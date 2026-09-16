Bữa ăn bán trú khiến phụ huynh TP.HCM ấm lòng: Nhìn là biết chăm chút từ khâu chế biến đến trình bày

Mỗi món ăn đều được chia theo định lượng đầy đủ, màu sắc bắt mắt, thể hiện rõ sự chăm chút từ khâu chế biến đến trình bày.

Mỗi độ đầu năm học mới, câu chuyện bữa ăn bán trú cho học sinh luôn trở thành tâm điểm chú ý và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo phụ huynh. Trong bối cảnh các vấn đề về an toàn thực phẩm hay chất lượng khẩu phần ăn tại một số cơ sở giáo dục thời gian qua khá nhạy cảm, việc các trường học minh bạch thông tin và duy trì chất lượng bữa ăn là điều người làm cha làm mẹ nào cũng mong mỏi.

Mới đây, hình ảnh cập nhật về một phần ăn bán trú của một trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh.

Quan sát qua hình ảnh lưu mẫu hằng ngày, suất ăn được trình bày gọn gàng, sạch sẽ và vô cùng cân đối về dinh dưỡng: cơm trắng dẻo thơm, món mặn đậm đà, canh nóng cùng trái cây tráng miệng tươi ngon. Mỗi món ăn đều được chia theo định lượng đầy đủ, màu sắc bắt mắt, thể hiện rõ sự chăm chút từ khâu chế biến đến trình bày.

Mỗi món ăn đều được chia theo định lượng đầy đủ, màu sắc bắt mắt, thể hiện rõ sự chăm chút từ khâu chế biến đến trình bày. (Ảnh: Group phụ huynh)

Được biết, đây là hình ảnh bữa ăn bán trú tại một trường tiểu học trên địa bàn phường Tân Thuận, TP.HCM. Dù chỉ là bức ảnh chụp phần ăn mẫu theo quy định lưu nghiệm hằng ngày của nhà trường, nhưng điều đáng mừng là thực tế chất lượng bữa ăn đã được chính các phụ huynh có con đang theo học tại đây xác nhận.

Một phụ huynh có con học lớp 1 chia sẻ, ban đầu chị không tránh khỏi những lo lắng khi con mới chuyển cấp, chưa quen với nếp sinh hoạt bán trú. Tuy nhiên, sự minh bạch của cô giáo chủ nhiệm khi cập nhật hình ảnh bữa ăn mỗi ngày đã giúp chị giải tỏa áp lực. Không riêng gì học sinh mới vào trường, nhiều phụ huynh có con học các khối lớp lớn hơn cũng đồng tình.

Điều phụ huynh mong mỏi ở một bữa ăn bán trú, suy cho cùng, không phải lúc nào cũng là những món ăn đắt tiền hay thực đơn cầu kỳ. Điều họ cần trước hết là một bữa cơm sạch, an toàn, đủ chất và phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Cha mẹ gửi con ở trường cả ngày nên luôn mong biết rằng trong những giờ mình không có mặt, con vẫn được chăm sóc chu đáo, từ bữa ăn đến giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng ủng hộ sự minh bạch về thực đơn, nguồn thực phẩm, khẩu phần và quy trình tổ chức bữa ăn. Một vài hình ảnh được cập nhật thường xuyên, thực đơn được công khai rõ ràng hay những thông tin về bếp ăn được chia sẻ kịp thời có thể giúp cha mẹ yên tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt, khi có vấn đề phát sinh, điều phụ huynh cần là sự trao đổi thẳng thắn và trách nhiệm từ phía nhà trường, thay vì phải tự suy đoán hoặc tìm kiếm thông tin qua những nguồn không chính thức.

Và hơn hết, cha mẹ mong rằng bữa cơm ở trường thực sự là một bữa ăn dành cho trẻ, chứ không chỉ là một suất ăn được tính toán sao cho đủ định lượng. Trẻ ăn ngon miệng, được khuyến khích ăn rau, được quan tâm khi ăn chậm, kén món hay có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt... những điều tưởng nhỏ ấy lại tạo nên cảm giác an tâm rất lớn đối với một người cha, người mẹ.