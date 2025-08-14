Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật

Trong chiến dịch từ tháng 15/5 đến 9/7, dự án Cơm Treo do Quỹ thiện nguyện Hạt Vừng, doanh nghiệp xã hội Social Impac, MoMo kết hợp với Quán cơm 2K - Nụ cười Shinbi đã trao tặng hơn 800 suất ăn cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện K Tân Triều.
Những bữa ăn đầy tình nghĩa, yêu thương và trân trọng đã được các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên đã đem đến cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều. Đây là kết quà ý nghĩa từ dự án Cơm Treo được phát động trên ứng dụng MoMo. Các nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 32 triệu đồng qua ứng dụng để Cơm Treo đem đến những bữa ăn ấm áp nghĩa tình ấy.