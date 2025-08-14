Nơi duy nhất ở Việt Nam được trao Travellers' Choice 2025 kèm tích xanh uy tín từ TripAdvisor

Tháng 8/2025, chùa Bái Đính (Ninh Bình), quần thể chùa lớn nhất Việt Nam chính thức được nền tảng du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor vinh danh với giải thưởng "Travellers' Choice – Điểm đến nổi bật", kèm dấu tích xanh đặc biệt xác thực uy tín.

Theo thông tin từ VietnamPlus, chùa Bái Đính là địa điểm duy nhất tại Việt Nam được trao "tích xanh" xác thực, biểu tượng cho uy tín nổi bật trong mắt du khách quốc tế. Trong số hơn 8 triệu hồ sơ điểm đến được đề cử toàn cầu, chỉ duy nhất nơi này vượt lên nhờ sở hữu đồng thời lợi thế về quy mô kiến trúc kỷ lục, giá trị văn hóa – tâm linh đặc sắc và dịch vụ du lịch chuyên nghiệp.

Chùa Bái Đính của Việt Nam chính thức được nền tảng du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor vinh danh với giải thưởng Travellers' Choice. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Giải thưởng "Travellers' Choice" được TripAdvisor trao hàng năm cho những địa điểm, khách sạn, nhà hàng và trải nghiệm được du khách đánh giá cao nhất trong vòng 12 tháng. Để đạt danh hiệu này, một điểm đến phải nằm trong nhóm 10% hàng đầu thế giới về điểm đánh giá, lượng phản hồi tích cực và mức độ hài lòng của du khách. Đặc biệt, dấu "tích xanh" mà chùa Bái Đính nhận được là biểu tượng xác thực cao cấp, chỉ dành cho những hồ sơ điểm đến có uy tín vượt trội và được kiểm chứng chính thức, giúp chùa nổi bật hơn trên nền tảng quốc tế.

Lịch sử hình thành và giá trị tâm linh

Theo Dân trí, chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Khu chùa cổ tọa lạc trên sườn núi Bái Đính, gắn với truyền thuyết về các vị anh hùng thời Đinh và Lý.

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. (Ảnh: Crystal Bay)

Từ năm 2003, dự án xây dựng khu chùa mới Bái Đính được khởi công trên diện tích hơn 80 ha, cách chùa cổ khoảng 800 m, với mục tiêu vừa bảo tồn giá trị tâm linh truyền thống, vừa tạo nên một quần thể Phật giáo quy mô lớn bậc nhất Đông Nam Á. Sau nhiều năm hoàn thiện, chùa Bái Đính trở thành trung tâm Phật giáo, nơi diễn ra nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế như Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2014 và 2019.

Những điểm thu hút du khách

Theo VOV, chùa Bái Đính nổi bật nhờ cảnh quan hùng vĩ giữa núi non, kiến trúc hoành tráng nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên. Từ cổng Tam Quan, du khách sẽ đi qua hành lang La Hán dài gần 3 km với 500 pho tượng bằng đá xanh, mỗi pho mang nét biểu cảm riêng.

Sau nhiều năm hoàn thiện, chùa Bái Đính trở thành trung tâm Phật giáo, nơi diễn ra nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế. (Ảnh: Sakos)

Khu điện thờ chính gồm Điện Tam Thế với ba tượng Phật cao 7,2 m, nặng 50 tấn; Điện Pháp Chủ thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni dát vàng cao 10 m, nặng 100 tấn là tượng đồng dát vàng lớn nhất châu Á trong nhà. Ngoài ra, chùa còn có tháp Bảo Thiên 13 tầng cao gần 100 m lập kỷ lục cao nhất Đông Nam Á, và tượng Phật Di Lặc bằng đồng ngoài trời nặng 100 tấn, lớn nhất Đông Nam Á.

Không chỉ là điểm hành hương, chùa Bái Đính còn hấp dẫn giới trẻ và du khách quốc tế nhờ cảnh quan đẹp, thuận tiện cho chụp ảnh, trải nghiệm văn hóa, và tìm hiểu Phật giáo.

Những kỷ lục ấn tượng

Chùa Bái Đính được mệnh danh là "ngôi chùa của những kỷ lục" với hàng loạt danh hiệu trong nước và quốc tế bao gồm:

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á trong nhà.

