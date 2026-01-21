Brooklyn Beckham - Nghịch tử "bất hiếu, bất tài" số 1 showbiz

Rạng sáng 20/1, Brooklyn Beckham gây chấn động toàn cầu khi tuyên bố đoạn tuyệt với cha mẹ. Không chỉ vậy, Brooklyn còn đăng tải 6 trang tâm thư cáo buộc cha mẹ từng có nhiều hành động "phá hoại" chuyện tình cảm của anh và vợ Nicola, kiểm soát thái quá cuộc sống của con cái, khiến anh mắc chứng rối loạn lo âu trầm trọng. Trước bài đăng gây sốc của con trai cả, vợ chồng David và Victoria Beckham chưa có phản hồi.

Động thái của Brooklyn khiến dư luận dậy sóng bởi điều này đã chính thức "xé toạc", phơi bày mối quan hệ rạn nứt giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Beckham. Cần biết gia đình Beckham từ lâu đã là một "thương hiệu sống", được ca tụng như "gia đình hoàng kim" của nước Anh. Nhà Beckhams là bức tranh hoàn mỹ hiếm có: một danh thủ huyền thoại, một biểu tượng thời trang toàn cầu, những đứa con nổi tiếng từ trong bụng mẹ, và một đế chế thương hiệu rực rỡ trải dài từ bóng đá, thời trang đến truyền thông. David và Victoria Beckham không chỉ xây dựng đế chế riêng của mình mà còn từng bước tạo nên hình ảnh 1 gia đình hoàn hảo, gắn kết, đẳng cấp trong mắt công chúng.

Brooklyn Beckham đã chính thức đoạn tuyệt với cha mẹ. Ảnh: TMZ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, công chúng đang chia phe, tranh cãi gay gắt về tâm thư của Brooklyn Beckham. Thế nhưng, dư luận không mấy ai đứng về phía Brooklyn Beckham và cho rằng lời tố cáo cha mẹ của anh không khác gì trẻ con giận dỗi, nổi loạn không suy nghĩ. Theo không ít netizen, soi chiếu lại cuộc đời của Brooklyn, nếu không có danh tiếng và sự hậu thuẫn của cha mẹ David - Victoria, anh chẳng là ai. Nhiều người thậm chí còn chỉ trích gay gắt Brooklyn Beckham là "nghịch tử số 1 showbiz, đã bất tài còn bất hiếu".

Brooklyn Beckham - top 1 cậu ấm "nepo baby" toàn cầu

"Nepo baby" là thuật ngữ tiếng lóng được sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội, để chỉ con cái của những người nổi tiếng, giàu có hoặc có tầm ảnh hưởng lớn, những người được cho là đã đạt được thành công hoặc có được những cơ hội nghề nghiệp dễ dàng hơn nhờ vào mối quan hệ và danh tiếng của cha mẹ mình. Và vào tháng 7/2025, trang tin Buzzfeed đã tổng hợp danh sách "Những nepo baby không bao giờ thành công dù đã thử mọi cách". Đáng chú ý, vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz cùng "dắt tay nhau" đứng top 1 trong danh sách đáng xấu hổ này.

Brooklyn Beckham, con trai cả của cặp đôi quyền lực David và Victoria Beckham. Từng được kỳ vọng là "tiểu Beckham", nhưng giờ đây Brooklyn lại trở thành hình mẫu... của sự bất tài, chàng trai loay hoay đi tìm con đường phù hợp cho mình nhưng tìm mãi không ra. Từ khi còn nhỏ, Brooklyn đã được bố mẹ định hướng và tạo mọi điều kiện để phát triển, nhưng dường như anh chưa bao giờ thực sự tìm thấy đam mê và thành công bền vững trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Với người cha là huyền thoại sân cỏ, Brooklyn từng được kỳ vọng sẽ nối nghiệp David Beckham. Anh gia nhập Học viện Arsenal khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khả năng bóng đá của Brooklyn không thực sự nổi bật. Năm 2015, anh bị Arsenal thanh lý hợp đồng, chính thức khép lại cánh cửa sự nghiệp cầu thủ. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Brooklyn có vẻ không có tài năng bẩm sinh ở lĩnh vực mà bố anh thống trị.

