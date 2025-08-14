Bữa ăn nghĩa tình là nguồn động lực để vượt qua bệnh tật

Một bệnh nhân điều trị ở bệnh viện K Tân Triều xúc động chia sẻ: "Tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc với những bữa cơm như thế này. Nó giúp đỡ đần một phần gánh nặng kinh tế cho chúng tôi. Không những thế, nó còn giúp chúng tôi hiểu rằng còn rát nhiều người đang đồng hành cùng mình trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều".