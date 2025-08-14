HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật

Quốc Khánh |

Trong chiến dịch từ tháng 15/5 đến 9/7, dự án Cơm Treo do Quỹ thiện nguyện Hạt Vừng, doanh nghiệp xã hội Social Impac, MoMo kết hợp với Quán cơm 2K - Nụ cười Shinbi đã trao tặng hơn 800 suất ăn cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện K Tân Triều.

Những bữa ăn đầy tình nghĩa, yêu thương và trân trọng đã được các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên đã đem đến cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều. Đây là kết quà ý nghĩa từ dự án Cơm Treo được phát động trên ứng dụng MoMo. Các nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 32 triệu đồng qua ứng dụng để Cơm Treo đem đến những bữa ăn ấm áp nghĩa tình ấy.

Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật - Ảnh 1.

Những bát phở gà thơm ngon cùng sữa và hoa quả đã góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho những bệnh nhân nghèo

Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật - Ảnh 2.

Hàng chục tình nguyện viên của quán Nụ cười Shinbi đã phối hợp tổ chức để đem đến một bữa ăn ấm cúng cho những bệnh nhân tại Bệnh viện K Tân Triều

Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật - Ảnh 3.

Hàng dài bệnh nhân và người nhà xếp hàng vào thưởng thức bát phở nghĩa tình do các nhà hảo tâm quyên tặng.

Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật - Ảnh 4.

Không khí vui vẻ tại địa điểm tổ chức tặng đồ ăn cho bà con chật kín bệnh nhân và người nhà

Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật - Ảnh 5.

Những bát phở gà nóng hổi mang theo tình yêu thương và sự cảm thông, chia sẻ của các mạnh thường quân đến với bà con tại Bệnh viện K Tân Triều

Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật - Ảnh 6.

Anh Võ Tiên Lâm - chủ quán cơm 2K - Nụ cười Shinbi thay mặt bà con cảm ơn những mạnh thường quân, các công ty, doanh nghiệp đã ủng hộ, động viên và gửi những phần "Cơm Treo" thật ý nghĩa đến những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều.

Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật - Ảnh 7.

Những bữa ăn ấm áp nghĩa tình trở thành động lực giúp họ vơi đi những mệt mỏi, cực nhọc, tiếp thêm cho họ động lực để chống lại bệnh tật

Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật - Ảnh 8.

Một bệnh nhân điều trị ở bệnh viện K Tân Triều xúc động chia sẻ: "Tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc với những bữa cơm như thế này. Nó giúp đỡ đần một phần gánh nặng kinh tế cho chúng tôi. Không những thế, nó còn giúp chúng tôi hiểu rằng còn rát nhiều người đang đồng hành cùng mình trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều".

Nụ cười Shinbi - cơm 2k

Cơm treo