Brooklyn Beckham thất bại trong lĩnh vực bóng đá của bố David Beckham. Ảnh: Getty Images.

Sau bóng đá, Brooklyn chuyển hướng sang nhiếp ảnh. Anh từng được HarperCollins xuất bản cuốn sách ảnh "What I See" vào năm 2017, nhưng cuốn sách này ngay lập tức hứng chịu làn sóng chỉ trích vì chất lượng ảnh tệ, bố cục vụng về và những chú thích non nớt. Các bức ảnh của anh bị đánh giá là nghiệp dư, thiếu chuyên môn.

Không lâu sau, Brooklyn được nhận vào học nhiếp ảnh tại Trường Parsons School of Design tại New York, Mỹ. Việc này từng gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng đó Brooklyn được vào Parsons School of Design học nhờ danh tiếng của bố mẹ. Tuy nhiên, Brooklyn đã bỏ học chỉ sau một năm để trở về Anh, lý do được cho là vì nhớ nhà và không chịu được áp lực.

Nghiệp nhiếp ảnh của Brooklyn Beckham cũng chẳng đi đến đâu. Ảnh: BACKGRID UK.

Tiếp đó, Brooklyn trở thành người mẫu ảnh, xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang như Vogue China, L'Uomo Vogue. Tuy nhiên, anh không được đánh giá cao về khả năng trình diễn hay thần thái, và sự nghiệp người mẫu dường như cũng chỉ dừng lại ở việc tận dụng tên tuổi gia đình hơn là thực lực.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Brooklyn lại gây bất ngờ khi tự nhận mình là đầu bếp và bắt đầu đăng tải các video nấu ăn trên mạng xã hội. Anh thậm chí còn ra mắt series nấu ăn trực tuyến Cookin' With Brooklyn. Thế nhưng, các video của anh liên tục bị chế giễu vì kỹ năng nấu nướng cơ bản, thiếu kiến thức ẩm thực và thái độ có phần phô trương sự giàu có.

Việc Brooklyn có chương trình nấu ăn riêng nhưng lại bị tố dùng công thức của người khác, hay cần nhờ đến 60 người trong ekip hỗ trợ cho một video đơn giản càng khiến công chúng nghi ngờ về năng lực thực sự của anh. Nhiều đầu bếp chuyên nghiệp và khán giả đã chỉ trích Brooklyn anh là "đầu bếp bất tài", "chỉ biết nướng bánh mì", "không có gì đặc sắc" và đang chiêu trò để duy trì sự chú ý.

Brooklyn Beckham bị đầu bếp chuyên nghiệp chê bất tài. Ảnh: Daily Mail.

Sau khi cưới vợ, Brooklyn tập trung kinh doanh các sản phẩm làm bếp, quần áo, nước sốt, rượu, bia... Công việc của anh có sự giúp đỡ từ bố vợ, tỷ phú Nelson Peltz. Page Six nhận định cậu cả nhà Beckham đang cố gắng thoát khỏi cái bóng quá lớn của gia đình bằng việc thành lập công ty riêng ở California, mang tên Cloud 23 (được lấy cảm hứng từ áo số 23 mà bố anh đã mặc trong thời gian dẫn dắt Real Madrid và LA Galaxy). Có thể nói, con đường lập nghiệp của Brooklyn hết dựa vào cha mẹ ruột lại sang dựa vào nhà vợ.

Cuộc sống bất cần, ăn chơi và cú chốt làm lại "đi lấy vợ sớm"

Bên cạnh sự nghiệp làm nhiều nhưng nửa vời và không đi đến đâu, Brooklyn còn thường xuyên bị chỉ trích vì lối sống có phần "ăn chơi", chỉ tiêu tiền của cha mẹ. Anh thường xuyên được trông thấy xuất hiện ở các bữa tiệc tùng ăn chơi, du lịch xa hoa và ít khi được thấy nghiêm tục tập trung cho công việc, trau dồi chuyên môn.