Tượng Phật Di Lặc bằng đồng ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á.

Đại hồng chung nặng 36 tấn – lớn nhất Việt Nam.

Hành lang La Hán dài nhất châu Á.

Tháp Bảo Thiên cao nhất Đông Nam Á.

Chùa Bái Đính được mệnh danh là "ngôi chùa của những kỷ lục" với hàng loạt danh hiệu trong nước và quốc tế. (Ảnh: Du lịch hàng không)

Những kỷ lục này không chỉ khẳng định tầm vóc của chùa mà còn tạo sức hút đặc biệt với du khách yêu thích những công trình kiến trúc đồ sộ và giàu giá trị văn hóa.

Báo chí quốc tế nói gì về chùa Bái Đính

Việc được TripAdvisor trao giải Travellers' Choice 2025 đã đưa tên tuổi chùa Bái Đính lên hàng đầu các diễn đàn và báo chí quốc tế về du lịch. Trên TripAdvisor, du khách nước ngoài thường để lại đánh giá 4,5/5 sao, ca ngợi khung cảnh "hùng vĩ và thanh tịnh", kiến trúc "đồ sộ nhưng tinh tế" và dịch vụ "chu đáo, thân thiện".

Chùa Bái Đính là một điểm đến không thể bỏ qua tại vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. (Ảnh: Mia)

Trang du lịch nổi tiếng toàn cầu Lonely Planet từng giới thiệu chùa Bái Đính như một điểm đến không thể bỏ qua tại vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Trong danh sách "10 điểm đến không nên bỏ lỡ ở Bắc Trung Bộ Việt Nam", Lonely Planet có đề cập đến chùa Bái Đính như một biểu tượng kiến trúc ấn tượng, đứng cạnh những thắng cảnh nổi tiếng như Tam Cốc hay Hang Múa. Nội dung giới thiệu ngắn gọn: "Chùa Bái Đính là một quần thể phật giáo được xây dựng quy mô lớn và nổi bật trên sườn đồi gần Ninh Bình".

National Geographic đã từng công bố ảnh chụp chùa Bái Đính vào mục nổi bật, ghi danh nơi này là một "khu phức hợp chùa" với các biểu tượng như tượng Phật dát vàng lớn nhất châu Á và hành lang La Hán dài nhất châu Á.

Doanh thu du lịch Ninh Bình 7 tháng đầu năm 2025

Theo trang web Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ tháng 1 đến hết tháng 7/2025, Ninh Bình đã đón khoảng 14,7 triệu lượt khách, trong đó có 1,25 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng. Chùa Bái Đính là một trong những điểm thu hút khách lớn nhất, đặc biệt vào mùa lễ hội đầu xuân khi hàng vạn người đổ về hành hương.

Chùa Bái Đính là một trong những điểm thu hút khách lớn nhất, đặc biệt vào mùa lễ hội đầu xuân khi hàng vạn người đổ về hành hương. (Ảnh: Tiền Phong)

Giới chuyên môn dự đoán, với việc được TripAdvisor vinh danh, chùa Bái Đính sẽ tiếp tục kéo lượng khách tăng mạnh trong những tháng cuối năm, góp phần giúp Ninh Bình đạt mục tiêu 18 triệu lượt khách và doanh thu kỷ lục trong năm 2025.

Ý nghĩa của giải thưởng Travellers' Choice với "tích xanh"

Giải thưởng "Travellers' Choice – Điểm đến nổi bật" của TripAdvisor không chỉ dựa trên số lượng đánh giá cao mà còn phản ánh sự hài lòng thực sự của du khách. Dấu tích xanh xác thực càng khẳng định hồ sơ chùa Bái Đính trên nền tảng này là chính thức, đáng tin cậy và nổi bật so với hàng triệu điểm đến khác.

Việc được TripAdvisor vinh danh là cơ hội vàng để quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh chùa Bái Đính nói riêng và du lịch Ninh Bình nói chung. (Ảnh: Mia)

Đại diện Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ với VOV đây là cơ hội vàng để quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh chùa Bái Đính nói riêng và du lịch Ninh Bình nói chung, hướng tới mục tiêu đạt danh hiệu cao nhất "Best of the Best" – top 1% điểm đến hàng đầu thế giới trong tương lai gần.

Theo TripAdvisor, VOV, VietnamPlus