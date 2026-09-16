Vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong: Thông tin về các nạn nhân, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h50' sáng 16/9 khiến những người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ.

Liên quan tới vụ cháy khiến 5 người chết xảy ra tại số nhà 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ (Hà Nội), thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, cho biết thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện 354, các lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc. Vị lãnh đạo cho biết các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng. Trong số 5 nạn nhân tử vong có 2 nạn nhân vừa từ quê ra Hà Nội thì gặp tai nạn đau lòng. Bên cạnh đó, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà dân, không phải cơ sở kinh doanh.

Các nạn nhân trong vụ cháy đều là họ hàng. (Ảnh: CA TP. Hà Nội)

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 2h06' ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy (TTTTCH) - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Người dân tại hiện trường cho biết, vào khoảng 01h50’ cùng ngày, sau khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán báo động và dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 01 xe chỉ huy chữa cháy, 05 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, Đội Khu vực chữa cháy số 8 (cách hiện trường khoảng 0,8km) đã có mặt kịp thời cùng các đơn vị chi viện triển khai đồng bộ các phương án tác chiến.Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP, Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ huy công tác chữa cháy, CNCH và khắc phục hậu quả.Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m²/tầng.

Thời điểm tiếp cận, xác định có 4 người đã tự thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng lập tức triển khai đội hình trinh sát, đeo bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời phun nước ngăn cháy lan lên các tầng trên và nhà dân liền kề. Đến 02h30', đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 02h45', đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và đã bàn giao cho lực lượng y tế.