Đáng nói hơn cả, trước khi kết hôn, Brooklyn Beckham có tiếng đào hoa, với bề dày tình trường "khủng": 5 năm 20 mối tình. Dân tình thường nói: "Nếu thấy Brooklyn trên mặt báo, không phải xuất hiện cùng bố mẹ cũng là xuất hiện bên người yêu". Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, chàng trai sinh năm 1999 đã thay tới 20 cô bạn gái. Điều này khiến anh bị chỉ trích chỉ biết yêu, không biết làm.

Brooklyn Beckham có đến tận 20 cô bạn gái trong vòng 5 năm. Ảnh: Hola, Vougue.

Mối tình công khai đầu tiên cũng là mối tình Brooklyn nhận được nhiều sự ủng hộ nhất cùng nữ diễn viên Chloe Grace Moretz. Hai người đã bên nhau suốt 3 năm. Nhưng xen giữa khoảng thời gian 3 năm đó, Brooklyn cũng đã kịp "dắt túi" không ít những mối tình chóng vánh. Brooklyn Beckham bị chỉ trích vì vụng trộm với người mẫu Lexi Wood trong thời gian còn hẹn hò với Chloe.

Tháng 5/2018, cánh săn ảnh bắt gặp Brooklyn thân mật cùng Lexy Panterra - một nhạc sĩ hơn cậu 10 tuổi. Một tháng sau đó, Lexy đơn phương công khai mối tình trên Instagram. Nhưng cách đó cũng không thể giữ chân được chàng công tử đào hoa. Tới lượt Lexy Panterra bị "đá", Brooklyn Beckham sau đó thay bạn gái liên tục. Mỗi lần xuất hiện trên mặt báo, Brooklyn lại ở bên một người đẹp khác. Đáng chú ý nhất là nữ ca sĩ nổi tiếng Rita Ora, bởi mối quan hệ này bị Beck-Vic kịch liệt phản đối. Danh sách mỹ nhân từng hẹn hò với Brooklyn Beckham còn có Hana Cross, Sonia Ben Ammar, Sofia Richie, Madison Beer...

Brooklyn Beckham từng "lái máy bay" Rita Ora hơn 9 tuổi, khiến ông bà Becks phải ra mặt phản đối. Ảnh: The Sun.

Tháng 10/2019, cái tên Brooklyn và Nicola Peltz - nữ diễn viên, ái nữ nhà tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz - bắt đầu xuất hiện cạnh nhau như đôi uyên ương trên mặt báo sau khi cùng tham dự 1 bữa tiệc Halloween. Đến đầu năm 2020, Nicola công khai chuyện tình cảm với cậu cả nhà Bekcham thông qua trang cá nhân.

Kể từ đó trở đi, cặp đôi thường xuyên đồng hành ở các sự kiện và thoải mái thể hiện tình yêu mặn nồng của họ trên mạng xã hội. Đến tháng 7/2020, Brooklyn Beckham thông báo đã đính hôn Nicola Peltz. Họ chính thức tổ chức hôn lễ xa hoa, thượng lưu vào tháng 4/2022. So với những mối tình trước đây của Brooklyn Beckham, câu chuyện tình yêu của cậu cả nhà Beckham và Nicola Peltz khá êm đềm, gần như không xảy ra ồn ào tan hợp hay rạn nứt.

Brooklyn và Nicola Peltz có chuyện tình yêu nhanh, chốt sớm Ảnh: Getty Images.

Cuộc nội loạn chống lại gia đình của cậu ấm 27 tuổi

Thực tế sóng gió gia tộc của nhà Beckham đã nổ ra từ năm 2025, với sự vắng mặt bất thường của vợ chồng cậu cả trong mọi sự kiện quan trọng của gia đình. Tuy nhiên, đến nay, nhân vật chính Brooklyn Beckham mới trực tiếp lên tiếng, tiết lộ toàn bộ sự thật và những uẩn khúc khiến anh quyết định trở mặt với cha mẹ. Mọi mâu thuẫn đều bắt đầu từ đám cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Trong tâm thư dài 6 trang của mình, Brooklyn Beckham cho rằng bố mẹ kiểm soát cuộc đời, phá chuyện tình cảm của anh, chỉ "yêu thương" nếu như con chịu làm theo những kế hoạch truyền thông có lợi cho "thương hiệu Beckham" và chỉ muốn sống cuộc đời diễn cho thiên hạ xem nên anh không muốn giảng hòa với gia đình.

