật Kim Anh, Khương Lê, Phát La, Đại Nghĩa...

Ngay sau khi được đăng tải, poster nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất là hình ảnh người phụ nữ bí ẩn xuất hiện ở trung tâm khung hình. Dù ê-kíp chưa xác nhận danh tính, rất nhiều người tin rằng nhân vật này chính là Minh Hằng, đồng thời cũng là tạo hình đầu tiên của nữ diễn viên trong dự án điện ảnh mới.

Poster Mẹ Mìn (Ảnh: NSX)

Không sử dụng những hình ảnh hù dọa trực diện, poster đầu tiên của Mẹ Mìn lại chọn cách gieo cảm giác bất an bằng sự bí ẩn. Nổi bật trên nền đỏ thẫm là hình ảnh một người phụ nữ mặc áo dài truyền thống, đội nón lá, đứng bất động giữa khung hình. Toàn bộ gương mặt cô bị che khuất sau mái tóc dài đen kịt buông kín từ vành nón xuống tận ngực. Trên chiếc nón còn xuất hiện những vệt đỏ như máu, càng khiến tổng thể trở nên rùng rợn.

Không cần để lộ biểu cảm hay đôi mắt, nhân vật vẫn tạo cảm giác ám ảnh. Gam màu đỏ - đen bao trùm toàn bộ poster kết hợp cùng bố cục tối giản khiến người xem có cảm giác như đang đối diện với một bóng người lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm. Hình ảnh vừa mang đậm chất văn hóa Việt với áo dài, nón lá, vừa được xử lý theo phong cách kinh dị hiện đại đã đủ sức khơi gợi trí tò mò về thân phận của nhân vật đứng giữa khung hình.

Ê-kíp phim trong buổi khai máy cách đây không lâu. (Ảnh: NSX)

Ngay sau khi poster được công bố, netizen bắt đầu dự đoán người phụ nữ bí ẩn chính là Mẹ Mìn - nhân vật trung tâm của bộ phim. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là Minh Hằng. Dù ê-kíp chưa công bố tạo hình chính thức hay xác nhận ai là nhân vật trong poster, nhiều khán giả vẫn tin rằng đây chính là nữ diễn viên. Lý do là Minh Hằng là gương mặt nổi nhất nhì trong dàn cast được công bố, nên người kỳ vọng cô sẽ đảm nhận vai diễn trung tâm cũng như nặng ký nhất của bộ phim.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận như: "Nhìn phát đoán ngay là Minh Hằng", "Nếu đúng là Hằng thì tạo hình này đáng sợ thật", "Minh Hằng đóng phim kinh dị à, nghe thú vị đấy mà poster trông cũng ghê phết", "Nữ chính là Minh Hằng chứ ai nữa", "Chưa thấy mặt đã thấy áp lực rồi" ...

Minh Hằng được dự đoán là nữ chính - nhân vật trên poster phim. (Ảnh: NSX)

Thuộc thể loại huyền bí - tâm lý - giật gân, Mẹ Mìn sẽ không đi theo lối hù dọa bằng các màn jumpscare đơn thuần mà tập trung khai thác yếu tố tâm lý, bầu không khí huyền bí và những bí mật dần được bóc tách qua từng lớp câu chuyện. Đây được xem là hướng tiếp cận còn khá mới với dòng phim kinh dị Việt, hứa hẹn mang đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Dự án quy tụ dàn diễn viên gồm Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Nhật Kim Anh, Khương Lê, Phát La, Đại Nghĩa..., tuy nhiên ê-kíp vẫn chưa công bố cụ thể vai diễn của từng người.

Nhật Kim Anh và Minh Hằng hứa hẹn tạo nên siêu phẩm. (Ảnh: NSX)

Dẫu vậy, với việc hình ảnh trong poster đang được đồn đoán là Minh Hằng, nhiều khán giả tin rằng nữ diễn viên nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò trung tâm của bộ phim. Nếu giả thuyết này chính xác, đây sẽ là lần hiếm hoi Minh Hằng xuất hiện với một tạo hình kinh dị, u tối đến vậy sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không ít người kỳ vọng nữ diễn viên sẽ có màn "lột xác" cả về hình tượng lẫn diễn xuất. Tạo hình bí ẩn trong poster cũng khiến nhiều giả thuyết được đặt ra rằng liệu nhân vật này là nạn nhân, kẻ gieo lời nguyền hay chính là nguồn cơn của mọi bi kịch?

Phim được dự kiến lên sóng vào ngày 23/10.