Theo Brooklyn Beckham, anh ra mặt làm rõ mọi chuyện vì "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng, nói ra sự thật" trước hàng loạt thông tin sai lệch nhắm vào vợ chồng mình. Brooklyn cáo buộc cha mẹ và ê-kíp truyền thông của họ đã tung ra thông tin sai lệch nhằm điều hướng dư luận, chĩa mũi dùi công kích về phía vợ chồng anh.

"Kể từ thời điểm tôi bắt đầu đứng lên bảo vệ bản thân, tôi đã phải hứng chịu vô số cuộc tấn công từ cha mẹ, cả riêng tư lẫn công khai. Không phải Nicola, chính cha mẹ ruột mới là người đã cố gắng kiểm soát tôi ngay từ khi còn nhỏ, khiến tôi lớn lên với chứng bệnh rối loạn lo âu nghiêm trọng", anh trải lòng.

Brooklyn Beckham tố bố mẹ ruột thao túng truyền thông và bóp méo sự thật. Ảnh: Metro UK.

Hiện chưa rõ, những cáo buộc Brooklyn hướng đến vợ chồng David và Victoria Beckham có bao nhiêu % là sự thật, nhưng việc cậu cả này công khai đoạn tuyệt quan hệ, trở mặt đấu tố cha mẹ gây xôn xao dư luận, kéo theo hàng loạt tranh cãi trái chiều.

Nhiều khán giả không đồng tình với việc Brooklyn đăng đàn "bóc phốt", "trả đũa" cha mẹ như hiện tại, cho dù David và Victoria Beckham vô tình có hành động hay lời nói làm tổn thương vợ chồng anh. Với tư cách là con cái, được cha mẹ dưỡng dục và tạo mọi điều kiện để phát triển, Brooklyn được cho là nên có cách giải quyết mâu thuẫn gia đình tôn trọng cha mẹ hơn, thay vì tung hê chuyện xấu trong nhà khiến David và Victoria Beckham mất mặt với toàn thế giới.

Chưa kể, theo cư dân mạng, Brooklyn có được cha mẹ là David và Victoria Beckham đã thắng đời ngay từ vạch đích so với người bình thường. Nếu không có cha mẹ hậu thuẫn, với thực lực của bản thân, Brooklyn sẽ chẳng là ai trong xã hội, và chưa chắc được tiểu thư tài phiệt Nicola để mắt. Theo dư luận, nếu Brooklyn từ lúc trưởng thành đã ghét những việc làm kiểm soát và "diễn sâu" của cha mẹ, anh có thể thoát ly khỏi họ. Tuy nhiên, Brooklyn vẫn lợi dụng các mối quan hệ và tài nguyên của bố mẹ để đi chụp ảnh, đá bóng, quay chương trình ẩm thực - dù làm cái gì cũng thất bại nhưng suy cho cùng đó vẫn có được những cơ hội thử sức mà người bình thường không bao giờ có được.

Cư dân mạng không đồng tình với việc Brooklyn "đăng đàn" tố cáo, khiến cha mẹ mất mặt với toàn thế giới cho dù họ có trăm sai nghìn sai, vô tình làm tổn thương anh. Ảnh: Instagram.



Theo tờ Daily Mail, trong vụ việc lần này Brooklyn và vợ chồng David - Victoria Beckham ai cũng có cái lý, cái sai riêng của mình. Có thể nói hiện tại niềm tin của đôi bên với nhau đã đổ vỡ nghiêm trọng. Việc drama gia đình bị phơi bày cũng khiến "thương hiệu Beckham" hoàn mỹ sụp đổ. Ở thời điểm hiện tại, nếu không muốn mọi chuyện rùm beng hơn đẩy tình thân vào con đường không còn có thể cứu vãn, danh tiếng lao dốc với mác "gia đình giả tạo", vợ chồng Brooklyn và vợ chồng David - Victoria Beckham cần cho nhau thời gian, không gian và cả sự kín đáo cần thiết để bình tĩnh nhìn nhận lại mọi chuyện để có hướng giải quyết mâu thuẫn.

